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50.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

8/24/2024 3:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، أمس، 50.80 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 48.90 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 58.50 و 45.10 دينار على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 357 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 408 دنانير.
وأوضح أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية، ضعيفين مقارنة مع الوقت نفسه من العام الماضي.
وأكد علان أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، عند 2511 دولارا للأونصة، وهو السعر الأعلى تاريخيا. -(بترا)

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