50.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، أمس، 50.80 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 48.90 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 58.50 و 45.10 دينار على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 357 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 408 دنانير.
وأوضح أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية، ضعيفين مقارنة مع الوقت نفسه من العام الماضي.
وأكد علان أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، عند 2511 دولارا للأونصة، وهو السعر الأعلى تاريخيا. -(بترا)
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