Monday, 26 August 2024 02:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشركات الناشئة.. عقبات محلية تدفع للتسجيل خارج الأردن

8/24/2024 3:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ابراهيم المبيضين عمان – رغم التقدم الملحوظ الذي شهدته منظومة ريادة الأعمال الأردنية خلال السنوات الأخيرة في مجال التمويل وتعدد الجهات الحاضنة للرياديين، ما تزال ظاهرة تسجيل الشركات الناشئة خارج الأردن مستمرة، الأمر الذي يتطلب دراسة مستفيضة لهذا السلوك.
خبراء يرون أن هذا السلوك مرده الرئيسي هو عدم استقرار التشريعات والانظمة الضريبية، في وقت يطلب فيه المستثمرون ويفضلون الاستثمار في شركات ناشئة مسجلة في مناطق حول العالم تسمى بـ"ملاذات الضريبية" أو "الاوف شور" والتي توفر مزايا وتخفيضات ضريبية كبيرة جدا مقارنة بالانظمة الضريبية في بلدان كثيرة مثل الأردن والتي ينظر إليها بأنها غير مستقرة.
وأكد الخبراء أن الشركات الناشئة تحتاج أكثر من غيرها من الشركات لمصادر استثمار وتمويل بشكل أساسي في جميع مراحل حياتها وصولا للتوسع والنمو، ولذلك لا تجد مهربا من موضوع التسجيل خارج الأردن في مناطق تعد "ملاذات ضريبية" مثل جزر العذراء البريطانية وولاية دلاوير الأميركية وغيرها من مناطق يطلق عليها بـ" الاوف شور"، لتلبي مطالب المستثمرين وفقا للخبراء.
وبين الخبراء أن ثمة عوامل أخرى تدفع الشركات الناشئة للتسجيل خارج الأردن منها ارتفاع تكاليف التسجيل، والعبء الضريبي الذي يعتبر مرهقا للشركات الناشئة، وطول عملية التسجيل، والخوف من البيروقراطية الحكومية والتدخل المحتمل، وتحدي الوصول إلى التمويل فقد تجد الشركات غير الرسمية وتعدد المرجعيات في مجال تسجيل الشركات وبغية الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكد الخبراء بأن هذا السلوك لا يقتصر على الأردن فالشركات الناشئة في المنطقة مثل المصرية والسعودية والإماراتية وغيرها تنتهج نفس السلوك لغرض رئيسي هو جذب الاستثمار وإرضاء المستثمر الذي يحب التواجد والاستثمار في شركات مسجلة داخل انظمة مستقرة وواضحة ضريبيا مثل منطقة جزر العذراء البريطانية وولاية دالاوير الأميركية وغيرها من المناطق.
ودعا الخبراء إلى فهم السوق الأردنية بشكل أوسع وإيجاد تعريف محدد للشركات الناشئة، والعمل على تعديل انظمة وتشريعات وتعليمات لتتواءم ومتطلبات الشركة الناشئة وطبيعة عملها وحاجتها خصوصا في بدايات عملها للتسهيلات والدعم، كما دعوا إلى إجراء تحليل شامل للسوق الأردنية لتحديد حجم الشركات غير المسجلة وذلك سيشمل بيانات عن عدد هذه الشركات وحجم الاقتصاد غير الرسمي في قطاع التقنية والاتصالات وأسباب عدم التسجيل والتأثير على العمال والاستقرار الوظيفي وأثرها بشكل عام على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وجاء في تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني حول الاقتصاد غير الرسمي بأن الشركات الناشئة والجديدة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن تمثل شريحة من المؤسسات غير الرسمية في الأردن، حيث يعتقد بأن حجم هذا القطاع غير الرسمي غير معروف فقد اختارت العديد من هذه الشركات تجنب التسجيل في الأردن وبدلا من ذلك التسجيل ضمن سلطات قضائية أخرى مثل (جزر العذراء البريطانية) على سبيل المثال.
وذكر التقرير ان هذه الشركات الناشئة في الأردن ليست محددة أو معروفة بشكل كاف ولذلك لا يمكنها الاستفادة بشكل نظامي من الحوافز الحكومية والاستفادة من الاستثمار، حيث يؤدي عدم وجود الإطار التنظيمي المؤهل للشركات الناشئة غالبا إلى تسجيل الشركات الناشئة في سلطات قضائية خارج الأردن وتسجيلها محليا كفروع لشركة أجنبية ما يسمح للشركات بتجنب رسوم التسجيل والترخيص والضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي.
ريادي الأعمال زيد الحسبان، الذي أسس عدة شركات ناشئة نجحت واستطاعت استقطاب الاستثمارات أكد لـ"الغد" ما ذهب إليه تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مبينا أنه أصبح هناك عرف سائد منذ سنوات وإلى الآن، هو أن تتجه الشركة الناشئة لتأسيس شركة قابضة في واحدة من الإقاليم أو المناطق التي تعد " ملاذات ضريبية" أو تتمتع بحوافز وتسهيلات كبيرة مثل جزر العذراء البريطانية وولاية دالاوير الأميركية وغيرها من المناطق، بحيث تمتلك هذه الشركة القابضة أو الأم الشركات التي تسجل وتتواجد عملياتيا في الأردن أو غيرها من الأسواق.
وبين الحسبان أن المستثمرين دائما ما يطلبون ويفضلون الاستثمار في شركات ناشئة مسجلة في هذه المناطق، وليس في بلدان مثل الأردن وغيرها من الدول لأن قوانينها وخصوصا المتعلقة بالضرائب متغيرة وغير مستقرة، فضلا عن عدم وضوح عدد من الانظمة والتعليمات المنظمة لعمل الشركات الناشئة.
وأكد الحسبان أن الأعباء الضريبية وعدم استقرار القوانين هي السبب الرئيسي لهذه السلوك من قبل الشركات الناشئة بشكل عام داعيا لملاءمة وتعديل بنود عدد من القوانين لتكون مواتية وتتناسب مع طبيعة وعمل الشركات الناشئة التي تحتاج وخصوصا في بداياتها إلى الاستثمار والدعم وتخفيض التكالف لتتمكن من النمو والتوسع مستقبلا، فمن غير المنطقي التعامل ضريبيا وفي الإجراءات مع الشركات الناشئة بنفس الطريقة والشكل الذي يجري التعامل بها مع الشركات الكبرى.
وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا معنيا بالاستثمار في المشاريع الريادية، مع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
ويحتضن الأردن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.
وتواصل الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة العمل من سنوات قليلة على تنفيذ السياسة العامة الوطنية لريادة الأعمال والتي جاء في واحد من محاورها التركيز على توفير بيئة تشريعية تنظيمية مواتية لريادة الأعمال حيث تولت الوزارة الجهود الحكومية بالتنسيق والتعاون مع العديد من الجهات من أجل تقييم الحاجة إلى إجراء أي تعديلات على القوانين والانظمة والتعليميات التنظيمية ذات العلاقة بريادة الأعمال وإجراء التعديلات وتطويرها وتطبيقها وفقا لذلك، وادخال تحسينات جوهرية عليها لتصبح أكثر اتساقا وصديقة وحاضنة لريادة الأعمال.
وعن الأسباب التي تدفع الشركات الناشئة الأردنية للتسجيل خارج الأردن، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة إن من أهمها الضرائب المرتفعة فالنظام الضريبي في الأردن قد يكون عبئا على الشركات الناشئة التي تعمل بأرباح محدودة في مراحلها الأولى والضرائب على الدخل والشركات قد تشجع الشركات على البحث عن بيئات ضريبية أكثر جاذبية.
وقال إن من الأسباب أيضا التكاليف التشيغيلة العالية بما في ذلك الإيجارات والأجور والتي تعتبر مرتفعة مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تقدم بيئات عمل ملاءمة للشركات الناشئة مع تكاليف أقل.
وأشار إلى أن واحدا من أهم الأسباب أيضا التمويل المحدود فقد تواجه الشركات الناشئة في الأردن تحديات في الحصول على التمويل المحلي والعديد من الدول الأخرى توفير برامج دعم وتمويل مخصصة للشركات الناشئة ما يجعل التسجيل خارج الأردن أكثر جاذبية.
وأوضح الرواجبة أن الشركات الناشئة وبتوجهها للتسجيل خارج الأردن فهي تخسر العديد من المزايا ومنها ميزة الاستفادة من برامج الدعم المحلي فالشركات التي تسجل في الأردن قد تستفيد من برامج الدعم المحلي مثل الحوافز الضريبية والتمويل الحكومي والاحتضان ضمن حاضنات الأعمال المحلية.
وقال إن الشركات التي تسجل خارج الأردن قد تخسر ميزة (الاندماج في السوق المحلية) فالشركات المسجلة محليا تتمتع بفرص أكبر للتفاعل مع الشركات المحلية والاستفادة من شبكات الأعمال المحلية والمشاركة في المبادرات الحكومية والقطاعية.
وأشار إلى أن الشركة التي تسجل خارج الأردن قد تخسر ميزة (السمعة والثقة) فتسجيل الشركة محليا يعزز من ثقة العملاء والمستثمرين المحليين ويعطي انطباعا بأن الشركة ملتزمة بالنمو في السوق المحلية.
وعن السلبيات على الاقتصاد والتي تتمخض عن تسجيل الشركات خارج الأردن، قال الرواجبة إن اهمها خسارة العائدات الضريبية التي يمكن أن تعزز الاقتصاد المحلي، وانخفاض الفرص الوظيفية فعندما تسجل الشركات خارج الأردن قد تفضل توظيف العمالة من الدول التي تم التسجيل فيها ما يؤدي إلى انخفاض فرص العمل في الأردن.
وأشار إلى سلبيات مثل تسرب العقول والكفاءات المحلية إلى الخارج حيث يتوجه المهنيون والمهارات العالية إلى العمل في بيئات توفر لهم فرصا أكبر.
وأشار إلى أن من السلبيات التسبب في ضعف النمو الاقتصادي فتوجه الشركات الناشئة للتسجيل خارج الأردن يقلل من فرص النمو الاقتصادي المحلي حيث إن تلك الشركات قد لا تسهم في الاقتصاد الأردني بنفس القدر الذي تسهم به الشركات المسجلة محليا.
واما عن انعكاس تجنب التسجيل في الأردن على حقوق العمال والاستقرار الوظيفي فقد ينتج عنها ضعف الحماية القانونية فالشركات غير المسجلة محليا قد لا تكون ملتزمة بتوفير نفس مستويات الحماية القانونية للعاملين فيها مثل التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والحماية من الفصل التعسفي.
وأشار إلى انه قد ينجم عنها استقرار وظيفي أقل مبينا أن العاملين في الشركات غير المسجلة محليا قد يواجهون مشاكل في الاستقرار الوظيفي حيث يمكن أن تكون هذه الشركات أقل التزاما بالقوانين العمالية المحلية.
ويرى الخبير في مجال الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي أن قرار الشركات الناشئة في مجال التقنية والاتصالات بالعمل بشكل غير رسمي والتسجيل خارج الأردن مسألة معقدة تتأثر بالعديد من العوامل منها ارتفاع تكاليف التسجيل حيث يمكن أن تكون العقبات البيروقراطية والرسوم المرتبطة بها باهظة بالنسبة للشركات الناشئة ذات الموارد المالية المحدودة، والعبء الضريبي الذي يعتبر مرهقا للشركات الناشئة، وطول عملية التسجيل حيث انه غالبا ما ينطوي تسجيل نشاط تجاري على خطوات متعددة وأوراق مهمة والتي يمكن أن تكون سببا في عدم التسجيل.
وبين الصفدي أن من الأسباب الأخرى الخوف من البيروقراطية الحكومية والتدخل المحتمل، وتحدي الوصول إلى التمويل فقد تجد الشركات غير الرسمية أنه من الأسهل تأمين التمويل من خلال القنوات غير الرسمية، كما أن العمل بشكل غير رسمي قد يكسب الشركة ميزة تنافسية بسبب انخفاض التكاليف، علاوة على تعدد المرجعيات في مجال تسجيل الشركات وبغية الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكد أنه في حين أن البيانات المتوفرة في الأردن حول الاقتصاد غير الرسمي وتسجيل الشركات خارج الأردن فقد أظهرت الدراسات من بلدان أخرى مثل الهند والبرازيل وجنوب افريقيا اتجاهات مماثلة في الاقتصاد غير الرسمي حيث نفذت هذه البلدان إستراتيجيات مختلفة لمعالجة هذه المسألة بدرجات متقاوتة من النجاح.
ولفهم السوق الأردنية بشكل أوسع دعا الصفدي إلى ضرورة إجراء تحليل شامل للسوق الأردنية لتحديد حجم الشركات غير المسجلة وذلك سيشمل بيانات عن حجوم هذه الشركات وعددها وحجم الاقتصاد غير الرسمي في قطاع التقنية والاتصالات وأسباب عدم التسجيل والتأثير على العمال والاستقرار الوظيفي وأثرها بشكل عام على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ولإجراء عملية تحكم وتتبع للشركات غير الرسمية اقترح الصفدي مجموعة من الاقتراحات، منها تبسيط عمليات التسجيل لتقليل التكاليف والوقت، وتقديم إعفاءات ضريبية وحوافز لتشجيع التسجيل ضمن الاقتصاد الرسمي، وزيادة عمليات التفتيش والعقوبات على عدم الامتثال.
واقترح الصفدي أيضا استخدام التقنيات الحديثة لتتبع الأنشطة الاقتصادية وتحديد الشركات غير المسجلة، وتحسين نظم جمع البيانات لفهم الاقتصاد غير الرسمي بشكل أفضل، والتعاون مع القطاعات الأخرى مثل البنوك والاتصالات لجمع المعلومات عن الأعمال غير الرسمية وتحديد انظمة توفير الخدمات شريطة إبراز الرقم الوطني للمنشأة على سبيل المثال.

MENAFN24082024000072011014ID1108596848

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث