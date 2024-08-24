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1.7 مليار دولار عوائد متوقعة من استخدام الميتافيرس في 2035

8/24/2024 3:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان - توقعت دراسة دولية حديثة أن يساهم تطوير الميتافيرس والتوسع في إدماجه بالاقتصاد الأردني في تحقيق عوائد اقتصادية سنويا تترواح ما بين 1 إلى 1.7 مليار دولار بحلول العام 2035.
وأكدت الدراسة، أن "الميتافيرس" سيحدث ثورة اقتصادية ورقمية قبل حلول العام 2040 في العديد من الدول حول العالم والمناطق، التي تتوافر فيها البنية التحتية التكنولوجية ومنها الأردن، وذلك من خلال إعادة تشكيل أسواق العمل والصناعات في هذه الدول من خلال التقنيات التي تعتمد على الميتافيرس، وإنشاء فئات جديدة من الوظائف، وتغيير وظائف حالية أو إلغائها تدريجيا، ونقل العمل إلى بيئات الميتافيرس، وتطوير المهارات اللازمة لهذا التحول الكبير.
وجاء ذلك في دراسة تحليلة معمقة أصدرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا "الإسكوا" مؤخرا، بعنوان " ميتافيرس ومستقبل المنطقة العربية: خيارات وإجراءات في السياسة العامة"، قدمت تحليلا معمقاً لآثار الميتافيرس باعتباره اتجاها كاسحا عالميا، ويركز على تبعاته في المنطقة العربية حتى العام 2040، إذ شددت الدراسة على قدرة الميتافيرس في إحداث ثورة في قطاعات عدة، من خلال توفير فرص عمل، وتطوير الصناعة ونمّو الاقتصاد في المنطقة العربية، متوقفة كذلك عند تأثيره على قطاعات اجتماعية واقتصادية متعددة.
ويعرف قاموس هارفارد بزنس ريفيو "الميتافيرس"(Metaverse)، بأنه بيئة افتراضية يتفاعل فيها المستخدمون وتتضمن العناصر المرئية والصوتية والمدخلات الحسية الأخرى، من إعدادات العالم الحقيقي لتحسين تجربة المستخدم. حيث تتنوع تعريفات الميتافيرس ولكنها بشكل عام بيئة افتراضية تتيح للمستدخمين عبر صورهم الرمزية أفاتار (Avatar)، التفاعل كما لو أنهم في الحياة الواقعية وممارسة الأنشطة سواء الاجتماعية أو المهنية أو العمل أو السفر.
ولفت الدراسة إلى أن الأردن من أوائل الدول في المنطقة العربية، التي عملت على إدخال الميتافيرس، في الصناعة السياحية لديها والتوجه نحو السياحة الافتراضية، وذلك من خلال إطلاق "خدمة المتاحف الافتراضية والمواقع التاريخية للتوثيق تاريخ وثقافة الأردن"، لتوفير جولات افتراضية لـ30 موقعا في المملكة.
وأكدت الدراسة، أن الأردن برز خلال السنوات الماضية، كمركز تكنولوجيا مزدهر على مستوى المنطقة، وعلى وجه الخصوص في تطوير البرمجيات والتكنولوجيا المالية.
ويشير تقرير الدراسة إلى قدرة الميتافيرس، على تحقيق رفاه المجتمع في التعليم والرعاية الصحية والاستدامة البيئية ومستويات المعيشة الحضرية. ويتيح نظرةً معمقة إلى الأطر التنظيمية والإدارية الأساسية للميتافيرس، موضحا أن المنطقة العربية في موقع فريد للإشراف على وضع هذه الأطر، وأداء دور رئيسي في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأوضحت الدراسة، أن هناك ثلاثة أبعاد على الأقل لاحتمال خلق فرص العمل بفضل تطبيقات "ميتافيرس" وتحويل العمالة على مستوى العالم. البعد الأول هو كيفية بناء "ميتافيرس" كمنشئ للوظائف، حيث سيكون إنشاء الشركات للعوالم الافتراضية مصدر وظائف جديدة، وهو ما سيتيح خلق عدد كبير من الوظائف في المجالات الهندسية اللازمة لبناء سلسلة قيمة "ميتافيرس" بأكملها، من أشباه الموصلات والمواد الأساسية.
وصولاً إلى تمكين البرامج، والعوالم الرقمية نفسها، والخوادم وبيئات الحوسبة السحابية وشبكات 5G/6G اللازمة لإنشاء وظيفة ميتافيرس.
وأشارت الدراسة، إلى أن بعض هذه المهن موجودة اليوم، مثل: مهندسو البرمجيات، مهندسو الشبكات ومصممو الألعاب وعلماء البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلا أنه من المتوقع بحسب الدراسة أن ينجم عن "ميتافيرس" استحداث وظائف جديدة لم يسبق لها مثيل وهي موجودة فقط في "ميتافيرس" على الرغم من أنها تبدو خيالية اليوم، إلا أن وظائف مستحدثة ستكون متاحة عبر ميتافيرس مثل مصممو الملابس الرمزية، وصائدو مكافآت البيانات، ومديرو أحداث "ميتافيرس"، ومديرو السلامة في "ميتافيرس"، وأطباء ميتافيرس، إضافة إلى الاقتصاديين الافتراضيين، والمتخصصين في القانون الافتراضي، ومطوري الذكاء الاصطناعي للافتراضيين، حيث من المتوقع أن تصبح هذه الوظائف قائمة في العقود المقبلة.
أما البعد الثاني، فهو كيف سيغير "ميتافيرس" كيفية عمل الصناعات، وبالتالي تغيير الوظائف في تلك الصناعات، في حين أن البعد الثالث يتعلق بالأدوار الرئيسية التي سيلعبها "ميتافيرس" في خلق الاقتصادات الخضراء في المستقبل.
ولفتت الدراسة إلى أن "ميتافيرس"، سيكون له تأثير كبير في فتح باب جديد لصناعة السياحة عالميا وإعادة تشكيل القطاع السياحي، وتكريس نمط السياحة الافتراضية من خلال خلق وجهات السفر ثلاثية الأبعاد، وكذلك خلق نوع جديد من المرشدين السياحيين الافتراضين، مؤكدة أن هناك فرصا قوية للدول العربية للاستفادة من هذا النمط السياحي الجديد، إذ خطت دول كالأردن والإمارات والسعودية خطوات إيجابية في السياحة الافتراضية.
وأِشارت الدراسة إلى أن تقديرات أبحاث السوق تتوقع أن يرتفع حجم سوق السياحة الافتراضية الذي قدر بنحو 448 مليون دولار في العام 2020، ليصل إلى 6.5 مليار دولار بحلول العام 2030. وتقترح دراسات أخرى، أرقاما تصل إلى 6 مليارات دولار في العام 2022، 23.5 مليار دولار بحلول العام 2026، حتى 188 مليار دولار في حلول العام 2028.
وأوضحت أن تقنيات ميتافيرس ستلعب مستقبلا دورا جديدا ما يزال ناشئا في مجال صناعات الاقتصاد الأخضر، مثل الطاقة النظيفة والإنتاج والموارد الطبيعية المستدامة والنفايات، إضافة إلى حمل هذه التقنيات وعود بتخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون، سواء من خلال استبدال التواجد في العالم الحقيقي بالتفاعلات الافتراضية أو التوائم الرقمية التي ستساعدنا على تحسين العالم المادي، لافتة إلى أن معظم الدول العربية لديها استراتيجيات وطنية للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتبرز من بينها الاستراتيجية الوطنية الأردنية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، الرامية إلى التوسع في أنماط الزراعة الذكية التي تضمن تحسين كفاءة وإستدامة إنتاج الغذاء.

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