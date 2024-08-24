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ربط منشآت المتجددة بشبكة الكهرباء.. تشتيت للمستثمرين أم تعزيز للقطاع؟

8/24/2024 3:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- تباينت آراء خبراء حول نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطَّاقة لسنة 2024 الذي أقرته الحكومة أخيرا.
ويرى فريق من الخبراء أن النظام من شأنه أن يشتت المستثمرين كما أنه لم يحدد تفاصيل الشراء أو تكلفة العبور من مكان التوليد إلى مكان الاستهلاك، بالتالي لا يمكن احتساب الكلف المترتبة على الاستخدام والجدوى الاقتصادية من ذلك.
ويشير هؤلاء إلى أن الصيغة المعلنة لتطبيق النظام ليست أفضل من النموذج المعمول فيه حاليا غير أنها تخفض الحوافز الممنوحة سابقا للراغبين في تركيب أنظمة طاقة متجددة.
في المقابل، يرى آخرون أن الصيغة الجديدة تقدم إطارا شاملا لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في المملكة، مع مراعاة التوازن بين دعم التوسع في هذه المصادر والحفاظ على استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية.
كما أن النظام بحسب رأيهم يوفر آليات متعددة ومرنة، ويمكن للمستهلكين من اختيار الحلول المناسبة لاحتياجاتهم، مما يساهم في تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واسعة النطاق.
وكان مجلس الوزراء أقر أخيرا نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024.
وهذا النظام، يشمل أربع آليات لربط أنظمة الطاقة المتجددة مع النظام الكهربائي، بعضها متاح للقطاعات كافة، وبعضها متاح لقطاعات محددة ولا يطبق النظام الجديد، وفقا لهيئة الطاقة والمعادن على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة أو الحاصلين على موافقات رسمية سابقة لتركيب الأنظمة.
ويتيح النظام للمستفيدين الجدد من معظم القطاعات فرصة اختيار الآلية المناسبة التي يرغب بتطبيقها من ضمن الآليات الواردة في النظام بما ينسجم مع طبيعة ونمط استهلاكه، كما يتيح للمستهلكين إنشاء وتملك أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية لغايات تغطية الاستهلاك، ويوضح الأحكام والشروط الخاصة بذلك.
كما يشمل النظام على إعفاء مدخلات نظم الطاقة الحرارية المركزة لإنتاج البخار(CSP) وإعفاء خدمات التدقيق الطاقي، فضلا عن إعفاء مدخلات نظم الطاقة الحيوية ومدخلات نظم الطاقة الحرارية الجوفية.
عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة قال "الصيغة المعلنة لتطبيق النظام ليست أفضل من النموذج الحالي ولم تأت في صالح المستهلكين لأنها تخفض الحوافز الممنوحة سابقا للراغبين في تركيب أنظمة طاقة متجددة".
وعليه، يرى السلايمة، ستقل الجدوى الاقتصادية من تركيب هذه الأنظمة سواء أسعار إنتاج الطاقة أو فترات استرداد كلف النظام التي تقدر حاليا بنحو 4 سنوات، يمكن أن تتضاعف هذه المدة وفقا للتعليمات الجديدة المعلنة، ما يؤدي إلى عزوف كبير عن شراء وتركيب هذه الأنظمة.
وبين السلايمة أنه عندما فتح سوق الطاقة المتجددة عام 2017، أعطت الحكومة منذ ذلك الوقت حوافز مجزية لمن يرغب في دخول هذا المجال بالاستثمار في نظام طاقة متجددة أو تركيبه في منشأته أو منزله ما أدت إلى انتشار كبير وبنسبة وصلت إلى نحو 28 % من خليط إنتاج الكهرباء.
غير أن السلايمة يرى أن إحدى الإيجابيات تتمثل في تخزين الطاقة المتجددة، ما يتيح المجال أمام شركات القطاع التي يتأثر عملها نتيجة هذا النظام إلى التحول للاستثمار في تركيب أنظمة توفر بطاريات للتخزين.
من جهته، قال المستثمر في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة إن "نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة الجديد يقدم إطارا شاملا لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في المملكة، مع مراعاة التوازن بين دعم التوسع في هذه المصادر والحفاظ على استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية".
وبين أن النظام يوفر آليات متعددة ومرنة، يمكن للمستهلكين اختيار الحلول المناسبة لاحتياجاتهم، مما يساهم في تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واسعة النطاق عبر مختلف القطاعات.
ورأى أن النظام الجديد يحمل إيجابيات تساعد على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، خصوصا وان النظام يتيح للمستهلكين اختيار الآلية المناسبة وفقا لطبيعة ونمط استهلاكهم، ما يعزز من كفاءة استخدام الطاقة وتوفير التكاليف.
ومن خلال تحديد الحد الأقصى للاستطاعات المركبة وتعديل آليات الربط، يساهم النظام في الحفاظ على استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية، بحسب البلاسمة.
وأوضح ان النظام يتضمن تدابير لدعم الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها، ما يعزز من قدرات الشبكة على استيعاب المزيد من نظم الطاقة المتجددة، كما يتضمن النظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية واخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة الصفر، مما يقلل من تكاليف الاستثمار ويشجع المزيد من الجهات على تبني هذه النظم.
إلا أن له بالمقابل يرى أن هنالك سلبيات منها تحديد تغطية استهلاك الطاقة بنسبة 50 % لبعض القطاعات قد يكون محدودا لمن يسعون لتحقيق استقلالية أكبر في استهلاكهم للطاقة، كما أن بعض القطاعات مثل البنوك والصناعات الاستخراجية مستثناة من بعض الآليات، مما قد يحد من فرصها في الاستفادة الكاملة من مزايا النظام.
وقال بلاسمة إن "تطبيق النظام بكفاءة قد يتطلب استثمارات إضافية في تحديث وتعزيز البنية التحتية للشبكة الكهربائية لتتمكن من استيعاب الزيادات في نظم الطاقة المتجددة عدا عن أن تعدد الآليات والتفاصيل المرتبطة بكل منها قد يزيد من تعقيد عملية اختيار وتنفيذ الحلول المناسبة للمستهلكين، مما قد يستدعي توفير مزيد من الإرشاد والتوعية".
قطاعيا، قال بلاسمة إن "القطاع الصناعي الصغير والمتوسط سيتمكن من تقليل تكاليف الطاقة من خلال إمكانية تغطية جزء كبير من الاستهلاك عبر مصادر متجددة دون تكاليف إضافية لخدمات الشبكة، ومن إدارة الأحمال بكفاءة أكبر من خلال استخدام أنظمة التخزين، مما يدعم العمليات الصناعية ويقلل من التعرض لتقلبات أسعار الطاقة".
أما القطاع الزراعي، سيتمكن من تخفيض تكاليف التشغيل من خلال استخدام الطاقة المتجددة، مما يساهم في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية واستدامة العمليات الزراعية من خلال تعزيز الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، مما يدعم الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة.
وفي القطاع الفندقي سيكون من بين القطاعات المستفيدة أيضا إذ سيتمكن من تقليل نفقات الطاقة، ما يؤدي إلى تحسين الربحية وتوفير الموارد لإعادة الاستثمار في تحسين الخدمات، وتحول المنشآت الفندقية إلى صديقة للبيئة، مما قد يجذب المزيد من الزوار المهتمين بالاستدامة.
كما بين بلاسمة أن القطاع المنزلي سيستفيد من خلال تمكين الأسر من تقليل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ من خلال تغطية 100 % من استهلاكهم للطاقة عبر مصادر متجددة وتوفير طاقة نظيفة ومستدامة للاستخدام اليومي، مما يساهم في تحسين البيئة المعيشية وتقليل الأثر البيئي.
من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن نظام الإعفاءات الجديد يضمن دخول سلع موفرة للطاقة بشكل حقيقي إلى السوق الأردني لغايات استخدام في أنظمة الطاقة المتجددة، ما ينعكس إيجابا على المستهلكين الذين يستحقون الحصول على منتجات عالية الجودة تضمن سلامتهم وتوفر في استهلاكهم للطاقة.
وقال الجغبير "القرار جاء ليضع حدا لمنع دخول بضائع قليلة الجودة والتي لا تفي بالغرض الحقيقي لتوفير الطاقة، وهو ما كان يشكل تهديدا لسلامة المستهلكين وحقوقهم في الحصول على أفضل المنتجات.
وشدد الجغبير على أن هذا النظام لا يهدف فقط إلى حماية الصناعة الوطنية من الإغراق والمنافسة غير العادلة، بل يتماشى أيضا مع الالتزامات العالمية تجاه تخفيض البصمة الكربونية وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة.
وأضاف أن "تطبيق هذا النظام يحقق التوازن المطلوب بين حماية الصناعة الوطنية من بعض المنتجات المنخفضة الجودة التي كانت تدخل تحت مظلة الإعفاءات غير المبررة، وبين حق المستهلك في الحصول على منتجات توفر له استهلاك الطاقة وتضمن سلامته.
مستثمر في القطاع فضل عدم كشف هويته قال "النظام الجديد أخرج بطريقة متشعبة جدا ويتسبب في تشتيت المستهلكين وكذلك شركات توزيع الكهرباء لإيجاد آلية مناسبة لاحتساب كلف البيع والشراء لمستخدمي الطاقة المتجددة بحسب النظام الجديد".
وبين أنه على الرغم من محاولة الحكومة الموازنة بين احتياجات المستهلكين والشبكات الكهربائية، إلا أنها لم تحدد في تفاصيل النظام المنشورة أخيرا تعرفة الشراء أو تكلفة العبور من مكان التوليد إلى مكان الاستهلاك، بالتالي لا يمكن احتساب الكلف المترتبة على الاستخدام والجدوى الاقتصادية من ذلك.
إضافة إلى ذلك لم يتم توضيح أرقام لاحتساب مردود الاستثمار، أي ماهو سعر شراء الطاقة الزائدة وهل هذا السعر كافي لاسترداد الاستثمار مع حفظ الاستهلاك من مشروع الطاقة المتجددة وكيف ستتعامل شركات التوزيع مع هذه الآليات لاحتساب فاتورة الكهرباء وهل برمجيات شركات التوزيع جاهزة لهذه الآليات.
حول تفاصيل الاليات الأربع المتبعة في النظام قدم البلاسمة شرحا حول كل آلية، إذ اوضح ان الآلية الأولى التي تتعلق بصافي القيمة داخل الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، والقطاعات المشمولة فيه الصناعي الصغير، الصناعي المتوسط، الفندقي، الزراعي، والمنزلي.
وبين أن هذه الآلية تيح للمستهلكين ضمن هذه القطاعات تركيب أنظمة طاقة متجددة تغطي حتى 50 % من معدل استهلاكهم لآخر سنة، باستثناء القطاع المنزلي الذي يسمح له بتغطية 100 % من استهلاكه بحد أقصى 3.6 كيلوواط للفاز الواحد و10 كيلوواط لثلاثة فاز.
ويتم تخفيض بدل خدمات استخدام الشبكة للقطاع المنزلي إلى دينار واحد لكل كيلوواط شهريا بدلا من 2 دينار، ولا يترتب على مشتركي القطاعات الأخرى دفع أي بدلات مقابل خدمات الشبكة، بالإضافة إلى إمكانية تركيب أنظمة تخزين للطاقة للمساعدة في إدارة الأحمال بكفاءة.
أما الثانية وهي آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك وتشمل الصناعي الصغير، الصناعي المتوسط، الفندقي، والزراعي.
هذه الآلية، بحسب البلاسمة، تتيح تركيب أنظمة طاقة متجددة تغطي حتى 50 % من معدل الاستهلاك لآخر سنة، لا يترتب على المشتركين دفع أي بدلات مقابل خدمات الشبكة، مع إمكانية تركيب أنظمة تخزين للطاقة لتحسين إدارة الأحمال.
أما الآلية الثالثة وهي آلية التصدير الصفري وتشمل جميع القطاعات باستثناء البنوك، الاعتيادي، والصناعات الاستخراجية تتيح تغطية 100 % من معدل الاستهلاك لآخر سنة.
ومن الممكن أن تصل قيمة بدل خدمات استخدام الشبكة إلى الصفر، ويأخذ احتساب البدلات بعين الاعتبار التعرفة الكهربائية المطبقة حاليا.
والآلية الرابعة بحسب البلاسمة وهي، ترصيد الكل واستجرار كل الاحتياجات ويشمل جميع القطاعات دون استثناء، تتم تغطية 100 % من معدل الاستهلاك لآخر سنة، كما يتم إلغاء بدل خدمات استخدام الشبكة بالكامل ويقوم المستفيد بشراء كامل استهلاكه من الطاقة الكهربائية وفقا للتعرفة المحددة لكل قطاع.
يشار إلى أن النظام الجديد أبقى على الإعفاءات الممنوحة لألواح الخلايا الشمسية والإنفيرترات (محولات العكس) واللواقط الشمسية والأنابيب لتسخين المياه مباشرة دون عرضها على لجنة الإعفاءات، بالإضافة إلى الإبقاء على إعفاء نظم الطاقة الشمسية نظم طاقة الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية ومدخلاتها مثل القواعد المعدنية والكوابل والقواطع والمحولات الكهربائية وأجهزة ومعدات تتبع الشمس وأدوات الربط والتثبيت ومحطة المفاتيح ونظام المراقبة والتحكم، كما أبقى النظام على إعفاء نظم الطاقة الشمسية لتسخين المياه ومدخلاتها، ومواد العزل.
كما أبقى النظام على إعفاء نظم ومعدات وأجهزة ترشيد استهلاك الطاقة مع الحرص على رفع مؤشر كفاءة الطاقة والكفاءة الضوئية لمعدات ترشيد استهلاك الطاقة بهدف التحفيز على توفير أجهزة كهربائية ووحدات إنارة عالية الكفاءة في الأسواق المحلية لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، مما سينعكس إيجابا على تخفيض استهلاك الطاقة في القطاعات كافة وخاصة القطاع المنزلي.

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