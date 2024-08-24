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المدرب السوري رأفت يلتحق بالفيصلي

8/24/2024 3:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد - أعلن نادي الفيصلي، اليوم السبت، وصول المدرب الجديد رأفت محمد إلى الأردن قادما من سوريا، لمباشرة عمله مديرا فنيا للفريق الأول، ويرافقه محمد رامي كيال بمهمة مساعد مدرب.
وتولى رأفت محمد صاحب الـ 47 عاما قيادة نادي الوحدة السوري في الفترة بين 2012 إلى 2017، ثم عمل مدربا لمنتخب سوريا للشباب قبل رحيله إلى قيادة العروبة العماني موسم 2018 – 2019.
وتولى قيادة منتخب بلاده الأولمبي العام 2021، ثم قاد نادي الجيش السوري في الفترة بين 2019 إلى 2022 وقاد نادي تشرين لفترة قصيرة قبل تولي تدريب نادي العهد اللبناني.
وحقق رأفت محمد 5 بطولات مع نادي الوحدة بالتتويج بلقب الدوري السوري موسم 2013 – 2014 ثم حقق كأس سوريا مرتين وكأس السوبر المحلي عام 2017، وحقق وصافة كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا.
وفاز رأفت محمد مع نادي العهد، وحقق لقب الدوري، وتوج بلقب كأس النخبة، وحقق وصافة كأس الاتحاد الآسيوي.

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