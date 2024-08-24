المدرب السوري رأفت يلتحق بالفيصلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد - أعلن نادي الفيصلي، اليوم السبت، وصول المدرب الجديد رأفت محمد إلى
الأردن قادما من سوريا، لمباشرة عمله مديرا فنيا للفريق الأول، ويرافقه محمد رامي
كيال بمهمة مساعد مدرب.
وتولى رأفت محمد صاحب الـ 47 عاما قيادة نادي
الوحدة السوري في الفترة بين 2012 إلى 2017، ثم عمل مدربا لمنتخب سوريا للشباب قبل
رحيله إلى قيادة العروبة العماني موسم 2018 – 2019.
وتولى قيادة منتخب
بلاده الأولمبي العام 2021،
ثم قاد نادي الجيش السوري في الفترة بين 2019 إلى 2022 وقاد نادي تشرين لفترة
قصيرة قبل تولي تدريب نادي العهد اللبناني.
وحقق رأفت محمد 5 بطولات مع نادي الوحدة
بالتتويج بلقب الدوري السوري موسم 2013 – 2014 ثم حقق كأس سوريا مرتين وكأس السوبر
المحلي عام 2017، وحقق وصافة كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا.
وفاز رأفت محمد مع نادي العهد، وحقق لقب
الدوري، وتوج بلقب كأس النخبة، وحقق وصافة كأس الاتحاد الآسيوي.
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