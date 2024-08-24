المدرب السوري رأفت محمد يلتحق بالنادي الفيصلي

المدرب السوري رأفت محمد يلتحق بالنادي الفيصلي
التاريخ
8/24/2024 3:28:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصل المدرب السوري رأفت محمد إلى عمان اليوم السبت، للالتحاق بفريق النادي الفيصلي لكرة القدم.
وسيتولى السوري محمد مهمة تدريب فريق الفيصلي لكرة القدم، خلفا للمدرب أحمد هالي الذي تم إنهاء خدماته اخيرا .
وسيقود رأفت اليوم، أول تدريب له مع الفيصلي بمعاونة السوري محمد رامي كيال الذي سيتولى مهمة مساعد المدرب.
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