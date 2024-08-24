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المدرب السوري رأفت محمد يلتحق بالنادي الفيصلي

8/24/2024 3:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصل المدرب السوري رأفت محمد إلى عمان اليوم السبت، للالتحاق بفريق النادي الفيصلي لكرة القدم.


وسيتولى السوري محمد مهمة تدريب فريق الفيصلي لكرة القدم، خلفا للمدرب أحمد هالي الذي تم إنهاء خدماته اخيرا .


وسيقود رأفت اليوم، أول تدريب له مع الفيصلي بمعاونة السوري محمد رامي كيال الذي سيتولى مهمة مساعد المدرب.

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