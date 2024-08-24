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أنشيلوتي يختار بديل مفاجئ لبيلينغهام

8/24/2024 3:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت تقارير صحفية أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، يدرس اختيار بديل مفاجئ للإنجليزي جود بيلينغهام، نجم الفريق، والذي سيغيب عن الملاعب مدة بسبب الإصابة.


وأعلن ريال مدريد، يوم الجمعة، رسميًّا إصابة بيلينغهام في العضلة الأخمصية الرقيقة في ساقه اليمنى.


وذكرت تقارير أن لاعب ريال مدريد قد يغيب مدة شهر، وسيعود بعد التوقف الدولي المقبل في شهر سبتمبر.

وشارك بيلينغهام في مباراة ريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني أمام مايوركا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.


ويلتقي ريال مدريد في ملعبه "سانتياغو برنابيو" مع بلد الوليد، يوم الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.


ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ريليفو"، فإن "أنشيلوتي يدرس الاعتماد على لوكا مودريتش في مركز بيلينغهام".


وأوضح التقرير: "إصابة بيلينغهام في تدريب يوم الجمعة تفتح لمودريتش أبواب التشكيلة الأساسية في مواجهة بلد الوليد، وللمباريات التالية، إذ سيغيب النجم الإنجليزي عن مواجهة لاس بالماس (الخميس المقبل) وريال بيتيس (الأحد)، ولن يلحق بمباراة افتتاح دوري أبطال أوروبا (بين 17 و19 سبتمبر)، ويفكر أنشيلوتي، الذي أدخله فعلًا أول تغيير في كأس السوبر الأوروبي بديلًا، إذا افتقر الفريق إلى التوازن في مواجهة مايوركا الماضية، فلا يبدو أن هناك بدائل أفضل من الفائز بجائزة الكرة الذهبية لتصحيح هذا العائق، وتعويض غياب لاعب حساس مثل جود بيلينغهام".
ولن يتمكن بيلينغهام من الانضمام إلى قائمة منتخب بلاده، لخوض مباراتي أيرلندا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية، يومي 7 و10 سبتمبر المقبل.
ويعد بيلينغهام، الضربة الثانية لكارلو أنشيلوتي مدرب الملكي، والذي عانى صدمة أولى بإصابة كامافينغا، بالتواء في الرباط الجانبي بركبته اليسرى قبل كأس السوبر الأوروبي.

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