عطاري يتوج بلقب سباق السرعة الثالث والدفع الرباعي وشيكاخوا وجانخوت بطلا الدفع الخلفي والأمامي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد - توج السائق مصطفى عطاري بطلا
على مستوى الترتيب العام ومجموعة الدفع الرباعي، في سباق السرعة الثالث الذي أقيم
الجمعة في حلبة نادي السيارات الملكي، وحقق السائق عبد شيكاخوا لقب مجموعة الدفع
الخلفي، وأحرز أحمد جانخوت لقب مجموعة الدفع الأمامي.
واقيم السباق بتنظيم من الأردنية
لرياضة السيارات، وبدعم من شركة زين الأردن.
وسجل للمشاركة في السباق 50 سائقا من
الأردن وفلسطين ، وكان التنافس قويا بين السائقين في جولات السباق الـ 3، وتصدر
حسام سالم الجولة الأولى بزمن 1.27.900 دقيقة، واحتل هشام النجار المركز
الثاني بزمن 1.28.487 دقيقة، وأحرز غيث وريكات المركز الثالث بزمن 1.30.153
دقيقة.
واستطاع مصطفى عطاري تصدر الجولة
الثانية بزمن 1.26.918 دقيقة، وبقي هشام النجار بالمركز الثاني بزمن
1.28.637 دقيقة، في حين جاء حسام سالم في المركز الثالث بزمن 1.29.563 دقيقة.
وفاز حسام سالم بالجولة
الثالثة، بزمن 1.27.741 دقيقة، وجاء غيث وريكات بالمركز الثاني بزمن 1.28.006
دقيقة، وجاء فادي دهشان بالمركز الثالث بزمن 1.28.690 دقيقة.
وبعد المنافسة القوية في جولات السباق
استطاع مصطفى عطاري نيل لقب السباق، وجاء حسام سالم بالمركزالثاني، في حين احتل
غيث وريكات المركز الثالث.
الترتيب العام والدفع الرباعي
المركز الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي
كولت بروتو)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.26.918 دقيقة.
المركز الثاني: حسام سالم (ميتسوبيشي
أيفو)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.27.741 دقيقة.
المركز الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي
بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.006 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الأمامي
المركز الأول: أحمد جانخوت (غولف في
دبليو)محققا افضل وقت له بالجولة الثالثة بزمن 1.35.641 دقيقة.
المركز الثاني: مصطفى جمعة
(ستروين دي اس 3)، محققا افضل وقت له في الثالثة بزمن 1.37.165 دقيقة.
المركز الثالث: أمجد الحوراني (سيات
ليون) محققا افضل وقت له في الثانية بزمن 1.37.513 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الخلفي
المركز الأول: عبد شيكاخوا (ريتسا جو)
محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.32.022 دقيقة.
المركز الثاني: فادي شاهين (بي ام
دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.33.844 دقيقة.
المركز الثالث: طارق صرصور (فلسطين) –
(بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.34.200 دقيقة.
أبطال الكؤوس والفئات
كأس 2A: حسام سالم
(ميتسوبيشي أيفو).
كأس 2B: مصطفى عطاري
(ميتسوبيشي كولت بروتو).
كأس 3A: فادي شاهين (بي
ام دبليو ايه 30).
كأس 3B : جاد نباص
(تويوتا 86).
كأس 4A : مصطفى جمعة (رينو كليو آر اس).
كأس 4B: طارق صرصور (فلسطين) – (بي ام دبليو
ايه 30).
كأس 5A : سيف منصور
(تويوتا 86).
كأس 5B: قيس
تفاحة (بي ام دبليو ايه 36).
كأس الفئة 50/السيارات الستاندر: أنس
شحادة.
كأس السيارات الكهربائية الفئة 20:
محمود شاهين (سمارات).
كأس الماستر: حسام سالم.
كأس السيدات: ميرا
ترزي.
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