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عطاري يتوج بلقب سباق السرعة الثالث والدفع الرباعي وشيكاخوا وجانخوت بطلا الدفع الخلفي والأمامي

8/24/2024 3:28:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد - توج السائق مصطفى عطاري بطلا على مستوى الترتيب العام ومجموعة الدفع الرباعي، في سباق السرعة الثالث الذي أقيم الجمعة في حلبة نادي السيارات الملكي، وحقق السائق عبد شيكاخوا لقب مجموعة الدفع الخلفي، وأحرز أحمد جانخوت لقب مجموعة الدفع الأمامي.
واقيم السباق بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبدعم من شركة زين الأردن.
وسجل للمشاركة في السباق 50 سائقا من الأردن وفلسطين ، وكان التنافس قويا بين السائقين في جولات السباق الـ 3، وتصدر حسام سالم الجولة الأولى بزمن 1.27.900 دقيقة، واحتل هشام النجار المركز الثاني بزمن 1.28.487 دقيقة، وأحرز غيث وريكات المركز الثالث بزمن 1.30.153 دقيقة.
واستطاع مصطفى عطاري تصدر الجولة الثانية بزمن 1.26.918 دقيقة، وبقي هشام النجار بالمركز الثاني بزمن 1.28.637 دقيقة، في حين جاء حسام سالم في المركز الثالث بزمن 1.29.563 دقيقة.
وفاز حسام سالم بالجولة الثالثة، بزمن 1.27.741 دقيقة، وجاء غيث وريكات بالمركز الثاني بزمن 1.28.006 دقيقة، وجاء فادي دهشان بالمركز الثالث بزمن 1.28.690 دقيقة.
وبعد المنافسة القوية في جولات السباق استطاع مصطفى عطاري نيل لقب السباق، وجاء حسام سالم بالمركزالثاني، في حين احتل غيث وريكات المركز الثالث.
الترتيب العام والدفع الرباعي
المركز الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.26.918 دقيقة.
المركز الثاني: حسام سالم (ميتسوبيشي أيفو)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.27.741 دقيقة.
المركز الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.006 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الأمامي
المركز الأول: أحمد جانخوت (غولف في دبليو)محققا افضل وقت له بالجولة الثالثة بزمن 1.35.641 دقيقة.
المركز الثاني: مصطفى جمعة (ستروين ‏دي اس 3)، محققا افضل وقت له في الثالثة بزمن 1.37.165 دقيقة.
المركز الثالث: أمجد الحوراني (سيات ليون) محققا افضل وقت له في الثانية بزمن 1.37.513 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الخلفي
المركز الأول: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.32.022 دقيقة.
المركز الثاني: فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.33.844 دقيقة.
المركز الثالث: طارق صرصور (فلسطين) – ‏‏(بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.34.200 دقيقة.
أبطال الكؤوس والفئات
كأس 2A: حسام سالم (ميتسوبيشي أيفو).
كأس 2B: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو).
كأس 3A: فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30).
كأس 3B : جاد نباص (تويوتا 86).
كأس 4A : مصطفى جمعة (رينو كليو آر اس).
كأس 4B: طارق صرصور (فلسطين) – ‏‏(بي ام دبليو ايه 30).
كأس 5A : سيف منصور (تويوتا 86).
كأس 5B: قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 36).
كأس الفئة 50/السيارات الستاندر: أنس شحادة.
كأس السيارات الكهربائية الفئة 20: محمود شاهين (سمارات).
كأس الماستر: حسام سالم.
كأس السيدات: ميرا ترزي.

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