هل تسبب خطأ بشري بإلغاء هدف رونالدو ضد الرائد؟ (صورة)



وفي الدقيقة 76، هز رونالدو شباك الرائد مرة ثانية في المباراة، بعد تمريرة حاسمة من مارسيلو بروزوفيتش.



وبعد أن احتفل النجم البرتغالي مع زملائه وجماهيره، قرر الحكم خالد الطريس إلغاء الهدف بسبب التسلل، بقرار من زميله الموجود في غرفة تقنية الفار.



وأظهرت الإعادة التلفزيونية تسلل كريستيانو رونالدو بجزء بسيط من كتفه.



وأجمع عدد من خبراء التحكيم على صحة قرار الحكم خالد الطريس بإلغاء الهدف بداعي التسلل، رغم صعوبة تقدير اللقطة، الأمر الذي دفع حكام الفيديو لطلب استدعاء الطريس من أجل مراجعة اللقطة، قبل اتخاذ قرار الإلغاء.

وتساءل الأمير عبر حسابه على منصة "إكس" لإيضاح صحة الهدف، قائلا: "هل يتم رسم خطوط التسلل بتقنية آلية في منافسات دوري روشن؟".



وأضاف: "للأسف لا، لا تزال التقنية ناقصة لدينا، وما زال هناك تدخل بشري في تحديد وقت لعب الكرة من اللاعب الراكل، ذلك يعيدنا إلى المربع الأول؛ تم استبدال كرة نايكي بكرة شركة أديداس، ولكن للأسف لم يتم استخدام المستشعر الإلكتروني في كرة أديداس".



وتابع: "شاهد لحظة تحديد لعب الكرة في هدف كريستيانو وأنت تعرف بأن التسلل تم احتسابه قبل أن تمرر الكرة من بروزوفيتش، مع العلم بأنه لو تم استخدام الكرة ذات المستشعر الإلكتروني لكان هدف كريستيانو صحيحا".