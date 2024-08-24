عطاري يتوج بلقب سباق السرعة الثالث



وحقق عطاري في السباق الذي نظمته "الأردنية لرياضة السيارات، بدعم من شركة زين الأردن، لقب مجموعة الدفع الخلفي، والسائق عبد شيكاخوا لقب مجموعة الدفع الخلفي، وأحمد جانخوت لقب مجموعة الدفع الأمامي.



وجاء نتائج الترتيب العام والدفع الرباعي على النحو التالي: المركز الأول مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو) بزمن 1.26.918 دقيقة في الجولة الثانية، والثاني حسام سالم (ميتسوبيشي أيفو)، بزمن 1.27.741 في الثالثة، والثالث غيث وريكات (ميتسوبيشي بروتو تايب) بزمن 1.28.006 دقيقة في الجولة الثالثة.



بينما جاء ترتيب الدفع الأمامي الأول أحمد جانخوت (غولف في دبليو) بزمن 1.35.641 دقيقة بالجولة الثالثة، والثاني مصطفى جمعة (ستروين ‏دي اس 3)، بزمن 1.37.165 في الجولة الثالثة، والثالث أمجد الحوراني (سيات ليون) بزمن 1.37.513 دقيقة في الجولة الثانية.



فيما كان ترتيب الدفع الخلفي الأول عبد شيكاخوا (ريتسا جو) بزمن 1.32.022 دقيقة في الجولة الثالثة، والثاني فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30) بزمن 1.33.844 دقيقة في الجولة الثالثة، والثالث طارق صرصور من فلسطين ‏‏(بي ام دبليو ايه 30) بزمن 1.34.200 دقيقة في الجولة الثالثة.



أبطال الكؤوس والفئات كأس 2A: حسام سالم (ميتسوبيشي أيفو).

كأس 2B: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو).

كأس 3A: فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30).

كأس 3B : جاد نباص (تويوتا 86).

كأس 4A : مصطفى جمعة (رينو كليو آر اس).

كأس 4B: طارق صرصور (فلسطين) – ‏‏(بي ام دبليو ايه 30).

كأس 5A : سيف منصور (تويوتا 86).

كأس 5B: قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 36).

كأس الفئة 50/السيارات الستاندر: أنس شحادة.

كأس السيارات الكهربائية الفئة 20: محمود شاهين (سمارات).

كأس الماستر: حسام سالم.

كأس السيدات: ميرا ترزي.