بهدف في اللحظة الأخيرة.. برايتون يهزم مانشستر يونايتد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتنص برايتون فوزا مثيرا من ضيفه مانشستر يونايتد 2 - 1 اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم داني ويلبيك بهدف لبرايتون في شباك فريقه السابق مانشستر في الدقيقة 32 معلنا عن الهدف رقم 100 في مسيرته.
وفي الشوط الثاني أدرك الإيفواري أماد ديالو التعادل لمانشستر في الدقيقة 60 لكن المهاجم البرازيلي جواو بيدرو خطف هدف الفوز القاتل لبرايتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وحقق برايتون فوزه الثاني على التوالي لينفرد مؤقتا بصدارة جدول الترتيب وتوقف رصيد مانشستر عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.
واستهل برايتون مشواره في الموسم الحالي بالفوز على مضيفه إيفرتون 3 - صفر كما فاز مانشستر على ضيفه فولهام 1 - صفر.
وفي الجولة الثالثة سيلتقي مانشستر مع ضيفه ليفربول في مواجهة نارية في الأول من سبتمبر المقبل كما سيلتقي برايتون مع مضيفه ارسنال في مواجهة قوية للغاية في 31 أغسطس.
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