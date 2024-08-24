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الوحدات يطلب من اتحاد الكرة عدم قيادة السوالمة لمبارياته

8/24/2024 3:28:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- خاطب نادي الوحدات اليوم بكتاب رسمي اتحاد الكرة حول الأخطاء التحكيمية التي حفلت بها لقاء الوحدات ومعان في الجولة الثالثة من مباريات بطولة دوري المحترفين.

وحمل كتاب الوحدات التأكيد على ضرورة مراجعة الأخطاء التي صدرت من حكم اللقاء محمود السوالمة وتغاضيه عن احتساب 4 ركلات جزاء للوحدات، وبشواهد مثبتة عبر تقنية الفيديو والتي تم ارسالها مع الكتاب.

وبين أمين سر نادي الوحدات عوض الأسمر في حديثه للمركز الإعلامي للنادي، إلى أن نادي الوحدات حين يعيد سرد الأخطاء التحكيمية التي تحدث والتي سبق وأن عانى منها فريق الكرة في بطولات سابقة تدق ناقوس الخطر، مطالبا بضرورة أن يكون هنالك حلول رادعة ومحاولة جادة لتصحيح المسار، بما يحقق مصلحة الأندية الأردنية.

وكشف الأسمر أن النادي طالب في كتابه بضرورة عدم إسناد حكم الساحة الأول محمود السوالمة لأي لقاء يكون الوحدات طرفا فيه، وضرورة إيقاع العقوبة الرادعة بحقه وذلك جراء ما يقوم به الحكم من تصرفات وإطلاقه لقرارات تؤكد عدم حياديته أو قدرته على قيادة اللقاءات التي يكون الوحدات طرفا فيها، في الوقت الذي يؤكد به نادي الوحدات على ضرورة الإسراع في تطبيق تقنية الفيديو، والتي وعد بها اتحاد الكرة الأندية لتطبيقها من إياب الموسم الماضي.

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