الوحدات يطلب من اتحاد الكرة عدم قيادة السوالمة لمبارياته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- خاطب نادي الوحدات اليوم بكتاب رسمي اتحاد الكرة حول الأخطاء التحكيمية التي حفلت بها لقاء الوحدات ومعان في الجولة الثالثة من مباريات بطولة دوري المحترفين.
وحمل كتاب الوحدات التأكيد على ضرورة مراجعة الأخطاء التي صدرت من حكم اللقاء محمود السوالمة وتغاضيه عن احتساب 4 ركلات جزاء للوحدات، وبشواهد مثبتة عبر تقنية الفيديو والتي تم ارسالها مع الكتاب.
وبين أمين سر نادي الوحدات عوض الأسمر في حديثه للمركز الإعلامي للنادي، إلى أن نادي الوحدات حين يعيد سرد الأخطاء التحكيمية التي تحدث والتي سبق وأن عانى منها فريق الكرة في بطولات سابقة تدق ناقوس الخطر، مطالبا بضرورة أن يكون هنالك حلول رادعة ومحاولة جادة لتصحيح المسار، بما يحقق مصلحة الأندية الأردنية.
وكشف الأسمر أن النادي طالب في كتابه بضرورة عدم إسناد حكم الساحة الأول محمود السوالمة لأي لقاء يكون الوحدات طرفا فيه، وضرورة إيقاع العقوبة الرادعة بحقه وذلك جراء ما يقوم به الحكم من تصرفات وإطلاقه لقرارات تؤكد عدم حياديته أو قدرته على قيادة اللقاءات التي يكون الوحدات طرفا فيها، في الوقت الذي يؤكد به نادي الوحدات على ضرورة الإسراع في تطبيق تقنية الفيديو، والتي وعد بها اتحاد الكرة الأندية لتطبيقها من إياب الموسم الماضي.
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