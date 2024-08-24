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سقطة أولى لمانشستر يونايتد.. ومانشستر سيتي يتعملق بـهاتريك لنجمه هالاند

8/24/2024 3:28:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - حقق حامل القب مانشستر سيتي، فوزا كبيرا على ضيفه إبسويتش تاون 4-1 أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
وتقدم إبسويتش بهدف عن طريق سامي سموديكس في الدقيقة السابعة، ليأتي الرد سريعا من مانشستر سيتي بثلاثية في 4 دقائق عن طريق إيرلينج هالاند (ثنائية) وكيفن دي بروين (12 و14 و16)، قبل أن يضيف هالاند الهدف الرابع (88).
وبهذه النتيجة، استقر مانشستر سيتي في صدارة البريمير ليج برصيد 6 نقاط، فيما يحتل إبسويتش المركز التاسع عشر بلا نقاط.
أشعل الضيوف المباراة مبكرا بهدف في الدقائق الأولى، بعد تلقي سموديكس تمريرة بينية، وضعته وجها لوجه مع الحارس إيدرسون، ليوجه تسديدة حاول الأخير التصدي لها، لكنها ارتطمت به وتجاوزت خط المرمى.
وبعد دقائق معدودة، سقط سافينيو داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع أحد المدافعين، ليتلقى الحكم إشارة من تقنية الفيديو، ويحتسب في النهاية ركلة جزاء بعد مراجعة اللقطة، ونفذ هالاند ركلة الجزاء بنجاح، معادلا النتيجة لأصحاب الأرض.
وبعد دقيقتين فقط، ارتكب الحارس أريجانيت موريتش خطأ فادحا، استغله سافينيو بالضغط عليه واستخلاص الكرة، لتصل إلى دي بروين الذي أودعها في شباك المرمى الخالي.
وازدادت المباراة إثارة بنجاح سيتي في إضافة هدف ثالث بعد دقيقتين أيضا عن طريق هالاند، الذي تجاوز حارس المرمى قبل وضع كرة ساقطة في الشباك.
ووقفت العارضة حائلا أمام تسجيل السيتي هدفه الرابع، بعدما ردت تسديدة رائعة بعيدة المدى أطلقها دي بروين.
وساد الهدوء أرض الملعب لعدة دقائق قبل أن يتوغل جيريمي دوكو داخل منطقة الجزاء، مرسلا تمريرة عرضية نحو هالاند، الذي قابلها بلمسة خاطفة أخطأت المرمى، قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الأول.
وفي بداية الشوط الثاني، تلقى أصحاب الأرض ضربة بإصابة لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بعد التحام مع أحد لاعبي إبسويتش، ليضطر مدربه بيب جوارديولا لاستبداله.
وجاءت انطلاقة الشوط الثاني مغايرة لسيناريو بداية المباراة، حيث غابت الخطورة عن كلا المرميين وسط سيطرة سلبية من مانشستر سيتي حتى محاولة برناردو سيلفا لصيد شباك الضيوف، لكن موريتش كان لها بالمرصاد.
وعاد حارس إبسويتش لحرمان أصحاب الأرض من هدف رابع بتصديه البارع لرأسية هالاند.
وقرر جوارديولا إقحام بعض البدلاء بعد الدقيقة 70، على رأسهم العائد إلى النادي مؤخرا، إلكاي جوندوجان، وجاك جريليش.
وكاد جريليش أن يضع بصمته بعد دقائق معدودة، إذ سنحت له فرصة ذهبية بالقرب من المرمى، لكن تدخل أحد المدافعين، حال دون وصوله لمراده.
وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، استغل هالاند كرة تهيأت أمامه خارج منطقة الجزاء، بتوجيه تسديدة زاحفة، عجز موريتش عن التصدي لها، مدونا "الهاتريك" الأول له هذا الموسم.
من ناحية ثانية، قاد البرازيلي جواو بيدرو فريقه برايتون إلى الفوز الثاني تواليا وجاء على ضيفه يونايتد 2-1 في الوقت القاتل.
افتتح داني ويلبيك التسجيل لبرايتون في مرمى فريقه السابق (32) وعادل العاجي أماد ديالو ليونايتد (60)، قبل أن يخطف بيدرو النقاط الثلاث (90+5).
ورفع برايتون رصيده إلى ست نقاط بعد فوزه على مضيفه إيفرتون 3-0 في المرحلة الأولى، فيما تلقى يونايتد الخسارة الأولى بعد الفوز على فولهام 1-0.
وبعدما تبادل الفريقان تهديد المرمى في بداية اللقاء، تمكن ويلبيك الذي دافع عن ألوان يونايتد من 2008 حتى 2014، التسجيل إثر تمريرة من الياباني كاورو ميتوما وسط تغطية سيئة من الدفاع (32).
ورغم محاولات يونايتد، فشل فريق المدرب الهولندي إريك تين هاج في إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، ثم أدرك ديالو التعادل في الشوط الثاني حين انطلق على الجهة اليمنى بعد تمريرة من المغربي نصير المزراوي، فدخل منطقة الجزاء وراوغ لاعبا ثم سدد فارتدت الكرة من الدفاع إلى الشباك (60).
واعتقد لاعبو يونايتد أنهم تقدّموا بالنتيجة حين لعب البرتغالي برونو فرنانديز عرضية تابعها البديل الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو باتجاه المرمى، لكن زميله البديل الآخر الهولندي جوشوا زيركزي الذي كان في موقف تسلل، لمسها قبل أن تقطع خط المرمى، فألغى الحكم الهدف بعد العودة إلى "في ايه آر" (70).
وحاول الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي منح يونايتد التقدم بتسديدة من على مشارف المنطقة التقطها الحارس (90).
وفي حين كانت المباراة تتجه إلى التعادل، خطف بيدرو الفوز برأسية متابعا عرضية البديل العاجي سيمون أدينجرا بعد خمس دقائق على دخوله (90+5).
وبدا مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، مستاء بعد خسارة فريقه وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "عندما كان من المفترض أن نحقق التعادل على الأقل، كان بوسعنا الفوز أيضا لو سجل جوشوا زيركزي هدفا".
وعن رأيه في الهدف الملغي، قال تين هاج: "كان الأمر صعبا. كان في تلك اللحظة على وشك الانزلاق. لو كان قد قرأ الموقف بشكل أفضل، ربما كان بإمكانه تجنبه، لكن لا يمكنك فعل أي شيء عندما تنزلق، لا يمكنك تجنب الكرة. الأمر صعب ولكننا خلقنا أيضا العديد من الفرص لتسجيل هدف ثانٍ. أظهرنا المرونة وقاتلنا. كانت لدينا فرص لتسجيل المزيد من الأهداف. إنه أمر مخيب للآمال عندما لا تكون فائزا ثم تخسر".
وعن استقبال هدفين في وقت متأخر: "هدفان سهلان وعلينا أن نكون أكثر دقة في منطقتي الجزاء وأن نتصرف بشكل أفضل كفريق. من المؤسف أننا لم نحرز أي نقاط هنا. يتعين علينا النهوض والانطلاق نحو المرمى في المباراة الكبيرة المقبلة".
وتحدث تين هاج عن الانتقالات بقوله: "عندما تصلنا أخبار، سنعلن عنها كنادي. عليك أن تبحث عن الأفضل، لدينا فرصة ولكن علينا إيجاد الخيارات الصحيحة. حتى الآن نحن سعداء بهذا الفريق وسنخوض الدوري بهذا الفريق".
وأضاف: "لدينا إمكانات جيدة ولكن علينا الاستمرار حتى النهاية. لقد استقبلنا هدفا في الوقت بدل الضائع. تنتهي المباراة عندما يطلق الحكم صافرة النهاية ثلاث مرات. هذا ما لم نفعله جيدا لذلك يتعين علينا تحسين إدارة المباراة".
من جانبه، احتفظ حارس مرمى مانشستر يونايتد أندري أونانا بالإيجابية، رغم خسارة فريقه، وقال في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "من الصعب علينا أن نتقبل ذلك لأننا لعبنا مباراة جيدة، وكان لدينا فرص أكثر منهم. إنه أمر صعب ولكننا ما زلنا إيجابيين. لدينا لاعبون كبار، ونحن نادٍ كبير وهذه هي المباراة الثانية هذا الموسم. لدينا الكثير من الطموحات الكبيرة هذا الموسم لذلك نبقى إيجابيين للغاية".
وحول ما إذا كان من الممكن تجنب الأهداف، قال الحارس الكاميروني: "بالطبع، ربما ولكن هذا جزء من اللعبة. لقد أتينا إلى هنا للفوز وللأسف لم نفز. لا أريد التحدث عن الأخطاء لأننا نفوز معا ونخسر معا. لدينا مباراة كبيرة الأسبوع المقبل وعلينا الفوز".
وعن كيفية تعامل الفريق مع الهزيمة، قال أونانا: "لا يمكن إلا أن نكون إيجابيين لأنه خلال الأوقات الصعبة يجب أن نكون معا. سننظر إلى مقاطع الفيديو ونكون معا. نحن هنا للفوز وعلينا أن ننظر إلى ما أخطأنا فيه لذلك ليس لدي شك".
وتحدث أونانا عن طموحاته للموسم الجديد قائلا: "الفوز بكل شيء. نحن نعلم ما يعنيه هذا القميص، لذا يتعين علينا أن ننافس على كل لقب، مانشستر يونايتد أحد أكبر الأندية في العالم".
أما عن التعاقدات الجديدة، فأكد: "من الجيد أن يكون لدينا الكثير من الخيارات. يتعين على لاعبي مانشستر يونايتد التكيف، ويتعين على كل لاعب أن يكون متاحا للمدرب الذي يتخذ القرار".
وبعد تعثره افتتاحا خارج الديار بتعادله مع العائد ليستر 1-1، حقق توتنهام بداية جيدة على أرضه وألحق بإيفرتون الهزيمة الثانية في مستهل الموسم بالفوز عليه برباعية نظيفة للمالي إيف بيسوما من خارج المنطقة (14) والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (25 و78) والأرجنتيني كريستيان روميرو (71).
وحقق وست هام فوزه الأول في ملعب جاره اللندني كريستال بالاس منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016 بتغلبه عليه 2-0، فيما فاز نوتنجهام على مضيفه ساوثامبتون 1-0 وفولهام على ضيفه ليستر سيتي 2-1.
البوندسليجا
مني شتوتجارت ثاني الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم المنصرم، بهزيمة قاسية أمام مضيفه فرايبورج 1-3 أمس في المرحلة الأولى.
تقدم شتوتجارت الذي أنهى الموسم الماضي خلف باير ليفركوزن البطل من دون هزيمة في موسم تاريخي ومتفوقا على بايرن ميونيخ الثالث، بهدف استعراضي من الوافد الجديد لتعويض رحيل الغيني سيرهو جيراسي إلى بوروسيا دورتموند، المهاجم البوسني إرمدين ديميروفيتش بعد دقيقتين من صافرة البداية.
وردّ فرايبورج الذي يشرف عليه هذا الموسم المدرب يوليان شوستر بدلا من كريستيان شتراي، بثلاثية تناوب عليها المدافع لوكاس كوبلر (26 و61) والياباني ريتسو دوان (54).
وتصدر فرايبورج الترتيب بفارق الأهداف عن باير ليفركوزن حامل اللقب الذي انتزع فوزا قاتلا من مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3-2 أول من أمس في افتتاح المرحلة، وذلك بانتظار بقية المباريات حيث لعب لاحقا بوروسيا دورتموند مع أينتراخت فرانكفورت، وفيما يلعب اليوم بايرن ميونيخ مع فولفسبورج.
وبخلاف شتوتجارت، كانت بداية لايبزج ناجحة بفوزه على ضيفه بوخوم 1-0، سجله في الدقيقة 59 البديل النرويجي أنتونيو نوسا الوافد الجديد هذا الصيف لتعويض رحيل الإسباني داني أولمو المتوّج مع "لا روخا" بكأس أوروبا 2024 إلى برشلونة.
وسجل ابن الـ19 عاما والقادم من كلوب بروج البلجيكي مقابل 22 مليون يورو هدف النقاط الثلاث من لمسته الثانية للكرة، وبعد 4 دقائق من دخوله إلى أرض الملعب بتغيير ناجح من المدرب ماركو روزه.
وخاض لايبزج، المتوّج بكأس ألمانيا مرتين في المواسم الثلاثة الأخيرة، الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه وقائده المجري ويلي أوربان (85).
ويحلّ لايبزج السبت المقبل ضيفا على ليفركوزن آملا في إلحاق به خسارته الأولى في "بوندسليجا" بعد 35 مباراة تواليا لم يذق فيها طعم الهزيمة.
وتفادى بوخوم في الموسم الماضي الهبوط إلى الدرجة الثانية بخوضه ملحقا أمام فورتونا دوسلدورف حسمه لصالحه بركلات الترجيح بعدما خسر على أرضه 0-3 وفاز بالنتيجة ذاتها إيابا خارج معقله.
وانتزع أونيون برلين نقطة ثمينة بتعادله مع مضيفه ماينتس 1-1، بعدما سجل البديل السلوفاكي لازلو بينتش هدف التعادل من تسديدة صاروخية في الدقيقة 74، ردا على هدف السبق من نديم أميري.
وتفادى أونيون برلين بشق الأنفس الهبوط إلى الدرجة الثانية الموسم المنصرم بعدما خاض مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الذي سبقه.
وقاد المهاجم المخضرم الكرواتي أندري كراماريتش فريقه هوفنهايم للفوز على ضيفه الصاعد للمرة الاولى في تاريخه إلى النخبة هولشتاين كيل 3-2.
سجل كراماريتش (33 عاما) أهدافه في الدقائق 6 من ركلة جزاء و37 و87، وللخاسر السويدي ألكسندر بيرهاردسون (63) والياباني شوتو ماشينو (89).
وأكمل هولشتاين اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد أندو كيلاتي ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 82.
وتعادل أوجسبورج مع ضيفه فيردر بريمن 2-2.
سجل لأوجسبورج الكوسوفي إلفيس ركسبيكاج (16) والفرنسي سامويل إسيندي (35) ولبريمن فيليكس أغو (12) والبديل جاستين نيينما (58)، ويلعب اليوم أيضا سانت باولي مع هايدنهايم.
الليجا
أكد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أمس، أنه شاهد بتأثر كبير تقديم صفقات النادي الجديدة يوم الأربعاء الماضي في متروبوليتانو، لأنه لم ينس من أين أتى الفريق في الماضي والجهد الكبير الذي قام به النادي لامتلاك هذا الفريق.
وقال سيميوني في مؤتمر صحفي أمس: "عندما شهدت تقديم الشباب والشابات الجدد الذين وصلوا إلى أتلتيكو مدريد، عندما رأيت التقدير الذي تعامل به جماهيرنا مع الفتية الجدد وكيف جاؤوا لرؤية هؤلاء اللاعبين.. المرة الوحيدة التي حدث فيها ذلك وأتذكرها كانت مع فرناندو (توريس، عندما عاد إلى النادي في كانون-يناير 2015)، أسطورة النادي المطلقة، الذي ملأ الملعب بمفرده".
وبيّن: "تحدثت مع اللاعبين في الأيام الماضية، أخبرتهم أنه عندما وصلنا لم يكن لدينا راعٍ في وقت ما، واليوم، مع الجهد الكبير الذي قام به النادي، يمكننا أن نمتلك ملعبا رائعا، ونشكل فريقا مهما وتنافسيا. وهذا يجعلنا ندرك إلى أين وصلنا الآن".
وتابع المدرب الأرجنيتيني "أن لاعبين جيدين يأتون دائما إلى أتلتيكو مدريد، لكن الشيء المختلف هو فهم المكان الذي يصلون إليه ودعوتهم لجعل هذا الوضع مسؤولية وأن تتولد فيهم وفي مشجعينا كل الطموحات التي يعلقونها على ما بوسعنا الوصول إليه وتحقيقه".
وفي هذا السياق، أكد سيميوني أنه شهد "بتأثر كبير" تقديم التعاقدات الأربعة الجديدة لفريق "الروخيبلانكوس" في ملعب سيفيتاس متروبوليتانو (ألكسندر سورلوث، وجوليان ألفاريز، وروبن لو نورماند، وكونور جالاجر)، الذين سينضم إليهم المدافع كليمنت لانجليه وحارس مرمى.
وأوضح: "لا أنسى من أين أتينا والجهد الكبير الذي قام به النادي ليكون قادرا على الحصول على كل ما لدينا، ولا يفعل الجميع ذلك. لقد تمكنا من إعادة بث الأمل. بعد ذلك، سيعتمد الأمر على عملنا".
كما أبرز سيميوني عمل ونجاح النادي المدريدي في سوق الانتقالات الصيفية، قائلا: "لقد عملنا بشكل جيد للغاية مع النادي منذ فترة. نقوم بتنفيذ كل ما تحدثنا عنه منذ شهرين أو ثلاثة أشهر. المسار هو ما أردناه ونحن في طريقنا لإتمامه بالطريقة التي أردناها".
وأضاف: "ينقصنا على الأرجح لاعبين لم يصلا بعد. في غضون ساعات قليلة، أتخيل أنهما سيكونان معنا"، في إشارة إلى كليمنت لانجليه المعار من برشلونة، وحارس مرمى يعوض رحيل هوراتسيو مولدوفان إلى ساسولو.
ويستضيف أتلتيكو مساء اليوم جيرونا، في مباراة قد تشهد الظهور الأول لجوليان ألفاريز كلاعب أساسي، ليحل محل ألكسندر سورلوث.
وردا على سؤال حول إمكانية أن يلعبوا معا في التشكيلة الأساسية، قال سيميوني: "ليس لدي أدنى شك في أن لاعبي كرة القدم يمكنهم دائما الاندماج. المشكلة هي تحقيق التوازن والتعويض والتأكد من أن الفريق مستعد ليكون قادرا على الحفاظ على خصائص بعض اللاعبين، لكنني متحمس، أكثر من أي شخص آخر، لإمكانية ذلك". -(وكالات)

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