سقطة أولى لمانشستر يونايتد.. ومانشستر سيتي يتعملق بـهاتريك لنجمه هالاند

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - حقق حامل القب مانشستر سيتي، فوزا كبيرا على ضيفه إبسويتش تاون 4-1 أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري
الإنجليزي.
وتقدم إبسويتش بهدف عن طريق سامي سموديكس في الدقيقة السابعة، ليأتي الرد سريعا من مانشستر سيتي بثلاثية في 4 دقائق عن طريق إيرلينج هالاند (ثنائية) وكيفن دي بروين (12 و14 و16)، قبل أن يضيف هالاند الهدف الرابع (88).
وبهذه النتيجة، استقر مانشستر سيتي في صدارة البريمير ليج برصيد 6 نقاط، فيما يحتل إبسويتش المركز التاسع عشر بلا نقاط.
أشعل الضيوف المباراة مبكرا بهدف في الدقائق الأولى، بعد تلقي سموديكس تمريرة بينية، وضعته وجها لوجه مع الحارس إيدرسون، ليوجه تسديدة حاول الأخير التصدي لها، لكنها ارتطمت به وتجاوزت خط المرمى.
وبعد دقائق معدودة، سقط سافينيو داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع أحد المدافعين، ليتلقى الحكم إشارة من تقنية الفيديو، ويحتسب في النهاية ركلة جزاء بعد مراجعة اللقطة، ونفذ هالاند ركلة الجزاء بنجاح، معادلا النتيجة لأصحاب الأرض.
وبعد دقيقتين فقط، ارتكب الحارس أريجانيت موريتش خطأ فادحا، استغله سافينيو بالضغط عليه واستخلاص الكرة، لتصل إلى دي بروين الذي أودعها في شباك المرمى الخالي.
وازدادت المباراة إثارة بنجاح سيتي في إضافة هدف ثالث بعد دقيقتين أيضا عن طريق هالاند، الذي تجاوز حارس المرمى قبل وضع كرة ساقطة في الشباك.
ووقفت العارضة حائلا أمام تسجيل السيتي هدفه الرابع، بعدما ردت تسديدة رائعة بعيدة المدى أطلقها دي بروين.
وساد الهدوء أرض الملعب لعدة دقائق قبل أن يتوغل جيريمي دوكو داخل منطقة الجزاء، مرسلا تمريرة عرضية نحو هالاند، الذي قابلها بلمسة خاطفة أخطأت المرمى، قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الأول.
وفي بداية الشوط الثاني، تلقى أصحاب الأرض ضربة بإصابة لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بعد التحام مع أحد لاعبي إبسويتش، ليضطر مدربه بيب جوارديولا لاستبداله.
وجاءت انطلاقة الشوط الثاني مغايرة لسيناريو بداية المباراة، حيث غابت الخطورة عن كلا المرميين وسط سيطرة سلبية من مانشستر سيتي حتى محاولة برناردو سيلفا لصيد شباك الضيوف، لكن موريتش كان لها بالمرصاد.
وعاد حارس إبسويتش لحرمان أصحاب الأرض من هدف رابع بتصديه البارع لرأسية هالاند.
وقرر جوارديولا إقحام بعض البدلاء بعد الدقيقة 70، على رأسهم العائد إلى النادي مؤخرا، إلكاي جوندوجان، وجاك جريليش.
وكاد جريليش أن يضع بصمته بعد دقائق معدودة، إذ سنحت له فرصة ذهبية بالقرب من المرمى، لكن تدخل أحد المدافعين، حال دون وصوله لمراده.
وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، استغل هالاند كرة تهيأت أمامه خارج منطقة الجزاء، بتوجيه تسديدة زاحفة، عجز موريتش عن التصدي لها، مدونا "الهاتريك" الأول له هذا الموسم.
من ناحية ثانية، قاد البرازيلي جواو بيدرو فريقه برايتون إلى الفوز الثاني تواليا وجاء على ضيفه يونايتد 2-1 في الوقت القاتل.
افتتح داني ويلبيك التسجيل لبرايتون في مرمى فريقه السابق (32) وعادل العاجي أماد ديالو ليونايتد (60)، قبل أن يخطف بيدرو النقاط الثلاث (90+5).
ورفع برايتون رصيده إلى ست نقاط بعد فوزه على مضيفه إيفرتون 3-0 في المرحلة الأولى، فيما تلقى يونايتد الخسارة الأولى بعد الفوز على فولهام 1-0.
وبعدما تبادل الفريقان تهديد المرمى في بداية اللقاء، تمكن ويلبيك الذي دافع عن ألوان يونايتد من 2008 حتى 2014، التسجيل إثر تمريرة من الياباني كاورو ميتوما وسط تغطية سيئة من الدفاع (32).
ورغم محاولات يونايتد، فشل فريق المدرب الهولندي إريك تين هاج في إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، ثم أدرك ديالو التعادل في الشوط الثاني حين انطلق على الجهة اليمنى بعد تمريرة من المغربي نصير المزراوي، فدخل منطقة الجزاء وراوغ لاعبا ثم سدد فارتدت الكرة من الدفاع إلى الشباك (60).
واعتقد لاعبو يونايتد أنهم تقدّموا بالنتيجة حين لعب البرتغالي برونو فرنانديز عرضية تابعها البديل الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو باتجاه المرمى، لكن زميله البديل الآخر الهولندي جوشوا زيركزي الذي كان في موقف تسلل، لمسها قبل أن تقطع خط المرمى، فألغى الحكم الهدف بعد العودة إلى "في ايه آر" (70).
وحاول الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي منح يونايتد التقدم بتسديدة من على مشارف المنطقة التقطها الحارس (90).
وفي حين كانت المباراة تتجه إلى التعادل، خطف بيدرو الفوز برأسية متابعا عرضية البديل العاجي سيمون أدينجرا بعد خمس دقائق على دخوله (90+5).
وبدا مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، مستاء بعد خسارة فريقه وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "عندما كان من المفترض أن نحقق التعادل على الأقل، كان بوسعنا الفوز أيضا لو سجل جوشوا زيركزي هدفا".
وعن رأيه في الهدف الملغي، قال تين هاج: "كان الأمر صعبا. كان في تلك اللحظة على وشك الانزلاق. لو كان قد قرأ الموقف بشكل أفضل، ربما كان بإمكانه تجنبه، لكن لا يمكنك فعل أي شيء عندما تنزلق، لا يمكنك تجنب الكرة. الأمر صعب ولكننا خلقنا أيضا العديد من الفرص لتسجيل هدف ثانٍ. أظهرنا المرونة وقاتلنا. كانت لدينا فرص لتسجيل المزيد من الأهداف. إنه أمر مخيب للآمال عندما لا تكون فائزا ثم تخسر".
وعن استقبال هدفين في وقت متأخر: "هدفان سهلان وعلينا أن نكون أكثر دقة في منطقتي الجزاء وأن نتصرف بشكل أفضل كفريق. من المؤسف أننا لم نحرز أي نقاط هنا. يتعين علينا النهوض والانطلاق نحو المرمى في المباراة الكبيرة المقبلة".
وتحدث تين هاج عن الانتقالات بقوله: "عندما تصلنا أخبار، سنعلن عنها كنادي. عليك أن تبحث عن الأفضل، لدينا فرصة ولكن علينا إيجاد الخيارات الصحيحة. حتى الآن نحن سعداء بهذا الفريق وسنخوض الدوري بهذا الفريق".
وأضاف: "لدينا إمكانات جيدة ولكن علينا الاستمرار حتى النهاية. لقد استقبلنا هدفا في الوقت بدل الضائع. تنتهي المباراة عندما يطلق الحكم صافرة النهاية ثلاث مرات. هذا ما لم نفعله جيدا لذلك يتعين علينا تحسين إدارة المباراة".
من جانبه، احتفظ حارس مرمى مانشستر يونايتد أندري أونانا بالإيجابية، رغم خسارة فريقه، وقال في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "من الصعب علينا أن نتقبل ذلك لأننا لعبنا مباراة جيدة، وكان لدينا فرص أكثر منهم. إنه أمر صعب ولكننا ما زلنا إيجابيين. لدينا لاعبون كبار، ونحن نادٍ كبير وهذه هي المباراة الثانية هذا الموسم. لدينا الكثير من الطموحات الكبيرة هذا الموسم لذلك نبقى إيجابيين للغاية".
وحول ما إذا كان من الممكن تجنب الأهداف، قال الحارس الكاميروني: "بالطبع، ربما ولكن هذا جزء من اللعبة. لقد أتينا إلى هنا للفوز وللأسف لم نفز. لا أريد التحدث عن الأخطاء لأننا نفوز معا ونخسر معا. لدينا مباراة كبيرة الأسبوع المقبل وعلينا الفوز".
وعن كيفية تعامل الفريق مع الهزيمة، قال أونانا: "لا يمكن إلا أن نكون إيجابيين لأنه خلال الأوقات الصعبة يجب أن نكون معا. سننظر إلى مقاطع الفيديو ونكون معا. نحن هنا للفوز وعلينا أن ننظر إلى ما أخطأنا فيه لذلك ليس لدي شك".
وتحدث أونانا عن طموحاته للموسم الجديد قائلا: "الفوز بكل شيء. نحن نعلم ما يعنيه هذا القميص، لذا يتعين علينا أن ننافس على كل لقب، مانشستر يونايتد أحد أكبر الأندية في العالم".
أما عن التعاقدات الجديدة، فأكد: "من الجيد أن يكون لدينا الكثير من الخيارات. يتعين على لاعبي مانشستر يونايتد التكيف، ويتعين على كل لاعب أن يكون متاحا للمدرب الذي يتخذ القرار".
وبعد تعثره افتتاحا خارج الديار بتعادله مع العائد ليستر 1-1، حقق توتنهام بداية جيدة على أرضه وألحق بإيفرتون الهزيمة الثانية في مستهل الموسم بالفوز عليه برباعية نظيفة للمالي إيف بيسوما من خارج المنطقة (14) والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (25 و78) والأرجنتيني كريستيان روميرو (71).
وحقق وست هام فوزه الأول في ملعب جاره اللندني كريستال بالاس منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016 بتغلبه عليه 2-0، فيما فاز نوتنجهام على مضيفه ساوثامبتون 1-0 وفولهام على ضيفه ليستر سيتي 2-1.
البوندسليجا
مني شتوتجارت ثاني الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم المنصرم، بهزيمة قاسية أمام مضيفه فرايبورج 1-3 أمس في المرحلة الأولى.
تقدم شتوتجارت الذي أنهى الموسم الماضي خلف باير ليفركوزن البطل من دون هزيمة في موسم تاريخي ومتفوقا على بايرن ميونيخ الثالث، بهدف استعراضي من الوافد الجديد لتعويض رحيل الغيني سيرهو جيراسي إلى بوروسيا دورتموند، المهاجم البوسني إرمدين ديميروفيتش بعد دقيقتين من صافرة البداية.
وردّ فرايبورج الذي يشرف عليه هذا الموسم المدرب يوليان شوستر بدلا من كريستيان شتراي، بثلاثية تناوب عليها المدافع لوكاس كوبلر (26 و61) والياباني ريتسو دوان (54).
وتصدر فرايبورج الترتيب بفارق الأهداف عن باير ليفركوزن حامل اللقب الذي انتزع فوزا قاتلا من مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3-2 أول من أمس في افتتاح المرحلة، وذلك بانتظار بقية المباريات حيث لعب لاحقا بوروسيا دورتموند مع أينتراخت فرانكفورت، وفيما يلعب اليوم بايرن ميونيخ مع فولفسبورج.
وبخلاف شتوتجارت، كانت بداية لايبزج ناجحة بفوزه على ضيفه بوخوم 1-0، سجله في الدقيقة 59 البديل النرويجي أنتونيو نوسا الوافد الجديد هذا الصيف لتعويض رحيل الإسباني داني أولمو المتوّج مع "لا روخا" بكأس أوروبا 2024 إلى برشلونة.
وسجل ابن الـ19 عاما والقادم من كلوب بروج البلجيكي مقابل 22 مليون يورو هدف النقاط الثلاث من لمسته الثانية للكرة، وبعد 4 دقائق من دخوله إلى أرض الملعب بتغيير ناجح من المدرب ماركو روزه.
وخاض لايبزج، المتوّج بكأس ألمانيا مرتين في المواسم الثلاثة الأخيرة، الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه وقائده المجري ويلي أوربان (85).
ويحلّ لايبزج السبت المقبل ضيفا على ليفركوزن آملا في إلحاق به خسارته الأولى في "بوندسليجا" بعد 35 مباراة تواليا لم يذق فيها طعم الهزيمة.
وتفادى بوخوم في الموسم الماضي الهبوط إلى الدرجة الثانية بخوضه ملحقا أمام فورتونا دوسلدورف حسمه لصالحه بركلات الترجيح بعدما خسر على أرضه 0-3 وفاز بالنتيجة ذاتها إيابا خارج معقله.
وانتزع أونيون برلين نقطة ثمينة بتعادله مع مضيفه ماينتس 1-1، بعدما سجل البديل السلوفاكي لازلو بينتش هدف التعادل من تسديدة صاروخية في الدقيقة 74، ردا على هدف السبق من نديم أميري.
وتفادى أونيون برلين بشق الأنفس الهبوط إلى الدرجة الثانية الموسم المنصرم بعدما خاض مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الذي سبقه.
وقاد المهاجم المخضرم الكرواتي أندري كراماريتش فريقه هوفنهايم للفوز على ضيفه الصاعد للمرة الاولى في تاريخه إلى النخبة هولشتاين كيل 3-2.
سجل كراماريتش (33 عاما) أهدافه في الدقائق 6 من ركلة جزاء و37 و87، وللخاسر السويدي ألكسندر بيرهاردسون (63) والياباني شوتو ماشينو (89).
وأكمل هولشتاين اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد أندو كيلاتي ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 82.
وتعادل أوجسبورج مع ضيفه فيردر بريمن 2-2.
سجل لأوجسبورج الكوسوفي إلفيس ركسبيكاج (16) والفرنسي سامويل إسيندي (35) ولبريمن فيليكس أغو (12) والبديل جاستين نيينما (58)، ويلعب اليوم أيضا سانت باولي مع هايدنهايم.
الليجا
أكد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أمس، أنه شاهد بتأثر كبير تقديم صفقات النادي الجديدة يوم الأربعاء الماضي في متروبوليتانو، لأنه لم ينس من أين أتى الفريق في الماضي والجهد الكبير الذي قام به النادي لامتلاك هذا الفريق.
وقال سيميوني في مؤتمر صحفي أمس: "عندما شهدت تقديم الشباب والشابات الجدد الذين وصلوا إلى أتلتيكو مدريد، عندما رأيت التقدير الذي تعامل به جماهيرنا مع الفتية الجدد وكيف جاؤوا لرؤية هؤلاء اللاعبين.. المرة الوحيدة التي حدث فيها ذلك وأتذكرها كانت مع فرناندو (توريس، عندما عاد إلى النادي في كانون-يناير 2015)، أسطورة النادي المطلقة، الذي ملأ الملعب بمفرده".
وبيّن: "تحدثت مع اللاعبين في الأيام الماضية، أخبرتهم أنه عندما وصلنا لم يكن لدينا راعٍ في وقت ما، واليوم، مع الجهد الكبير الذي قام به النادي، يمكننا أن نمتلك ملعبا رائعا، ونشكل فريقا مهما وتنافسيا. وهذا يجعلنا ندرك إلى أين وصلنا الآن".
وتابع المدرب الأرجنيتيني "أن لاعبين جيدين يأتون دائما إلى أتلتيكو مدريد، لكن الشيء المختلف هو فهم المكان الذي يصلون إليه ودعوتهم لجعل هذا الوضع مسؤولية وأن تتولد فيهم وفي مشجعينا كل الطموحات التي يعلقونها على ما بوسعنا الوصول إليه وتحقيقه".
وفي هذا السياق، أكد سيميوني أنه شهد "بتأثر كبير" تقديم التعاقدات الأربعة الجديدة لفريق "الروخيبلانكوس" في ملعب سيفيتاس متروبوليتانو (ألكسندر سورلوث، وجوليان ألفاريز، وروبن لو نورماند، وكونور جالاجر)، الذين سينضم إليهم المدافع كليمنت لانجليه وحارس مرمى.
وأوضح: "لا أنسى من أين أتينا والجهد الكبير الذي قام به النادي ليكون قادرا على الحصول على كل ما لدينا، ولا يفعل الجميع ذلك. لقد تمكنا من إعادة بث الأمل. بعد ذلك، سيعتمد الأمر على عملنا".
كما أبرز سيميوني عمل ونجاح النادي المدريدي في سوق الانتقالات الصيفية، قائلا: "لقد عملنا بشكل جيد للغاية مع النادي منذ فترة. نقوم بتنفيذ كل ما تحدثنا عنه منذ شهرين أو ثلاثة أشهر. المسار هو ما أردناه ونحن في طريقنا لإتمامه بالطريقة التي أردناها".
وأضاف: "ينقصنا على الأرجح لاعبين لم يصلا بعد. في غضون ساعات قليلة، أتخيل أنهما سيكونان معنا"، في إشارة إلى كليمنت لانجليه المعار من برشلونة، وحارس مرمى يعوض رحيل هوراتسيو مولدوفان إلى ساسولو.
ويستضيف أتلتيكو مساء اليوم جيرونا، في مباراة قد تشهد الظهور الأول لجوليان ألفاريز كلاعب أساسي، ليحل محل ألكسندر سورلوث.
وردا على سؤال حول إمكانية أن يلعبوا معا في التشكيلة الأساسية، قال سيميوني: "ليس لدي أدنى شك في أن لاعبي كرة القدم يمكنهم دائما الاندماج. المشكلة هي تحقيق التوازن والتعويض والتأكد من أن الفريق مستعد ليكون قادرا على الحفاظ على خصائص بعض اللاعبين، لكنني متحمس، أكثر من أي شخص آخر، لإمكانية ذلك". -(وكالات)
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