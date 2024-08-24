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بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما تختتم اليوم.. والهند تتصدر ترتيب السيدات

8/24/2024 3:28:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يسدل الستار مساء اليوم، على منافسات بطولة العالم للمصارعة الحرة والرومانية تحت 17 عاما، التي تقام نزالاتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وعلى امتداد 7 أيام، تنافس 571 لاعبا ولاعبة يمثلون إلى جانب الأردن 58 دولة من مختلف قارات العالم في المصارعة الرومانية والحرة وفئة السيدات، حيث شهدت البطولة التي ينظمها اتحاد المصارعة نجاحا كبيرا بشهادة جميع الوفود المشاركة ومندوبي الاتحاد الدولي للمصارعة الذين أثنوا على حسن الاستضافة والتنظيم.
وفي حديثه للجنة الإعلامية، أكد نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي م. عبدالله قطيشات، أن التعاون الكبير بين الجهات المعنية، أثمر عن وصول البطولة إلى بر الأمان، مشيداً بجهود الجميع وخصوصاً الأجهزة الأمنية ممثلة بمديرية الأمن العام والدفاع َالمدني وقوات الدرك، ووزارة الشباب وأمانة عمان ومدينة الحسين للشباب وجميع المتطوعين واللجان العاملة، في وضع اسم الأردن على خريطة المصارعة العالمية.
وأشار قطيشات إلى أن البطولة شهدت تقديم مستويات فنية كبيرة وولادة نجوم جدد في مختلف الفئات والأوزان المشاركة، سيكون لهم شأن كبير في المستقبل، معرباً عن اعتزازه بالمشاركة الأردنية وما قدمه لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية، حيث منحتهم هذه المشاركة فرصة قوية للاحتكاك مع لاعبين من مختلف الدول واكتساب المزيد من الخبرات أمام منافسين أقوياء.
وتواصلت مشاركة لاعبي المنتخب الوطني في المصارعة الحرة، حيث خسر حذيفة أبو بكر في وزن 71 كغم أمام منافسه الصيني يوشين ليو بنتيجة 0-10 (عدم التكافؤ)، كما خسر عمر مصلح في وزن 45 كغم أمام منافسه من دول الحياد كيريل نيكيتشيك بأفضلية نقطة النهاية 9-9، فيما خسر عبد الرحمن المرافي في وزن 60 كغم أمام الإيراني احورا خاطري بعدم التكافؤ 0-11.
وسيكون مصير لاعبي المنتخب الوطني في مواصلة المشوار، مرهونا بقدرة منافسيهم على الوصول إلى الأدوار النهائية، ليتمكنوا من المنافسة على مراكز الترضية.
من ناحية ثانية، تصدرت الهند ترتيب المجموع العام للسيدات لتظفر بكأس المركز الأول بجمعها 185 نقطة (5 ذهبيات وفضية وبرونزيتين)، وجاءت اليابان ثانية برصيد 146 نقطة (ذهبية و4 فضيات وبرونزية)، وحلت كازاخستان ثالثة بجمعها 79 نقطة (3 برونزيات).
ومثل المنتخبات الوطنية في البطولة اللاعبون: عمر اسحاق وزن 45 كغم، محمد اسحاق وزن 55 كغم، عبدالرحمن المرافي وزن 60 كغم، حذيفة أبو بكر وزن 71 كغم، كريم الشيخ ياسين وزن 110 كغم (مصارعة حرة)، سند ناغوج وزن 45 كغم، عمرو أبو رميلة وزن 48 كغم، آدم وجيه وزن 51 كغم، إبراهيم ناغوج وزن 55 كغم، علي أبو نصير وزن 60 كغم، زيد ناغوج وزن 65 كغم، أحمد حمايدة وزن 71 كغم (مصارعة رومانية)، ليال سكر وزن 53 كغم، مايا قطيشات وزن 57 كغم، مايا اسحاقات وزن 61 كغم، تالا أبو خيط وزن 65 كغم، مريم أبو حماد وزن 68 كغم (السيدات)، تحت إشراف المدربين يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر ورمزي المرافي وهاني المرافي ورائد القيسي.
أما قائمة الدول المشاركة، فضمت إلى جانب الأردن كلا من الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، أستراليا، كندا، البرازيل، كولومبيا، التشيك، إسبانيا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، كرواتيا، لاتفيا، أستونيا، فنلندا، المجر، الهند، إيران، إيرلندا، اليابان، كازاخستان، قيرغيزستان، كوريا الجنوبية، كوسوفو، السعودية، ليتوانيا، مولدوفا، منغوليا، مقدونيا، النرويج، بيرو، رومانيا، بورتوريكو، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، طاجيكستان، تايوان، تونس، تركمانستان، تركيا، جنوب السودان، جورجيا، المكسيك، بولندا، أوكرانيا، هولندا، الجزائر، أنغولا، أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، بلغاريا، الصين، كوستاريكا، ومصر.

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