بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما تختتم اليوم.. والهند تتصدر ترتيب السيدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يسدل الستار مساء اليوم، على منافسات بطولة العالم للمصارعة الحرة والرومانية تحت 17 عاما، التي تقام نزالاتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وعلى امتداد 7 أيام، تنافس 571 لاعبا ولاعبة يمثلون إلى جانب الأردن 58 دولة من مختلف قارات العالم في المصارعة الرومانية والحرة وفئة السيدات، حيث شهدت البطولة التي ينظمها اتحاد المصارعة نجاحا كبيرا بشهادة جميع الوفود المشاركة ومندوبي الاتحاد الدولي للمصارعة الذين أثنوا على حسن الاستضافة والتنظيم.
وفي حديثه للجنة الإعلامية، أكد نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي م. عبدالله قطيشات، أن التعاون الكبير بين الجهات المعنية، أثمر عن وصول البطولة إلى بر الأمان، مشيداً بجهود الجميع وخصوصاً الأجهزة الأمنية ممثلة بمديرية الأمن العام والدفاع َالمدني وقوات الدرك، ووزارة الشباب وأمانة عمان ومدينة الحسين للشباب وجميع المتطوعين واللجان العاملة، في وضع اسم الأردن على خريطة المصارعة العالمية.
وأشار قطيشات إلى أن البطولة شهدت تقديم مستويات فنية كبيرة وولادة نجوم جدد في مختلف الفئات والأوزان المشاركة، سيكون لهم شأن كبير في المستقبل، معرباً عن اعتزازه بالمشاركة الأردنية وما قدمه لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية، حيث منحتهم هذه المشاركة فرصة قوية للاحتكاك مع لاعبين من مختلف الدول واكتساب المزيد من الخبرات أمام منافسين أقوياء.
وتواصلت مشاركة لاعبي المنتخب الوطني في المصارعة الحرة، حيث خسر حذيفة أبو بكر في وزن 71 كغم أمام منافسه الصيني يوشين ليو بنتيجة 0-10 (عدم التكافؤ)، كما خسر عمر مصلح في وزن 45 كغم أمام منافسه من دول الحياد كيريل نيكيتشيك بأفضلية نقطة النهاية 9-9، فيما خسر عبد الرحمن المرافي في وزن 60 كغم أمام الإيراني احورا خاطري بعدم التكافؤ 0-11.
وسيكون مصير لاعبي المنتخب الوطني في مواصلة المشوار، مرهونا بقدرة منافسيهم على الوصول إلى الأدوار النهائية، ليتمكنوا من المنافسة على مراكز الترضية.
من ناحية ثانية، تصدرت الهند ترتيب المجموع العام للسيدات لتظفر بكأس المركز الأول بجمعها 185 نقطة (5 ذهبيات وفضية وبرونزيتين)، وجاءت اليابان ثانية برصيد 146 نقطة (ذهبية و4 فضيات وبرونزية)، وحلت كازاخستان ثالثة بجمعها 79 نقطة (3 برونزيات).
ومثل المنتخبات الوطنية في البطولة اللاعبون: عمر اسحاق وزن 45 كغم، محمد اسحاق وزن 55 كغم، عبدالرحمن المرافي وزن 60 كغم، حذيفة أبو بكر وزن 71 كغم، كريم الشيخ ياسين وزن 110 كغم (مصارعة حرة)، سند ناغوج وزن 45 كغم، عمرو أبو رميلة وزن 48 كغم، آدم وجيه وزن 51 كغم، إبراهيم ناغوج وزن 55 كغم، علي أبو نصير وزن 60 كغم، زيد ناغوج وزن 65 كغم، أحمد حمايدة وزن 71 كغم (مصارعة رومانية)، ليال سكر وزن 53 كغم، مايا قطيشات وزن 57 كغم، مايا اسحاقات وزن 61 كغم، تالا أبو خيط وزن 65 كغم، مريم أبو حماد وزن 68 كغم (السيدات)، تحت إشراف المدربين يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر ورمزي المرافي وهاني المرافي ورائد القيسي.
أما قائمة الدول المشاركة، فضمت إلى جانب الأردن كلا من الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، أستراليا، كندا، البرازيل، كولومبيا، التشيك، إسبانيا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، كرواتيا، لاتفيا، أستونيا، فنلندا، المجر، الهند، إيران، إيرلندا، اليابان، كازاخستان، قيرغيزستان، كوريا الجنوبية، كوسوفو، السعودية، ليتوانيا، مولدوفا، منغوليا، مقدونيا، النرويج، بيرو، رومانيا، بورتوريكو، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، طاجيكستان، تايوان، تونس، تركمانستان، تركيا، جنوب السودان، جورجيا، المكسيك، بولندا، أوكرانيا، هولندا، الجزائر، أنغولا، أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، بلغاريا، الصين، كوستاريكا، ومصر.
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