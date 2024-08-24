عطاري يتوج بلقب سباق السرعة الثالث والدفع الرباعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توج السائق مصطفى عطاري بطلا على مستوى الترتيب العام ومجموعة الدفع الرباعي، في سباق السرعة الثالث الذي أقيم أول من أمس في حلبة نادي السيارات الملكي، وحقق السائق عبد شيكاخوا لقب مجموعة الدفع الخلفي، وأحرز أحمد جانخوت لقب مجموعة الدفع الأمامي.
وأقيم السباق بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبدعم من شركة زين الأردن.
وسجل للمشاركة في السباق 50 سائقا من الأردن وفلسطين، وكان التنافس قويا بين السائقين في جولات السباق الـ3، وتصدر حسام سالم الجولة الأولى بزمن 1.27.900 دقيقة، واحتل هشام النجار المركز الثاني بزمن 1.28.487 دقيقة، وأحرز غيث وريكات المركز الثالث بزمن 1.30.153 دقيقة.
واستطاع مصطفى عطاري تصدر الجولة الثانية بزمن 1.26.918 دقيقة، وبقي هشام النجار بالمركز الثاني بزمن 1.28.637 دقيقة، في حين جاء حسام سالم في المركز الثالث بزمن 1.29.563 دقيقة. وفاز حسام سالم بالجولة الثالثة، بزمن 1.27.741 دقيقة، وجاء غيث وريكات بالمركز الثاني بزمن 1.28.006 دقيقة، وجاء فادي دهشان بالمركز الثالث بزمن 1.28.690 دقيقة.
وبعد المنافسة القوية في جولات السباق استطاع مصطفى عطاري نيل لقب السباق، وجاء حسام سالم بالمركز الثاني، في حين احتل غيث وريكات المركز الثالث.
الترتيب العام والدفع الرباعي: الأول، مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.26.918 دقيقة، الثاني: حسام سالم (ميتسوبيشي أيفو)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.27.741 دقيقة، الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.006 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الأمامي: الأول، أحمد جانخوت (غولف في دبليو)، محققا أفضل وقت له بالجولة الثالثة بزمن 1.35.641 دقيقة، الثاني: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3)، محققا افضل وقت له في الثالثة بزمن 1.37.165 دقيقة، الثالث: أمجد الحوراني (سيات ليون) محققا أفضل وقت له في الثانية بزمن 1.37.513 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الخلفي: الأول، عبد شيكاخوا (ريتسا جو)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.32.022 دقيقة، الثاني: فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.33.844 دقيقة، الثالث: طارق صرصور (فلسطين) – (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.34.200 دقيقة.
أبطال الكؤوس والفئات: 2A: حسام سالم (ميتسوبيشي أيفو)، 2B: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو)، 3A: فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، 3B : جاد نباص (تويوتا 86)، 4A: مصطفى جمعة (رينو كليو آر اس)، كأس 4B: طارق صرصور (فلسطين) – (بي ام دبليو ايه 30)، 5A: سيف منصور (تويوتا 86)، 5B: قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 36)، الفئة 50/السيارات الستاندر: أنس شحادة، السيارات الكهربائية الفئة 20: محمود شاهين (سمارات)، الماستر: حسام سالم، السيدات: ميرا ترزي.
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