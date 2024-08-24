إجراء مراسم قرعة بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تقام اليوم عند الساعة السابعة مساء في فندق جراند بالاس، مراسم قرعة بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة، والتي يستضيفها اتحاد اللعبة بمشاركة كبيرة وغير مسبوقة من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون 12 دولة من منطقة غرب آسيا.
ووصلت إلى العاصمة عمان في اليومين الماضيين وفود المنتخبات المشاركة، وسط ترتيبات عالية المستوى اتخذها اتحاد الطاولة، في الوقت الذي كثفت فيه المنتخبات تدريباتها سعيا لتحقيق النتائج القوية في المسابقات المعتمدة من قبل اتحاد غرب آسيا وهي فرق: الفردي، الزوجي، الزوجي المختلط، وللفئات العمرية كافة، (الرجال، السيدات، الشباب، الشابات، الناشئين، الناشئات، الأشبال، الشبلات).
ورحب رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا لكرة الطاولة طارق الزعبي، بالوفود المشاركة التي لبت الدعوة وتواجدت في هذا الحدث الرياضي الكبير والمميز.
وتسعى المنتخبات الوطنية الأردنية إلى تحقيق نتاىج قوية تضعها على قمة المسابقات، فيما تتمتع أغلب المنتخبات المشاركة بالمستويات الفنية المتقدمة، ما يرجح ارتفاع حدة المنافسة.
وأعلن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، والذي يقوده المدير الفني المصري عمرو رضا، ويضم المدربين الوطنيين رائد الشريف ومحمد العقيلي عن أسماء اللاعبين الذين سيمثلون الأردن في هذه البطولة، والذين يتقدمهم النجم الأولمبي زيد أبو يمن، الذي مثل الوطن في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إضافة إلى اللاعبين واللاعبات سوار أبو يمن، تيماء أبو يمن، خالد باسم، حسن الحوراني، جاد البياني، تقي الدين نجادات، عيسى الشماع، هاشم الهباهبة، راكان القرعلي، راكان الزعبي، يامن الجعافرة، عون المعايطة، مراد الحسني، عبدالله الهلول، عبدالله بركات، عمر المعايطة، عبدالرحمن، عجاج، أحمد الهذلول، عمر الصرايرة، براء الوديان، ريناد الحسني، كاتيا عرنكي، حياة خالد، غلا ذريوات، ايلين ذريوات، ليندا درويش، ميس الجعافرة، جود بشار، جنى ذريوات، آية بركات.
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