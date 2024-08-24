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إجراء مراسم قرعة بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة اليوم

8/24/2024 3:28:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تقام اليوم عند الساعة السابعة مساء في فندق جراند بالاس، مراسم قرعة بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة، والتي يستضيفها اتحاد اللعبة بمشاركة كبيرة وغير مسبوقة من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون 12 دولة من منطقة غرب آسيا.
ووصلت إلى العاصمة عمان في اليومين الماضيين وفود المنتخبات المشاركة، وسط ترتيبات عالية المستوى اتخذها اتحاد الطاولة، في الوقت الذي كثفت فيه المنتخبات تدريباتها سعيا لتحقيق النتائج القوية في المسابقات المعتمدة من قبل اتحاد غرب آسيا وهي فرق: الفردي، الزوجي، الزوجي المختلط، وللفئات العمرية كافة، (الرجال، السيدات، الشباب، الشابات، الناشئين، الناشئات، الأشبال، الشبلات).
ورحب رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا لكرة الطاولة طارق الزعبي، بالوفود المشاركة التي لبت الدعوة وتواجدت في هذا الحدث الرياضي الكبير والمميز.
وتسعى المنتخبات الوطنية الأردنية إلى تحقيق نتاىج قوية تضعها على قمة المسابقات، فيما تتمتع أغلب المنتخبات المشاركة بالمستويات الفنية المتقدمة، ما يرجح ارتفاع حدة المنافسة.
وأعلن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، والذي يقوده المدير الفني المصري عمرو رضا، ويضم المدربين الوطنيين رائد الشريف ومحمد العقيلي عن أسماء اللاعبين الذين سيمثلون الأردن في هذه البطولة، والذين يتقدمهم النجم الأولمبي زيد أبو يمن، الذي مثل الوطن في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إضافة إلى اللاعبين واللاعبات سوار أبو يمن، تيماء أبو يمن، خالد باسم، حسن الحوراني، جاد البياني، تقي الدين نجادات، عيسى الشماع، هاشم الهباهبة، راكان القرعلي، راكان الزعبي، يامن الجعافرة، عون المعايطة، مراد الحسني، عبدالله الهلول، عبدالله بركات، عمر المعايطة، عبدالرحمن، عجاج، أحمد الهذلول، عمر الصرايرة، براء الوديان، ريناد الحسني، كاتيا عرنكي، حياة خالد، غلا ذريوات، ايلين ذريوات، ليندا درويش، ميس الجعافرة، جود بشار، جنى ذريوات، آية بركات.

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