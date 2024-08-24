التايكواندو يؤدي دوره المجتمعي عبر دعم مرضى السرطان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - توجه اتحاد التايكواندو إلى استثمار نجاحاته على الصعيد العالمي، وآخرها إحراز ميدالية فضية في أولمبياد باريس 2024، عن طريق اللاعب زيد مصطفى، من خلال نشاطات مجتمعية تؤكد أهمية الرياضة في المجالات كافة.
وينظم اتحاد اللعبة بطولة تنشيطية بالتعاون مع مركز الحسين لمرضى السرطان، دعما منه لمرضى المركز، يوم الجمعة المقبل في مركز الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس بمدينة الحسين للشباب.
والبطولة هي مبادرة خيرية يذهب ريعها بالكامل لصالح مرضى مركز الحسين للسرطان، للمساهمة في توفير أفضل علاج
لهم، والتوعية بهذا المرض وطرق الوقاية منه. وتأتي هذه البطولة كجزء من الشراكة المستمرة بين اتحاد التايكواندو ومؤسسة الحسين للسرطان، حيث تترك مثل هذه المبادرات أثرا إيجابيا لدى أطفال المركز في مشهد إنساني، يساهم في رفع معنويات المرضى.
وتجدر الاشارة إلى أن نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو، قاموا في العام 2022، بزيارة لمؤسسة الحسين للسرطان، في تجربة فريدة التقوا فيها بالأطفال وكان لهذه الزيارة أثر كبير عند اللاعبين.
وقال أمير السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات: "يؤمن اتحاد التايكواندو بأهمية الخدمة المجتمعية في الأردن، والرياضة تجسد أسمى معاني الإنسانية. اتحاد التايكواندو ليس مجرد اتحاد رياضي، بل هو مؤسسة اجتماعية وملتقى للثقافات، ونشد على أيدي العاملين في مركز الحسين للسرطان، وما يقدموه للمرضى وما يبذلوه من جهود كبيرة من أجل تخفيف معاناة المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم. ونتطلع إلى أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونا أكبر، خصوصا وأن مركز الحسين للسرطان يعد فخرا للأردنيين، لما يقدمه للمرضى المصابين".
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