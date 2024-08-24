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التايكواندو يؤدي دوره المجتمعي عبر دعم مرضى السرطان

8/24/2024 3:28:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - توجه اتحاد التايكواندو إلى استثمار نجاحاته على الصعيد العالمي، وآخرها إحراز ميدالية فضية في أولمبياد باريس 2024، عن طريق اللاعب زيد مصطفى، من خلال نشاطات مجتمعية تؤكد أهمية الرياضة في المجالات كافة.
وينظم اتحاد اللعبة بطولة تنشيطية بالتعاون مع مركز الحسين لمرضى السرطان، دعما منه لمرضى المركز، يوم الجمعة المقبل في مركز الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس بمدينة الحسين للشباب.
والبطولة هي مبادرة خيرية يذهب ريعها بالكامل لصالح مرضى مركز الحسين للسرطان، للمساهمة في توفير أفضل علاج لهم، والتوعية بهذا المرض وطرق الوقاية منه. وتأتي هذه البطولة كجزء من الشراكة المستمرة بين اتحاد التايكواندو ومؤسسة الحسين للسرطان، حيث تترك مثل هذه المبادرات أثرا إيجابيا لدى أطفال المركز في مشهد إنساني، يساهم في رفع معنويات المرضى.
وتجدر الاشارة إلى أن نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو، قاموا في العام 2022، بزيارة لمؤسسة الحسين للسرطان، في تجربة فريدة التقوا فيها بالأطفال وكان لهذه الزيارة أثر كبير عند اللاعبين.
وقال أمير السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات: "يؤمن اتحاد التايكواندو بأهمية الخدمة المجتمعية في الأردن، والرياضة تجسد أسمى معاني الإنسانية. اتحاد التايكواندو ليس مجرد اتحاد رياضي، بل هو مؤسسة اجتماعية وملتقى للثقافات، ونشد على أيدي العاملين في مركز الحسين للسرطان، وما يقدموه للمرضى وما يبذلوه من جهود كبيرة من أجل تخفيف معاناة المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم. ونتطلع إلى أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونا أكبر، خصوصا وأن مركز الحسين للسرطان يعد فخرا للأردنيين، لما يقدمه للمرضى المصابين".

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