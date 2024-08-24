صدارة تاريخية للأهلي.. حكام يشاركون في إدارة مباراتين.. ورقم تهديفي مميز لأبو طعيمة والعكش

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان - كشر النادي الأهلي عن أنيابه مبكرا في الموسم الحالي المحترفين لكرة القدم، واستحق الصدارة عن جدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بعد ختام الجولة الثالثة، ليسجل أفضل انطلاقة له منذ مشاركة 12 فريقا بالمسابقة وتطبيق نظام الاحتراف في الموسم 2009-2010.

وشهدت الجولة فوز الأهلي على السلط (2-0)، وتخطي الفيصلي نظيره شباب الأردن (3-2)، وتعادل الحسين إربد مع الصريح (1-1)، وتغلب الوحدات على معان (2-1)، وخسارة الجزيرة من الرمثا (2-3)، وتفوق مغير السرحان على شباب العقبة (1-0).

وتستعرض "الغد" في التقرير الآتي، أبرز مشاهد الأسبوع الثالث من بطولة الدوري، والتي شهدت تسجيل 18 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 51 هدفا بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة.

وتتوقف عجلة دوري المحترفين حتى منتصف شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بسبب بدء المنتخب الوطني تدريباته استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مع انتظار تحديد مواعيد الجولة الرابعة من قبل دائرة المسابقات في اتحاد الكرة، على أن تنطلق بطولة الدرع الخميس المقبل.

الأهلي.. علامة كاملة

بعد عمل دؤوب في سوق الانتقالات وإحضار المدرب المحلي بيبرت كغدو من الخارج، استطاع الأهلي فرض حضوره قبل التوقف الدولي، وسجل فوزه الثالث على التوالي، بمستويات فنية مميزة وتفوق واضح على منافسيه.

واستطاع الصريح تعطيل قطار الحسين حامل لقب النسخة الماضية، وانتزع نقطة ثمينة من مواجهته رغم التقدم بالنتيجة، وتمكن المدرب الشاب ماهر العجلوني من دراسة مكامن القوة والضعف للفريق المنافس ونجح في إيقافها، وحرمه من تسجيل هدف في الشوط الأول للمرة الأولى هذا الموسم.

وعاد الوحدات لسكة الانتصارات بعد فوزه على معان، في مواجهة شهدت إهدار شلال فرص من جانب "الأخضر"، بسبب سوء اللمسة الأخيرة وإصرار بعض اللاعبين على التسجيل.

ونجح الفيصلي في تسجيل أول فوز له هذا الموسم وجاء بشق الأنفس على شباب الأردن، بعد التأخر في النتيجة مرتين، إلا أن الرغبة في إيقاف نزيف النقاط تسبب في جلب فوز متأخر بهدف مميز من البديل عمر هاني، علما أن المباراة قادها المدرب المؤقت للفيصلي مؤيد أبو كشك قبل حضور المدرب السوري رأفت محمد أمس.

وزاد الرمثا من معاناة مستضيفه الجزيرة وسجل فوزه الرابع تواليا عليه في المواجهات المباشرة، لتشكل الخسارة ضربة قوية للجزيرة العائد لدوري المحترفين مع المدرب عثمان الحسنات، رغم التحضيرات المبكرة للبطولة والتعاقدات الجيدة.

الأمر ذاته، ينطبق على مغير السرحان الذي ألحق الهزيمة الثالثة بمستضيفه شباب العقبة، بفضل هدف الشاب المتألق أحمد الحراحشة، والذي يعد من أبرز نجوم الفريق في الموسم الحالي.

ملاحظات على التحكيم

شهدت الجولة الثالثة وجود ملاحظات عديدة على الطواقم التحكيمية التي أدارت المباريات، ومن أبرزها مواجهة الوحدات ومعان، والتي قادها الحكم محمود السوالمة الذي احتسب ركلتي جزاء، وغض النظر عن احتساب عدد آخر منها.

وكانت دائرة الحكام في اتحاد الكرة، اعترفت مؤخرا بوجود 3 أخطاء مؤثرة في الجولة الثانية، من خلال احتساب ركلة جزاء للفيصلي على السلط غير صحيحة، واحتساب هدف غير شرعي للأهلي على معان، وعدم منح أحد لاعبي شباب الأردن بطاقة حمراء في مواجهة الجزيرة.

وكما شهدت الجولة الثالثة تواجد الحكم أيمن عبيدات كمساعد أول في مباراتي الأهلي والسلط، وشباب العقبة ومغير السرحان، وأدار محمد الخلف وأحمد الرويلي كحكمي راية مباراتي الفيصلي وشباب الأردن، والجزيرة والرمثا، في مشهد غريب.

وعلمت "الغد" أن دائرة الحكام أقرت عقوبات داخلية على بعض من الحكام الذين قاموا بقرارات خاطئة في الجولتين الماضيتين.

شذرات وكواليس

- سجل مهاجم الصريح محمد العكش ومدافع الأهلي أنس أبو طعمية هدفا واحدا على الأقل في كل جولة من جولات الموسم الحالي، في انطلاقة مثالية وغير مسبوقة للاعبين على صعيد دوري المحترفين المحلي، علما أن الأول حضر من الفيصلي، والثاني قادم من شباب العقبة.

- خاض المهاجم خالد الدردور أول مباراتين له في الموسم الحالي بقميص فريق الجزيرة، وقبل انطلاق الجولة الثالثة انتقل لنادي الرمثا ليلعب بقميص ناديه الأم أمام فريقه السابق الجزيرة في الجولة المنقضية مؤخرا، وكان أول اللاعبين الحاصلين على بطاقة صفراء في المباراة.







- لم يسجل فريقا الجزيرة وشباب العقبة أي نقطة حتى الآن في دوري المحترفين، وهي أسوأ بداية للفريقين منذ بداية حضورهما بالدوري بنظامه الحالي.

- شهدت مواجهة الحسين إربد والصريح أكبر عدد حضور جماهيري حتى اللحظة ببطولة الدوري، حيث تابع اللقاء 1700 مشجع، لتكون المباريات التي تكون فيها جماهير الحسين الطرف الأكثر حضورا للأسبوع الثالث على التوالي، فيما بلغ الحضور الإجمالي للجماهير في الجولة الحالية 4081 مشجعا، ليصل عدد الحضور الجماهيري في جميع الجولات حتى الآن إلى 13147 مشجعا في 18 مباراة.

- ارتفع عدد البطاقات الصفراء في الموسم إلى 74 بطاقة، بعد إشهار 28 في الجولة الثالثة، فيما حضرت البطاقة الحمراء للمرة الأولى هذا الموسم بوجه مدرب حراس مرمى الجزيرة مازن عبيد، مع استمرار غيابها عن اللاعبين للأسبوع الثالث على التوالي.

صدارة الهدافين

انفرد لاعب الصريح محمد العكش بصدارة الهدافين برصيد 4 أهداف، ويأتي في المركز الثاني برصيد 3 أهداف كل من: محمد عبد المطلب "بوجبا" (السلط)، أنس أبو طعيمة (الأهلي)، فيما سجل هدفين كل من: أوسينو سيزار (الوحدات)، حمزة الدردور (الرمثا)، يوسف أبو جلبوش "صيصا" (الحسين) عمر هاني وسيمون ديديو (الفيصلي)، مقابل هدف لكل من: عبد الله العطار وعارف الحاج (الحسين)، فراس شلباية، مهند سمرين، دانيال عفانة، إبراهيم صبرة وبهاء فيصل (الوحدات)، ويلدسون دي ميلو، حسام أبو سعدة، أحمد سريوة وليث أبو رحال (الأهلي)، بشار الذيابات، أحمد السلمان وعلي العزايزة (الرمثا)، حمزة النعيم، ثائر الديرباني، خالد عصام ورواد أبو خيرزان (شباب الأردن)، أحمد الحراحشة، محمود فريتخ ومعتز عبيدات (مغير السرحان) يوسف محمد (الرمثا)، ياسر الرواشدة، محمود ذيب وعلي زكريا (الصريح)، سليمان أبو زمع وحسين عبيدات (معان)، محمد أيوب وأحمد أبو شعيرة (الجزيرة)، أمادو ساني (شباب العقبة)، وهدفا ذاتيا من لاعب الرمثا عامر أبو هضيب.





