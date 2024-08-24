صدارة تاريخية للأهلي.. حكام يشاركون في إدارة مباراتين.. ورقم تهديفي مميز لأبو طعيمة والعكش

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - كشر النادي الأهلي عن أنيابه مبكرا في الموسم الحالي بدوري المحترفين لكرة القدم، واستحق الصدارة عن جدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بعد ختام الجولة الثالثة، ليسجل أفضل انطلاقة له منذ مشاركة 12 فريقا بالمسابقة وتطبيق نظام الاحتراف في الموسم 2009-2010.
وشهدت الجولة فوز الأهلي على السلط (2-0)، وتخطي الفيصلي نظيره شباب الأردن (3-2)، وتعادل الحسين إربد مع الصريح (1-1)، وتغلب الوحدات على معان (2-1)، وخسارة الجزيرة من الرمثا (2-3)، وتفوق مغير السرحان على شباب العقبة (1-0).
وتستعرض "الغد" في التقرير الآتي، أبرز مشاهد الأسبوع الثالث من بطولة الدوري، والتي شهدت تسجيل 18 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 51 هدفا بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة.
وتتوقف عجلة دوري المحترفين حتى منتصف شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بسبب بدء المنتخب الوطني تدريباته استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مع انتظار تحديد مواعيد الجولة الرابعة من قبل دائرة المسابقات في اتحاد الكرة، على أن تنطلق بطولة الدرع الخميس المقبل.
الأهلي.. علامة كاملة
بعد عمل دؤوب في سوق الانتقالات وإحضار المدرب المحلي بيبرت كغدو من الخارج، استطاع الأهلي فرض حضوره قبل التوقف الدولي، وسجل فوزه الثالث على التوالي، بمستويات فنية مميزة وتفوق واضح على منافسيه.
واستطاع الصريح تعطيل قطار الحسين حامل لقب النسخة الماضية، وانتزع نقطة ثمينة من مواجهته رغم التقدم بالنتيجة، وتمكن المدرب الشاب ماهر العجلوني من دراسة مكامن القوة والضعف للفريق المنافس ونجح في إيقافها، وحرمه من تسجيل هدف في الشوط الأول للمرة الأولى هذا الموسم.
وعاد الوحدات لسكة الانتصارات بعد فوزه على معان، في مواجهة شهدت إهدار شلال فرص من جانب "الأخضر"، بسبب سوء اللمسة الأخيرة وإصرار بعض اللاعبين على التسجيل.
ونجح الفيصلي في تسجيل أول فوز له هذا الموسم وجاء بشق الأنفس على شباب الأردن، بعد التأخر في النتيجة مرتين، إلا أن الرغبة في إيقاف نزيف النقاط تسبب في جلب فوز متأخر بهدف مميز من البديل عمر هاني، علما أن المباراة قادها المدرب المؤقت للفيصلي مؤيد أبو كشك قبل حضور المدرب السوري رأفت محمد أمس.
وزاد الرمثا من معاناة مستضيفه الجزيرة وسجل فوزه الرابع تواليا عليه في المواجهات المباشرة، لتشكل الخسارة ضربة قوية للجزيرة العائد لدوري المحترفين مع المدرب عثمان الحسنات، رغم التحضيرات المبكرة للبطولة والتعاقدات الجيدة.
الأمر ذاته، ينطبق على مغير السرحان الذي ألحق الهزيمة الثالثة بمستضيفه شباب العقبة، بفضل هدف الشاب المتألق أحمد الحراحشة، والذي يعد من أبرز نجوم الفريق في الموسم الحالي.
ملاحظات على التحكيم
شهدت الجولة الثالثة وجود ملاحظات عديدة على الطواقم التحكيمية التي أدارت المباريات، ومن أبرزها مواجهة الوحدات ومعان، والتي قادها الحكم محمود السوالمة الذي احتسب ركلتي جزاء، وغض النظر عن احتساب عدد آخر منها.
وكانت دائرة الحكام في اتحاد الكرة، اعترفت مؤخرا بوجود 3 أخطاء مؤثرة في الجولة الثانية، من خلال احتساب ركلة جزاء للفيصلي على السلط غير صحيحة، واحتساب هدف غير شرعي للأهلي على معان، وعدم منح أحد لاعبي شباب الأردن بطاقة حمراء في مواجهة الجزيرة.
وكما شهدت الجولة الثالثة تواجد الحكم أيمن عبيدات كمساعد أول في مباراتي الأهلي والسلط، وشباب العقبة ومغير السرحان، وأدار محمد الخلف وأحمد الرويلي كحكمي راية مباراتي الفيصلي وشباب الأردن، والجزيرة والرمثا، في مشهد غريب.
وعلمت "الغد" أن دائرة الحكام أقرت عقوبات داخلية على بعض من الحكام الذين قاموا بقرارات خاطئة في الجولتين الماضيتين.
شذرات وكواليس
- سجل مهاجم الصريح محمد العكش ومدافع الأهلي أنس أبو طعمية هدفا واحدا على الأقل في كل جولة من جولات الموسم الحالي، في انطلاقة مثالية وغير مسبوقة للاعبين على صعيد دوري المحترفين المحلي، علما أن الأول حضر من الفيصلي، والثاني قادم من شباب العقبة.
- خاض المهاجم خالد الدردور أول مباراتين له في الموسم الحالي بقميص فريق الجزيرة، وقبل انطلاق الجولة الثالثة انتقل لنادي الرمثا ليلعب بقميص ناديه الأم أمام فريقه السابق الجزيرة في الجولة المنقضية مؤخرا، وكان أول اللاعبين الحاصلين على بطاقة صفراء في المباراة.
- لم يسجل فريقا الجزيرة وشباب العقبة أي نقطة حتى الآن في دوري المحترفين، وهي أسوأ بداية للفريقين منذ بداية حضورهما بالدوري بنظامه الحالي.
- شهدت مواجهة الحسين إربد والصريح أكبر عدد حضور جماهيري حتى اللحظة ببطولة الدوري، حيث تابع اللقاء 1700 مشجع، لتكون المباريات التي تكون فيها جماهير الحسين الطرف الأكثر حضورا للأسبوع الثالث على التوالي، فيما بلغ الحضور الإجمالي للجماهير في الجولة الحالية 4081 مشجعا، ليصل عدد الحضور الجماهيري في جميع الجولات حتى الآن إلى 13147 مشجعا في 18 مباراة.
- ارتفع عدد البطاقات الصفراء في الموسم إلى 74 بطاقة، بعد إشهار 28 في الجولة الثالثة، فيما حضرت البطاقة الحمراء للمرة الأولى هذا الموسم بوجه مدرب حراس مرمى الجزيرة مازن عبيد، مع استمرار غيابها عن اللاعبين للأسبوع الثالث على التوالي.
صدارة الهدافين
انفرد لاعب الصريح محمد العكش بصدارة الهدافين برصيد 4 أهداف، ويأتي في المركز الثاني برصيد 3 أهداف كل من: محمد عبد المطلب "بوجبا" (السلط)، أنس أبو طعيمة (الأهلي)، فيما سجل هدفين كل من: أوسينو سيزار (الوحدات)، حمزة الدردور (الرمثا)، يوسف أبو جلبوش "صيصا" (الحسين) عمر هاني وسيمون ديديو (الفيصلي)، مقابل هدف لكل من: عبد الله العطار وعارف الحاج (الحسين)، فراس شلباية، مهند سمرين، دانيال عفانة، إبراهيم صبرة وبهاء فيصل (الوحدات)، ويلدسون دي ميلو، حسام أبو سعدة، أحمد سريوة وليث أبو رحال (الأهلي)، بشار الذيابات، أحمد السلمان وعلي العزايزة (الرمثا)، حمزة النعيم، ثائر الديرباني، خالد عصام ورواد أبو خيرزان (شباب الأردن)، أحمد الحراحشة، محمود فريتخ ومعتز عبيدات (مغير السرحان) يوسف محمد (الرمثا)، ياسر الرواشدة، محمود ذيب وعلي زكريا (الصريح)، سليمان أبو زمع وحسين عبيدات (معان)، محمد أيوب وأحمد أبو شعيرة (الجزيرة)، أمادو ساني (شباب العقبة)، وهدفا ذاتيا من لاعب الرمثا عامر أبو هضيب.
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