الفيصلي يستقبل رأفت ويدرس إبعاد عوض.. اقتراح برحلات سياحية إلى ماليزيا

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



اقتراح برحلات سياحية إلى ماليزيا بهدف دعم المنتخب

اقترح عدد من عشاق المنتخب الوطني لكرة القدم، على الشركات المحلية، العمل على تسيير رحلات سياحية إلى ماليزيا وبأسعار مخفضة، لاتاحة المجال أمام الجماهير، لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته أمام فلسطين يوم 10 الشهر المقبل، والتي تقام في كوالالمبور، في إطار منافسات الدور الحاسم من تصفيات المونديال.



الجمهور اعتبر أن مباراة "النشامى" في ماليزيا، تعتبر فرصة مثالية لمؤازرة نجوم المنتخب الوطني من المدرجات، وأيضا فرصة للقيام بجولة سياحية في هذا البلد الجميل.



وتمنت الجماهير أن يصل اقتراحهم إلى الشركات السياحية، أملا في الإعلان عن عروض قريبة، تمكنهم من السفر لتشجيع المنتخب، والقيام بجولة سياحية، مشيرين إلى أن المنتخب الوطني يستحق من الشركات السياحية دعمه في هذه المرحلة بالذات.



الفيصلي يستقبل رأفت ويدرس إبعاد عوض

باشر المدير الفني الجديد لفريق الفيصلي لكرة القدم السوري رأفت محمد، قيادته لتدريبات الفريق اعتبارا من يوم أمس، استعدادا للمرحلة المقبلة.



ووصل المدرب صباح يوم أمس، قبل أن يقود التدريب مساء، بانتظار العمل على وضع بصماته على الفريق.



إلى ذلك يدرس النادي الفيصلي التخلي عن لاعبه عبدالله عوض، بسبب محدودية قائمة الفريق، خاصة بعد التعاقد مع لاعبين جددين هما ياسين البخيت وعبيدة السمارنة.



وسبق لعوض وأن تواجد في الفيصلي، قبل أن يخرج إعارة ومن ثم العودة مجددا للفريق، بانتظار مغادرته قريبا.



اتحاد الكرة يرد على قرار تعليق أندية النسوي المشاركة بالدوري

رفض اتحاد كرة القدم، قرار أندية الدرجة الأولى للسيدات، بتعليق المشاركة في الدوري الذي ينطلق يوم 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ملوحا بتطبيق التعليمات واللوائح في حال نفذت الأندية قرارها.



وكانت أندية العروبة وعجلون والبترا وشفا بدران والراية وشباب بشرى، خاطبت اتحاد الكرة الأسبوع الماضي، معلنة تعليق المشاركة في الدوري، احتجاجا على قلة الدعم المادي المقدم من الاتحاد والذي لا يتناسب مع نفقات الأندية.



اتحاد الكرة، وكما رد على أندية الدرجتين الأولى والثانية للرجال بكرة القدم، رد أيضا على أندية الكرة النسوية، مشيرا إلى أنه لن يستجيب لطلباتهم، وأنه ملتزم بما ورد في ميزانيته هذا العام، بحيث يقدم دعما مقداره 4 آلاف دينار لكل ناد في الموسم، شريطة مشاركته في موسمين متتاليين.



اتحاد الكرة قال في رده على أندية الأولى: الاتحاد يجدد التزامه بإقامة الدوري في موعده، على أن تطبق اللوائح والتعليمات على أي ناد يتغيب أو ينسحب من البطولة.



وكانت أندية الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم للرجال، قد علقت مشاركتها في البطولات أيضا، احتجاجا على ضعف الدعم المادي، قبل أن تنضم كرة القدم النسوية، ما ينذر بكوارث كروية قادمة في حال تعنت كل طرف برأيه.



مغير السرحان.. "رب ضارة نافعة"

جسد حال فريق مغير السرحان لكرة القدم، المثل القائل "رب ضارة نافعة"، بعد أن حقق الفريق نتيجتين إيجابيتين في مباراتي دوري المحترفين، بجهود لاعبيه الشباب، بعد احتجاب لاعبي الخبرة احتجاجا على التفاصيل المالية.



فريق مغير السرحان خسر مباراته الأولى بدوري المحترفين أمام فريق الأهلي بنتيجة 1-3، رغم لعبه بالتشكيلة الأساسية، لتبدأ بعد هذه المباراة مطالبات اللاعبين بمستحقاتهم المالية المتأخرة، دون أن يحصلوا عليها، ما دفعهم للاحتجاب عن التدريبات، الأمر الذي أجبر مدرب الفريق خالد الدبوبي الاستعانة باللاعبين الشباب صغار السن وعديمي الخبرة، الذين لعبوا أمام الوحدات ونجحوا في تحقيق التعادل، قبل أن يحققوا الفوز على شباب العقبة أول من أمس، بعد أداء جيد قدمه اللاعبون الشباب الذين كانوا ينتظرون فرصة اثبات الذات.



فريق مغير السرحان، استفاد من غياب لاعبيه الكبار، باتاحة المجال أمام الشباب الذين كانوا عند حسن الظن، ليفتح ذلك آفاقا أوسع للنادي في المرحلة المقبلة، للاعتماد على الشباب، مع العمل على إعادة أصحاب الخبرة.



تفاصيل مفاوضات الوحدات لضم جاموس

اشترط نادي الجزيرة الحصول على مبلغ 65 ألف دينار، للتنازل عن لاعبه عامر جاموس لصالح فريق الوحدات لكرة القدم.



الوحدات الراغب في التعاقد مع اللاعب، أبدى موافقته على دفع المبلغ، ولكن بالأقساط، بحيث يدفع 20 ألفا كمقدمة عقد، ومن ثم دفع 5 آلاف دينار شهريا، وهو ما رفضه نادي الجزيرة، الذي يرغب بالحصول على المبلغ دفعة واحدة.



وينتظر أن تتواصل المفاوضات، أملا بالوصول إلى اتفاق، أو الإعلان عن فشل الصفقة.



لاعبون في نادي محترفين يتذمرون من مواعيد تدريباتهم

تذمر عدد كبير من لاعبي فريق بدوري المحترفين، من مواعيد تدريبات فريقهم التي تجري عند الواحدة أو الثانية ظهرا، وسط أجواء حارة، تفقدهم القدرة على التدريب بشكل طبيعي.



ويلجأ النادي للتدرب في هذا الموعد، بسبب عدم القدرة على حجز ملاعب في الأوقات المسائية، لتدني القدرات المالية.



لاعبون في الفريق بدأوا يبحثون عن الحيل والحجج للاحتجاب عن التدريبات، للتهرب من التمارين التي تقام ظهرا.



انتقادات تطول آلية اختيارات المنتخب

طالت انتقادات كثيرة يوم أمس، آلية اختيار المنتخب الوطني لكرة القدم للاعبيه، والتي جاءت "بالأقساط"، وسط حالة من التخبط والاستعجال.



الجمهور اتفق واختلف مع المدير الفني للمنتخب جمال سلامي حول اختيارات اللاعبين، وهذا أمر منطقي ومعتاد ويحدث في كل مرة يتم الإعلان فيها عن التشكيلة، ولكن ما رفع من سقف الانتقادات، تخبط الاتحاد والمنتخب في استدعاء اللاعب أنس العوضات المحترف في النجمة البحريني، حيث حضر اللاعب إلى عمان، قبل أن يتم التراجع عن اختياره، في موقف يؤكد وجود خلل ما.



أيضا الانتقادات طالت اختيار اللاعبين بالأقساط، حيث أعلن المنتخب عن استدعاء 32 لاعبا يوم الجمعة، قبل أن يعود ويختار لاعبين اثنين يوم السبت (أمس).



والانتقاد الأكبر كان للمنتخب، حول كيفية تجاهل 4 أندية لعبت مبارياتها يوم الجمعة مساء، حيث تم الإعلان عن التشكيلة قبل هذه المباريات، ما تسبب في احباط اللاعبين الطامحين بتمثيل المنتخب، كما أنه يعتبر استخفافا بهذه الأندية ولاعبيها، حيث تمنت الأندية أن يتم تأخير التشكيلة لساعات احتراما للاعبين ومعنوياتهم، واحتراما لهذه الأندية.



واعتبر المنتقدون أن المؤسسية والدقة في العمل في هذه المرحلة يعد أمرا ضروريا، ولا مجال للتسرع في الخطوات حفاظا على هيبة "النشامى".



ماشة يحظى بتكريم آسيوي

كرم الاتحاد الآسيوي، مدير دائرة التراخيص في اتحاد الكرة أحمد ماشة، خلال مؤتمر كرة القدم الاحترافي للعام الحالي، نظير جهوده ومساهماته الفاعلة في عمله على مدار العقد الماضي.



ونال ماشة شهادة التقدير التي سلمها له النجم الكوري الجنوبي السابق بارك جي سونج، حيث عبر عن امتنانه للفرصة التي عمل بها في عمله لأكثر من 10 سنوات في مجال التراخيص، ويعتبر جزءا من رحلة الاتحاد الآسيوي لتطوير كرة القدم الاحترافية في آسيا.







كواليس النجوم

. فريق مونبلييه الذي يلعب في صفوفه لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، تعرض لخسارة ثقيلة أمام فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 0-6، في المباراة التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.. التعمري لم يلعب في التشكيلة الأساسية، وشارك عند الدقيقة 60.

. أغلب ردود الشارع الرياضي المحلي على احتراف لاعب المنتخب الوطني يزن نعيمات في العربي القطري، جاءت حذرة، معتبرين أن اللاعب الذي قدم مستويات فنية متميزة في كأس آسيا الأخيرة، كان بإمكانه الاحتراف في ناد أكبر وأفضل، لو تعامل باحترافيه أفضل مع العروض.. الجمهور الأردني أجمع على ضرورة أن يختار نجوم الكرة المتميزين في المنتخب الوطني، وكلاء أعمال لاعبين رسميين ومتميزين.

. أحد مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم، تمنى على اتحاد الكرة سرعة طرح تذاكر مباراة المنتخب أمام الكويت يوم 5 الشهر المقبل، أو الإعلان عن موعد طرح التذاكر، ليتسنى له وزملاءه ترتيب تفاصيل حجز المقاعد لحضور المباراة على ستاد عمان.

. الرواتب المرتفعة لمدير فني لفريق بدوري المحترفين لكرة القدم، تمنع الإدارة من الإقدام على فسخ عقد المدرب.. الإدارة تسعى لكسب ود المدرب واقناعه بالرحيل من دون ضجيج أو تكاليف مالية مترتبة على صندوق النادي.

. لاعبون تحت سن 17 لكرة القدم، ابدوا تذمرهم الشديد من إقامة عدد من مبارياتهم في الدوري عند الساعة العاشرة صباحا، وسط اجواء حارة جدا تؤثر على ادائهم الفني والبدني.

. الإعلام الرياضي في المنتخبات التي ستواجه منتخب النشامى في تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026، تشير دائما إلى أن منتخب الأردن هو وصيف بطل آسيا، وبالتالي اعتباره من زعماء القارة الآسيوية، ولا بد من اللعب أمامه بقوة وحذر بحثا عن نتائج ايجابية.

. دائرة الحكام ستقوم اليوم بمراجعة الحالات التحكيمية في الأسبوع الثالث من دوري المحترفين، وسط حالة من الغضب على أداء الحكام في عدد من المباريات.. الشارع الرياضي ينتظر تقييم دائرة الحكام للحالات.

. عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة وائل الجعبري، قدم استقالته من منصبه في النادي.. إدارة الجزيرة مقبلة على مزيد من الاستقالات بسبب تردي نتائج فريق الكرة وآلية العمل فيه.

. ستاد الأمير محمد بالرزقاء، يستضيف اليوم مباراة فريقي أوديشا الهندي وليون سيتي السنغافوري، ضمن تصفيات دوري أبطال آسيا للسيدات لكرة القدم، والتي تشهد مشاركة فريق الاتحاد كممثل عن الكرة النسوية الأردنية.. فريق الاتحاد يستهل مشواره يوم الأربعاء المقبل بلقاء فريق ليون السنغافوري، قبل أن يلتقي السبت المقبل مع الفريق الهندي.





المدرب السوري رأفت محمد يلتحق بالفيصلي -(من المصدر)