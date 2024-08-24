الفيصلي يستقبل رأفت ويدرس إبعاد عوض.. اقتراح برحلات سياحية إلى ماليزيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
اقتراح برحلات سياحية إلى ماليزيا بهدف دعم المنتخب
اقترح عدد من عشاق المنتخب الوطني لكرة القدم، على الشركات السياحية المحلية، العمل على تسيير رحلات سياحية إلى ماليزيا وبأسعار مخفضة، لاتاحة المجال أمام الجماهير، لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته أمام منتخب فلسطين يوم 10 الشهر المقبل، والتي تقام في كوالالمبور، في إطار منافسات الدور الحاسم من تصفيات المونديال.
الجمهور اعتبر أن مباراة "النشامى" في ماليزيا، تعتبر فرصة مثالية لمؤازرة نجوم المنتخب الوطني من المدرجات، وأيضا فرصة للقيام بجولة سياحية في هذا البلد الجميل.
وتمنت الجماهير أن يصل اقتراحهم إلى الشركات السياحية، أملا في الإعلان عن عروض قريبة، تمكنهم من السفر لتشجيع المنتخب، والقيام بجولة سياحية، مشيرين إلى أن المنتخب الوطني يستحق من الشركات السياحية دعمه في هذه المرحلة بالذات.
الفيصلي يستقبل رأفت ويدرس إبعاد عوض
باشر المدير الفني الجديد لفريق الفيصلي لكرة القدم السوري رأفت محمد، قيادته لتدريبات الفريق اعتبارا من يوم أمس، استعدادا للمرحلة المقبلة.
ووصل المدرب صباح يوم أمس، قبل أن يقود التدريب مساء، بانتظار العمل على وضع بصماته على الفريق.
إلى ذلك يدرس النادي الفيصلي التخلي عن لاعبه عبدالله عوض، بسبب محدودية قائمة الفريق، خاصة بعد التعاقد مع لاعبين جددين هما ياسين البخيت وعبيدة السمارنة.
وسبق لعوض وأن تواجد في الفيصلي، قبل أن يخرج إعارة ومن ثم العودة مجددا للفريق، بانتظار مغادرته قريبا.
اتحاد الكرة يرد على قرار تعليق أندية النسوي المشاركة بالدوري
رفض اتحاد كرة القدم، قرار أندية الدرجة الأولى للسيدات، بتعليق المشاركة في الدوري الذي ينطلق يوم 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ملوحا بتطبيق التعليمات واللوائح في حال نفذت الأندية قرارها.
وكانت أندية العروبة وعجلون والبترا وشفا بدران والراية وشباب بشرى، خاطبت اتحاد الكرة الأسبوع الماضي، معلنة تعليق المشاركة في الدوري، احتجاجا على قلة الدعم المادي المقدم من الاتحاد والذي لا يتناسب مع نفقات الأندية.
اتحاد الكرة، وكما رد على أندية الدرجتين الأولى والثانية للرجال بكرة القدم، رد أيضا على أندية الكرة النسوية، مشيرا إلى أنه لن يستجيب لطلباتهم، وأنه ملتزم بما ورد في ميزانيته هذا العام، بحيث يقدم دعما مقداره 4 آلاف دينار لكل ناد في الموسم، شريطة مشاركته في موسمين متتاليين.
اتحاد الكرة قال في رده على أندية الأولى: الاتحاد يجدد التزامه بإقامة الدوري في موعده، على أن تطبق اللوائح والتعليمات على أي ناد يتغيب أو ينسحب من البطولة.
وكانت أندية الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم للرجال، قد علقت مشاركتها في البطولات أيضا، احتجاجا على ضعف الدعم المادي، قبل أن تنضم كرة القدم النسوية، ما ينذر بكوارث كروية قادمة في حال تعنت كل طرف برأيه.
مغير السرحان.. "رب ضارة نافعة"
جسد حال فريق مغير السرحان لكرة القدم، المثل القائل "رب ضارة نافعة"، بعد أن حقق الفريق نتيجتين إيجابيتين في مباراتي دوري المحترفين، بجهود لاعبيه الشباب، بعد احتجاب لاعبي الخبرة احتجاجا على التفاصيل المالية.
فريق مغير السرحان خسر مباراته الأولى بدوري المحترفين أمام فريق الأهلي بنتيجة 1-3، رغم لعبه بالتشكيلة الأساسية، لتبدأ بعد هذه المباراة مطالبات اللاعبين بمستحقاتهم المالية المتأخرة، دون أن يحصلوا عليها، ما دفعهم للاحتجاب عن التدريبات، الأمر الذي أجبر مدرب الفريق خالد الدبوبي الاستعانة باللاعبين الشباب صغار السن وعديمي الخبرة، الذين لعبوا أمام الوحدات ونجحوا في تحقيق التعادل، قبل أن يحققوا الفوز على شباب العقبة أول من أمس، بعد أداء جيد قدمه اللاعبون الشباب الذين كانوا ينتظرون فرصة اثبات الذات.
فريق مغير السرحان، استفاد من غياب لاعبيه الكبار، باتاحة المجال أمام الشباب الذين كانوا عند حسن الظن، ليفتح ذلك آفاقا أوسع للنادي في المرحلة المقبلة، للاعتماد على الشباب، مع العمل على إعادة أصحاب الخبرة.
تفاصيل مفاوضات الوحدات لضم جاموس
اشترط نادي الجزيرة الحصول على مبلغ 65 ألف دينار، للتنازل عن لاعبه عامر جاموس لصالح فريق الوحدات لكرة القدم.
الوحدات الراغب في التعاقد مع اللاعب، أبدى موافقته على دفع المبلغ، ولكن بالأقساط، بحيث يدفع 20 ألفا كمقدمة عقد، ومن ثم دفع 5 آلاف دينار شهريا، وهو ما رفضه نادي الجزيرة، الذي يرغب بالحصول على المبلغ دفعة واحدة.
وينتظر أن تتواصل المفاوضات، أملا بالوصول إلى اتفاق، أو الإعلان عن فشل الصفقة.
لاعبون في نادي محترفين يتذمرون من مواعيد تدريباتهم
تذمر عدد كبير من لاعبي فريق بدوري المحترفين، من مواعيد تدريبات فريقهم التي تجري عند الواحدة أو الثانية ظهرا، وسط أجواء حارة، تفقدهم القدرة على التدريب بشكل طبيعي.
ويلجأ النادي للتدرب في هذا الموعد، بسبب عدم القدرة على حجز ملاعب في الأوقات المسائية، لتدني القدرات المالية.
لاعبون في الفريق بدأوا يبحثون عن الحيل والحجج للاحتجاب عن التدريبات، للتهرب من التمارين التي تقام ظهرا.
انتقادات تطول آلية اختيارات المنتخب
طالت انتقادات كثيرة يوم أمس، آلية اختيار المنتخب الوطني لكرة القدم للاعبيه، والتي جاءت "بالأقساط"، وسط حالة من التخبط والاستعجال.
الجمهور اتفق واختلف مع المدير الفني للمنتخب جمال سلامي حول اختيارات اللاعبين، وهذا أمر منطقي ومعتاد ويحدث في كل مرة يتم الإعلان فيها عن التشكيلة، ولكن ما رفع من سقف الانتقادات، تخبط الاتحاد والمنتخب في استدعاء اللاعب أنس العوضات المحترف في النجمة البحريني، حيث حضر اللاعب إلى عمان، قبل أن يتم التراجع عن اختياره، في موقف يؤكد وجود خلل ما.
أيضا الانتقادات طالت اختيار اللاعبين بالأقساط، حيث أعلن المنتخب عن استدعاء 32 لاعبا يوم الجمعة، قبل أن يعود ويختار لاعبين اثنين يوم السبت (أمس).
والانتقاد الأكبر كان للمنتخب، حول كيفية تجاهل 4 أندية لعبت مبارياتها يوم الجمعة مساء، حيث تم الإعلان عن التشكيلة قبل هذه المباريات، ما تسبب في احباط اللاعبين الطامحين بتمثيل المنتخب، كما أنه يعتبر استخفافا بهذه الأندية ولاعبيها، حيث تمنت الأندية أن يتم تأخير التشكيلة لساعات احتراما للاعبين ومعنوياتهم، واحتراما لهذه الأندية.
واعتبر المنتقدون أن المؤسسية والدقة في العمل في هذه المرحلة يعد أمرا ضروريا، ولا مجال للتسرع في الخطوات حفاظا على هيبة "النشامى".
ماشة يحظى بتكريم آسيوي
كرم الاتحاد الآسيوي، مدير دائرة التراخيص في اتحاد الكرة أحمد ماشة، خلال مؤتمر كرة القدم الاحترافي للعام الحالي، نظير جهوده ومساهماته الفاعلة في عمله على مدار العقد الماضي.
ونال ماشة شهادة التقدير التي سلمها له النجم الكوري الجنوبي السابق بارك جي سونج، حيث عبر عن امتنانه للفرصة التي عمل بها في عمله لأكثر من 10 سنوات في مجال التراخيص، ويعتبر جزءا من رحلة الاتحاد الآسيوي لتطوير كرة القدم الاحترافية في آسيا.
كواليس النجوم
. فريق مونبلييه الذي يلعب في صفوفه لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، تعرض لخسارة ثقيلة أمام فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 0-6، في المباراة التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.. التعمري لم يلعب في التشكيلة الأساسية، وشارك عند الدقيقة 60.
. أغلب ردود الشارع الرياضي المحلي على احتراف لاعب المنتخب الوطني يزن نعيمات في العربي القطري، جاءت حذرة، معتبرين أن اللاعب الذي قدم مستويات فنية متميزة في كأس آسيا الأخيرة، كان بإمكانه الاحتراف في ناد أكبر وأفضل، لو تعامل باحترافيه أفضل مع العروض.. الجمهور الأردني أجمع على ضرورة أن يختار نجوم الكرة المتميزين في المنتخب الوطني، وكلاء أعمال لاعبين رسميين ومتميزين.
. أحد مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم، تمنى على اتحاد الكرة سرعة طرح تذاكر مباراة المنتخب أمام الكويت يوم 5 الشهر المقبل، أو الإعلان عن موعد طرح التذاكر، ليتسنى له وزملاءه ترتيب تفاصيل حجز المقاعد لحضور المباراة على ستاد عمان.
. الرواتب المرتفعة لمدير فني لفريق بدوري المحترفين لكرة القدم، تمنع الإدارة من الإقدام على فسخ عقد المدرب.. الإدارة تسعى لكسب ود المدرب واقناعه بالرحيل من دون ضجيج أو تكاليف مالية مترتبة على صندوق النادي.
. لاعبون تحت سن 17 لكرة القدم، ابدوا تذمرهم الشديد من إقامة عدد من مبارياتهم في الدوري عند الساعة العاشرة صباحا، وسط اجواء حارة جدا تؤثر على ادائهم الفني والبدني.
. الإعلام الرياضي في المنتخبات التي ستواجه منتخب النشامى في تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026، تشير دائما إلى أن منتخب الأردن هو وصيف بطل آسيا، وبالتالي اعتباره من زعماء القارة الآسيوية، ولا بد من اللعب أمامه بقوة وحذر بحثا عن نتائج ايجابية.
. دائرة الحكام ستقوم اليوم بمراجعة الحالات التحكيمية في الأسبوع الثالث من دوري المحترفين، وسط حالة من الغضب على أداء الحكام في عدد من المباريات.. الشارع الرياضي ينتظر تقييم دائرة الحكام للحالات.
. عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة وائل الجعبري، قدم استقالته من منصبه في النادي.. إدارة الجزيرة مقبلة على مزيد من الاستقالات بسبب تردي نتائج فريق الكرة وآلية العمل فيه.
. ستاد الأمير محمد بالرزقاء، يستضيف اليوم مباراة فريقي أوديشا الهندي وليون سيتي السنغافوري، ضمن تصفيات دوري أبطال آسيا للسيدات لكرة القدم، والتي تشهد مشاركة فريق الاتحاد كممثل عن الكرة النسوية الأردنية.. فريق الاتحاد يستهل مشواره يوم الأربعاء المقبل بلقاء فريق ليون السنغافوري، قبل أن يلتقي السبت المقبل مع الفريق الهندي.
المدرب السوري رأفت محمد يلتحق بالفيصلي -(من المصدر)
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