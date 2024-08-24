نتائج منتخب الشباب للكرة الطائرة في غرب آسيا تفتح باب الانتقادات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- أثار حلول المنتخب الوطني للشباب بالمركز السابع في بطولة غرب آسيا، التي أسدل الستار على منافساتها أمس في الإمارات العربية المتحدة، التساؤلات والجدل، بسبب تذبذب أداء الفريق خلال البطولة.
ولعب منتخب
الشباب 7 مباريات، وحقق الفوز في مباراتين وتعرض للخسارة في 5 مباريات، وتباينت ردود الأفعال حول هذه المشاركة، ما بين منتقد للأداء الفني والمدافع عن الفريق وعمل الجهاز الفني بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، ومساعده المدير الفني للفئات العمرية فاهم الحديدي والمدرب الوطني فايز الدعجة.
وأكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن الاتحاد لا ينظر إلى نتائج منتخب الشباب في البطولة، بقدر ما يعتبر هذه المشاركة نقطة يمكن البناء عليها في المستقبل.
ورد قطيشات على استفسارات "الغد" قائلا: "لا ننظر إلى الخلف، ونسمع الانتقادات ونرد عليها، لكننا حددنا الهدف من مشاركات منتخبات الفئات العمرية للجنسين، ولا نطالبها بالنتائج، بل يهمنا ارتفاع مؤشر الأداء، ضمن خطة طويلة الأمد، نجلس لتقييمها وتحديد الإيجابيات والسلبيات في كل مرحلة، وننتقل بثبات إلى المرحلة الثانية".
وأضاف: "التقييم يشمل عمل الأجهزة الفنية، وتطور أداء اللاعبين بدنيا وفنيا، وما نحتاجه في المرحلة المقبلة، ورغم اجتهادنا في توفير أشكال المساندة، إلا أن المنتخبات تحتاج الكثير من الدعم المالي والمعسكرات ونأمل في تأمين ذلك عبر الراعي الرسمي وغيره من الداعمين".
وعن الانتقادات بشأن نتائج منتخب الشباب وعمل الجهاز الفني، أجاب قطيشات: "نستمع لانتقادات المؤثرين في مسيرة الكرة الطائرة عبر التاريخ، سواء من الجانب الفني أو الإداري ونناقشها إداريا وفنيا مع المعنيين، لكن هناك انتقادات لا تهدف سوى للتشويش، ونجد أن بعض الأصوات ترتفع في كل وقت وحين، خصوصا تلك التي فقدت مصالح عملية في الاتحاد". وتابع: "لا نجامل أحدا، نحترم الجميع لكن نعمل لتحقيق المصلحة العامة للطائرة الأردنية، ولعل حديث مسؤولي الاتحادات العربية والإقليمية والآسيوية، لي شخصيا عن التطور في حراك الطائرة الأردنية، ونتائج منتخباتها بما فيها الفئات العمرية، مقارنة بالسنوات السابقة، يعطينا الدافع لمواصلة خطة عملنا مع قطاع الفئات العمرية التي ننظر إليها على أنها مستقبل الكرة الطائرة الأردنية".
ودافع قطيشات عن المدير الفني للمنتخب الوطني هيثم الوسلاتي قائلا: "من ينتقد الوسلاتي يجب أن تكون لديه سيرة ذاتية وإنجازات وشهادات تدريبية ومسيرة مماثلة على أقل تقدير، فالوسلاتي مدرب معتمد من قبل الاتحادات الدولية، وله بصماته كلاعب ومدرب في مدرسة الكرة الطائرة التونسية المعروفها بقوتها وحضورها افريقيا وعالميا، وهو جعلها نقطة جذب وتصدير للخامات والكفاءات على مستوى اللاعبين واللاعبات والمدربين إلى أقوى الدوريات العربية، ولو قسنا ذلك على المستوى المحلي كمدربين أو لاعبين، نجد افتقارنا لهذه الميزة الفنية، مع وجود بعض الكفاءات المحلية التي تحتاج إلى الفرصة للإبداع خارجيا كلاعبين أو لاعبين أو مدربين".
وأردف: "نوفر في اتحاد الكرة الطائرة، بتوجهات رئيسته سمو الأميرة آية بنت الفيصل، الاستضافات الاحتكاكية والمشاركات الكثيرة، ونوجه الاهتمام والرعاية للفئات العمرية على مستوى الجنسين، ضمن خطة إحلال وتجديد طويلة الأمد، ونعلم أننا لن نقطف ثمارها الآن، ولكننا مؤمنون بأن السنوات المقبلة ستقدم جيلا قادرا على التحليق بالطائرة الأردنية عربيا وإقليميا، والدليل أن منتخب الناشئين كان هامشيا في مشاركاته عبر تاريخ اللعبة محليا، لكنه أظهر تطورا ملحوظا بالأداء والنتائج في البطولة العربية للناشئين التي أقيمت في عمان، واقترب من الوقوف على منصات التتويج". وأكمل: "قدمنا بعض المواهب الفتية من الناشئين إلى الشباب، وإذا وقفنا عند نتائج أشواط مباريات المنتخب السبع في البطولة، نجد أنه قدم أداء جيدا، وعانى من تذبذب المستوى لقلة الخبرة، فعمر منتخباتنا التنافسية لا يتجاوز السنتين، مقارنة ببعض المنتخبات العربية التي تتقدمنا بالعمر التنافسي وقادمة من معسكرات أوروبية، ومشاركات قارية وعالمية".
من جانبه، كان المدرب الوطني إياد توفيق، واضحا عندما أكد قدرة منتخب الشباب على تحقيق ما هو أفضل بكثير مما حققه في "غرب آسيا"، وقال: "أحمل هذه النتائج بدرجة كبيرة للجهاز الفني، لأنه فقد القدرة على إدارة المباراة، وغلبت عليه كثرة التغييرات وعدم الثبات على تشكيلة، لذا وجدت المنتخب الوطني متجانسا في أشواط، أو في أجزاء من الشوط الواحد، ثم يختلف التناسق والتفاهم والذي سببه كثرة التغييرات وعدم الانسجام والتناسق، ما كان سببا مباشرا في خسارة أشواط او مباريات كان بإمكان المنتخب الوطني حسمها بدليل التقارب النقطي في جميع مبارياته".
وأضاف: "يغيب عن المنتخب الوطني للشباب اللاعب النجم، القادر على حسم المباراة باعتباره ورقة حاسمة في أغلب أشواط المباراة، وبدا أن اللاعبين مرهقون من مباريات التجمع اليومية، إلى جانب معاناتهم من ضغط نفسي أفقد أغلبهم التركيز في أشواط ومباريات مهمة، ومن وجهة نظري، فإن المنتخبات الوطنية بحاجة إلى المدرب الوطني في الوقت الحالي أكثر من المدرب الأجنبي، لأنه يعرف خبايا اللعبة وظروف اللاعبين ويعمل وفق هذا النهج، وعندما تتطور المنتخبات، تتوجب الاستعانة حينها بالمدرب الأجنبي لغايات التخطيط والانطلاق للتحليق في المشاركات الخارجية". ويذكر أن نتائج المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا للشباب، أسفرت عن خسارته أمام لبنان 0-3، وأمام السعودية 0-3، وأمام الإمارات 0-3، وفاز على فلسطين 3-0 بالدور الأول، وتأهل رابعا إلى الدور ربع النهائي الذي خسر فيه أمام البحرين 0-3، ثم حسر أدوار الترضية أمام قطر 2-3، وفاز على سورية 3-0 في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.
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