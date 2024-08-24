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نتائج منتخب الشباب للكرة الطائرة في غرب آسيا تفتح باب الانتقادات

8/24/2024 3:28:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- أثار حلول المنتخب الوطني للشباب بالمركز السابع في بطولة غرب آسيا، التي أسدل الستار على منافساتها أمس في الإمارات العربية المتحدة، التساؤلات والجدل، بسبب تذبذب أداء الفريق خلال البطولة.
ولعب منتخب الشباب 7 مباريات، وحقق الفوز في مباراتين وتعرض للخسارة في 5 مباريات، وتباينت ردود الأفعال حول هذه المشاركة، ما بين منتقد للأداء الفني والمدافع عن الفريق وعمل الجهاز الفني بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، ومساعده المدير الفني للفئات العمرية فاهم الحديدي والمدرب الوطني فايز الدعجة.
وأكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن الاتحاد لا ينظر إلى نتائج منتخب الشباب في البطولة، بقدر ما يعتبر هذه المشاركة نقطة يمكن البناء عليها في المستقبل.
ورد قطيشات على استفسارات "الغد" قائلا: "لا ننظر إلى الخلف، ونسمع الانتقادات ونرد عليها، لكننا حددنا الهدف من مشاركات منتخبات الفئات العمرية للجنسين، ولا نطالبها بالنتائج، بل يهمنا ارتفاع مؤشر الأداء، ضمن خطة طويلة الأمد، نجلس لتقييمها وتحديد الإيجابيات والسلبيات في كل مرحلة، وننتقل بثبات إلى المرحلة الثانية".
وأضاف: "التقييم يشمل عمل الأجهزة الفنية، وتطور أداء اللاعبين بدنيا وفنيا، وما نحتاجه في المرحلة المقبلة، ورغم اجتهادنا في توفير أشكال المساندة، إلا أن المنتخبات تحتاج الكثير من الدعم المالي والمعسكرات ونأمل في تأمين ذلك عبر الراعي الرسمي وغيره من الداعمين".
وعن الانتقادات بشأن نتائج منتخب الشباب وعمل الجهاز الفني، أجاب قطيشات: "نستمع لانتقادات المؤثرين في مسيرة الكرة الطائرة عبر التاريخ، سواء من الجانب الفني أو الإداري ونناقشها إداريا وفنيا مع المعنيين، لكن هناك انتقادات لا تهدف سوى للتشويش، ونجد أن بعض الأصوات ترتفع في كل وقت وحين، خصوصا تلك التي فقدت مصالح عملية في الاتحاد". وتابع: "لا نجامل أحدا، نحترم الجميع لكن نعمل لتحقيق المصلحة العامة للطائرة الأردنية، ولعل حديث مسؤولي الاتحادات العربية والإقليمية والآسيوية، لي شخصيا عن التطور في حراك الطائرة الأردنية، ونتائج منتخباتها بما فيها الفئات العمرية، مقارنة بالسنوات السابقة، يعطينا الدافع لمواصلة خطة عملنا مع قطاع الفئات العمرية التي ننظر إليها على أنها مستقبل الكرة الطائرة الأردنية".
ودافع قطيشات عن المدير الفني للمنتخب الوطني هيثم الوسلاتي قائلا: "من ينتقد الوسلاتي يجب أن تكون لديه سيرة ذاتية وإنجازات وشهادات تدريبية ومسيرة مماثلة على أقل تقدير، فالوسلاتي مدرب معتمد من قبل الاتحادات الدولية، وله بصماته كلاعب ومدرب في مدرسة الكرة الطائرة التونسية المعروفها بقوتها وحضورها افريقيا وعالميا، وهو جعلها نقطة جذب وتصدير للخامات والكفاءات على مستوى اللاعبين واللاعبات والمدربين إلى أقوى الدوريات العربية، ولو قسنا ذلك على المستوى المحلي كمدربين أو لاعبين، نجد افتقارنا لهذه الميزة الفنية، مع وجود بعض الكفاءات المحلية التي تحتاج إلى الفرصة للإبداع خارجيا كلاعبين أو لاعبين أو مدربين".
وأردف: "نوفر في اتحاد الكرة الطائرة، بتوجهات رئيسته سمو الأميرة آية بنت الفيصل، الاستضافات الاحتكاكية والمشاركات الكثيرة، ونوجه الاهتمام والرعاية للفئات العمرية على مستوى الجنسين، ضمن خطة إحلال وتجديد طويلة الأمد، ونعلم أننا لن نقطف ثمارها الآن، ولكننا مؤمنون بأن السنوات المقبلة ستقدم جيلا قادرا على التحليق بالطائرة الأردنية عربيا وإقليميا، والدليل أن منتخب الناشئين كان هامشيا في مشاركاته عبر تاريخ اللعبة محليا، لكنه أظهر تطورا ملحوظا بالأداء والنتائج في البطولة العربية للناشئين التي أقيمت في عمان، واقترب من الوقوف على منصات التتويج". وأكمل: "قدمنا بعض المواهب الفتية من الناشئين إلى الشباب، وإذا وقفنا عند نتائج أشواط مباريات المنتخب السبع في البطولة، نجد أنه قدم أداء جيدا، وعانى من تذبذب المستوى لقلة الخبرة، فعمر منتخباتنا التنافسية لا يتجاوز السنتين، مقارنة ببعض المنتخبات العربية التي تتقدمنا بالعمر التنافسي وقادمة من معسكرات أوروبية، ومشاركات قارية وعالمية".
من جانبه، كان المدرب الوطني إياد توفيق، واضحا عندما أكد قدرة منتخب الشباب على تحقيق ما هو أفضل بكثير مما حققه في "غرب آسيا"، وقال: "أحمل هذه النتائج بدرجة كبيرة للجهاز الفني، لأنه فقد القدرة على إدارة المباراة، وغلبت عليه كثرة التغييرات وعدم الثبات على تشكيلة، لذا وجدت المنتخب الوطني متجانسا في أشواط، أو في أجزاء من الشوط الواحد، ثم يختلف التناسق والتفاهم والذي سببه كثرة التغييرات وعدم الانسجام والتناسق، ما كان سببا مباشرا في خسارة أشواط او مباريات كان بإمكان المنتخب الوطني حسمها بدليل التقارب النقطي في جميع مبارياته".
وأضاف: "يغيب عن المنتخب الوطني للشباب اللاعب النجم، القادر على حسم المباراة باعتباره ورقة حاسمة في أغلب أشواط المباراة، وبدا أن اللاعبين مرهقون من مباريات التجمع اليومية، إلى جانب معاناتهم من ضغط نفسي أفقد أغلبهم التركيز في أشواط ومباريات مهمة، ومن وجهة نظري، فإن المنتخبات الوطنية بحاجة إلى المدرب الوطني في الوقت الحالي أكثر من المدرب الأجنبي، لأنه يعرف خبايا اللعبة وظروف اللاعبين ويعمل وفق هذا النهج، وعندما تتطور المنتخبات، تتوجب الاستعانة حينها بالمدرب الأجنبي لغايات التخطيط والانطلاق للتحليق في المشاركات الخارجية". ويذكر أن نتائج المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا للشباب، أسفرت عن خسارته أمام لبنان 0-3، وأمام السعودية 0-3، وأمام الإمارات 0-3، وفاز على فلسطين 3-0 بالدور الأول، وتأهل رابعا إلى الدور ربع النهائي الذي خسر فيه أمام البحرين 0-3، ثم حسر أدوار الترضية أمام قطر 2-3، وفاز على سورية 3-0 في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

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