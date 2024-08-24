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انطلاق رحلة تحضير النشامى لمباراتي الكويت وفلسطين

8/24/2024 3:28:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم أمس، رحلته التحضيرية لمنافسات الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، من خلال إجراء أو تدريب على ستاد عمان الدولي، بقيادة المدير الفني المغربي جمال سلامي.
ويستعد المنتخب لتصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026، حيث يبدأ منتخب النشامى مشواره يوم 5 الشهر المقبل، بلقاء منتخب الكويت عند الساعة التاسعة من مساء الخميس، الخامس من الشهر المقبل على ستاد عمان الدولي، ومن ثم يواجه نظيره منتخب فلسطين يوم 10 من الشهر نفسه في ماليزيا.
وكان المدير الفني المغربي جمال سلامي، أعلن القائمة الأولية للاعبين والتي أصبحت تضم 34 لاعبا بعد إضافة مهاجم فريق الوحدات إبراهيم صبرة ولاعب الرمثا علي عزايزة إلى القائمة التي صدرت أول من أمس، وضمت 32 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، حجازي ماهر، سعد الروسان، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمد أبو النادي، علي حجبي، يوسف أبو الجزر، إبراهيم سعادة، خالد زكريا، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، محمود شوكت، رجائي عايد، عارف الحاج، محمود مرضي، محمد أبو زريق "شرارة"، مهند أبو طه، وسيم الريالات، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، رزق بني هاني، موسى التعمري، عبد الله العطار، علي علوان ويزن النعيمات الذي وافق سلامي على تأخير التحاقه بالمعسكر من أجل استكمال إجراءات سفره إلى قطر بعد تعاقده رسميا مع فريق العربي القطري.
وخاض المنتخب الجرعة التدريبة الأولى على ستاد عمان، بمشاركة اللاعبين المحليين في انتظار اكتمال التشكيلة بالتحاق تدريجي للمحترفين في الخارج سواء في العراق أو ماليزيا أو البحرين، وسيتأخر حضور النجمين موسى التعمري ويزن العرب، حتى يوم 2 من الشهر المقبل، بسبب التزامهما بمباريات في الدوريين الفرنسي والكوري الجنوبي. واشتملت الحصة التدريبية على الجانبين الفني والبدني، إضافة إلى الخطط التكتيكية، تحضيرا للمواجهتين الوديتين أمام المنتخب الكوري الشمالي عند السابعة مساء يوم بعد غد الثلاثاء على ستاد البترا في مدينة الحسين، لتتجدد المواجهة بالتوقيت نفسه على ستاد عمان الدولي مساء الخميس المقبل.
ويسعى الجهاز الفني، إلى استثمار التجربتين الوديتين، للوقوف على جاهزية لاعبيه قبيل استحقاق الدور الحاسم، حيث تعد المباراتين مهمتين لمعرفة جاهزية اللاعبين بعد خوض عدد من المباريات في دوري المحترفين والدوريات الخارجية، والعمل على تثبيت اللاعبين في مراكزهم وفق قناعات المدرب الجديد الذي ربما يصطدم بغياب لاعبين بسبب عدم الجاهزية أو الإصابة، ما يعني البحث عن بدلاء في المراكز نفسها.
وكان سلامي، أكد في حديث سابق، ثقته الكبيرة بالأسماء التي تم اختيارها لتمثيل النشامى خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن الدور الحاسم من التصفيات المونديالية ما يزال في بدايته، وتبقى الخيارات مفتوحة والفرصة متاحة أمام أي لاعب يثبت أحقيته بالالتحاق بالمنتخب الوطني.
وأضاف: متابعة الجهاز الفني للاعبين خلال الفترة الماضية منحتنا تصورا أكثر وضوحا لقدراتهم، وفقا لما قدموه من مستويات مع أنديتهم، إلى جانب المعسكر الخارجي الذي أقيم في تركيا، وختم: "تشكل مواجهتا كوريا الشمالية الودية أهمية كبيرة، وتعد فرصة مثالية للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمباراتي الكويت وفلسطين".
المنتخب الكوري الشمالي الذي يصل إلى عمان اليوم، ينتظر أن يجري تدريباته على ملعب البترا أو ستاد عمان، ويضم وفد المنتخب 25 لاعبا ويلعب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، إيران، قطر، أوزبكستان، الإمارات وقيرغيزستان، حيث سيتوجه بعد معسكره في عمان، إلى طشقند لملاقاة منتخب أوزبكستان يوم الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل، وبعدها بخمسة أيام سيستضيف المنتخب القطري في بيونج يانج.
إلى ذلك، بدأ المنتخب الكويتي تحضيراته لمواجهة النشامى من خلال معسكر في مدينة دبي الإماراتية، وكان المدير الفني الجديد للمنتخب، الارجنتيني خوان بيتزي، أعلن عن قائمة المنتخب التي ستواجه النشامى
وضمت القائمة 25 لاعبا من بينهم ثلاثة حراس مرمى، وهم: عبدالرحمن كميل، سليمان عبدالغفور، عبدالرحمن الفضلي، إضافة إلى راشد الدوسري، سامي الصانع، خالد إبراهيم، فهد الهاجري، خالد الفضلي، سلمية بورمية، حمد القلاف، فيصل الحربي، مهدي دشتي، أحمد الظفيري، عذبي شهاب، حسين أشكناني، رضا هاني، حمد حربي سطلان العنزي، يوسف ماجد، علي خلف، سلمان العوضي، يوسف ناصر، عيد الرشيدي، معاذ العنزي، وعبدالمحسن العجمي.
فيما يغادر المنتخب الفلسطيني صباح اليوم متوجها إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، لإقامة معسكر تدريبي يمتد 10 أيام، ويسعى المدير الفني للمنتخب، التونسي مكرم دبوب من خلاله للوصول إلى أفضل مراحل الاستعداد خصوصا أنه سيخوض مواجهتين صعبتين أمام المنتخب الكوري الجنوبي والنشامى.

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