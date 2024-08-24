Monday, 26 August 2024 02:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوائد ومحاذير العلاج بسم النحل

8/24/2024 3:28:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصبح سم النحل واحدًا من بين أكثر الأشياء التي يتم إنتاجها من طرف مزارعي النحل في عدة دول حول العالم، وذلك بسبب الإقبال الكبير عليه من طرف بعض الشركات المصنعة للأدوية، أو المختصين في الطب البديل.
إذ يحتوي سم النحل على العديد من الخصائص الطبية، من بينها الببتيدات أبامين وأدولابين، والتي قد يكون لها خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم.

ما هو سم النحل؟
سم النحل هو سائل حامض وعديم اللون، يتم إفرازه من خلال اللدغات التي يقوم بها لحماية نفسه في حال شعر بالتهديد.

ويحتوي هذا السم على مركبات مضادة للالتهابات بما في ذلك الإنزيمات والسكريات والمعادن والأحماض الأمينية.

إضافة إلى مركب يتكون من 26 حمضًا أمينيًا، ويشكل حوالي 50% من الوزن الجاف للسم، وقد ثبت أن له تأثيرات مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للسرطان حسب ما أشارت إليه بعض الدراسات.

كما يحتوي سم النحل أيضًا على الببتيدات أبامين وأدولابين، إذ على الرغم من أنها تعمل كسموم، فقد ثبت أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على فوسفوليباز A2، وهو إنزيم ومسبب رئيسي للحساسية يسبب الالتهاب وتلف الخلايا.

لكن مع ذلك، وفقًا لبعض الأبحاث، قد يكون للإنزيم أيضًا تأثيرات مضادة للالتهابات وحماية المناعة.

ومن المهم أن نلاحظ أنه في حين تُظهر الأبحاث أن بعض المركبات الموجودة في هذا السم قد يكون لها خصائص مفيدة، فإن التأثيرات المعزولة لكل مكون غير معروفة، حيث لم تتم دراسة العديد من المكونات جيدًا.

كيف يتم استخراج سم النحل
تتم عملية جمع سم النحل من عدة خطوات أساسية وهي كالتالي:

تحتوي جميع أنواع الأجهزة الكهربائية الموجودة لجمع سم النحل على عنصر عمل مشترك وهو إطار جمع سم النحل.

ويتألف من إطار جمع السم مع أقطاب كهربائية مثبتة بالتوازي مع بعضها البعض، إذ يمر التيار الكهربائي من خلالها على شكل نبضات.

بعد ذلك يتم تثبيت إطارات السم أعلى إطارات العسل في كل خلية ثم يتم توصيلها بمحفز كهربائي، الذي يتم تشغيله وتسجيل وقت الاستخراج.

أثناء التحفيز يتم مراقبة سلوك النحل في المجال الكهربائي بين أسلاك إطار سم النحل، فالنحل الذي يتلامس مع الأسلاك يتلقى صدمة كهربائية خفيفة ويلدغ على لوح الزجاج.

وعند الانتهاء من الجمع، يتم إيقاف تشغيل المحفز الكهربائي ويتم هز النحل بعيدًا عن إطارات سم النحل.

يجف السم الذي تم جمعه على الزجاج، ثم يتم تعبئة الإطارات التي تحتوي على السم الطازج المجفف بعناية في حاوية خاصة لنقلها إلى المختبر.

بعد ذلك يتم معالجة سم النحل في المختبر، إذ تبدأ عملية المعالجة مباشرة بعد إعادة الإطارات إلى المختبر

وفي الأخير يتم تعبئة السم في أوعية زجاجية داكنة وتخزينها في مكان بارد وجاف

كيف يتم استخدامه؟
العلاج بالنحل هو ممارسة طب بديلة تستخدم منتجات النحل، بما في ذلك سمها، لعلاج والوقاية من الأمراض والألم.

وعلى الرغم من أن سم النحل عرف أخيرًا شعبية كبيرة، إلا أن العلاج من خلاله كان يستخدم في ممارسات الطب التقليدي منذ آلاف السنين.

إذ يتم استخدام السم بعدة طرق ومتوفر في أشكال عديدة، على سبيل المثال، يتم إضافته إلى منتجات مثل المستخلصات والمكملات الغذائية والمرطبات والأمصال.

وفي الوقت نفسه، يمكن إعطاء حقن السم المستخرج من النحل من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية، من أجل علاج بعض الأمراض.

أخيرًا، يتم استخدام هذا السم في الوخز بالإبر باستخدام النحل الحي أو العلاج بلسع النحل، وهي طريقة علاجية يتم فيها وضع النحل الحي على البشرة وإحداث لدغة.

الفوائد المحتملة
في حين أن جميع الفوائد المزعومة لسم النحل لا تدعمها العلوم، فقد أظهرت الأبحاث أنه يحتوي على العديد من الخصائص الطبية القوية.

له خصائص مضادة للالتهابات
تعتبر تأثيراته المضادة للالتهابات القوية واحدة من أكثر فوائد سم النحل، فقد ثبت أن العديد من مكوناته تقلل الالتهاب، وخاصة الميليتين، وهو الذي يعتبر مكونه الرئيسي.

وعلى الرغم من أن الميليتين يمكن أن يسبب الحكة والألم والالتهاب عند تناوله بجرعات عالية، إلا أنه يتمتع بتأثيرات قوية مضادة للالتهابات عند استخدامه بكميات صغيرة.

ولقد ثبت أن الميليتين يعمل على قمع المسارات الالتهابية وتقليل العلامات الالتهابية، مثل عامل نخر الورم ألفا.

قد يقلل من الأعراض المرتبطة بالتهاب المفاصل
لقد ثبت أن التأثيرات المضادة للالتهابات للسم تفيد بشكل خاص أولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، وهي حالة التهابية مؤلمة تؤثر على المفاصل.

وجدت دراسة استمرت 8 أسابيع على 120 شخصًا مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي أن الوخز بالإبر بسم النحل، والذي استخدم 5-15 لسعة نحل كل يومين، يوفر تأثيرات تخفيف الأعراض التي كانت مماثلة لتلك التي توفرها أدوية التهاب المفاصل الروماتويدي التقليدية مثل الميثوتريكسات والسيليكوكسيب.

قد يفيد صحة الجلد
بدأت العديد من شركات العناية بالبشرة في إضافة سم النحل إلى منتجات مثل الأمصال والمرطبات.

قد يعزز هذا المكون صحة الجلد بعدة طرق، بما في ذلك تقليل الالتهاب وتوفير تأثيرات مضادة للبكتيريا وتقليل التجاعيد.

إذ أظهرت دراسة استمرت 12 أسبوعًا على 22 امرأة أن وضع مصل للوجه يحتوي على سم النحل مرتين يوميًا يقلل بشكل كبير من عمق التجاعيد وعدد التجاعيد الإجمالي، مقارنةً بالعلاج الوهمي.

وجدت دراسة أخرى استمرت 6 أسابيع أن 77٪ من المشاركين الذين يعانون من حب الشباب الخفيف إلى المتوسط والذين استخدموا مصلًا يحتوي على هذا السم المنقى مرتين يوميًا شهدوا تحسنًا في حب الشباب، مقارنةً بالعلاج الوهمي.


قد يفيد صحة المناعة
لقد ثبت أن سم النحل له تأثيرات مفيدة على الخلايا المناعية التي تتوسط الاستجابات التحسسية و الالتهابية.

تشير الأدلة من الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن العلاج بسم النحل قد يساعد في تقليل أعراض الحالات المناعية الذاتية، مثل الذئبة والتهاب الدماغ والتهاب المفاصل الروماتويدي، عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز استجابتك المناعية.

فيما تشير دراسات أخرى أجريت على الحيوانات إلى أن هذا العلاج قد يساعد أيضًا في علاج الحالات التحسسية مثل الربو.

ويُعتقد أن سم النحل يزيد من إنتاج الخلايا التنظيمية التائية، التي تمنع استجابات المواد المسببة للحساسية وتقلل الالتهاب.

فوائد محتملة أخرى
على الرغم من أن البحث محدود، إلا أن سم النحل قد يفيد الحالات التالية:

الأمراض العصبية: تشير بعض الأبحاث إلى أن العلاج بسم النحل قد يساعد في تقليل الأعراض المرتبطة بالأمراض العصبية، بما في ذلك مرض باركنسون، على الرغم من أن الدراسات البشرية محدودة.

الألم: أظهرت إحدى الدراسات أن الوخز بالإبر بهذا السُم، جنبًا إلى جنب مع الأدوية التقليدية، قلل بشكل كبير من الألم وحسن الحالة الوظيفية لدى 54 مريضًا يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة، مقارنةً بمجموعة الدواء الوهمي.

قد يحارب مرض لايم: تشير بعض الأبحاث إلى أن سم النحل والميليتين المعزول قد يكون لهما تأثيرات مضادة للميكروبات ضد بوريليا بورغدورفيري، وهي البكتيريا التي تسبب مرض لايم.

الاحتياطات والسلبيات المحتملة
يمكن أن تؤدي بعض طرق العلاج بسم النحل، بما في ذلك الوخز بالإبر، إلى آثار جانبية، مثل الألم والتورم والاحمرار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب العلاج بسم النحل آثارًا جانبية خطيرة أو حتى الموت لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية شديدة من خلال التسبب في الحساسية المفرطة، وهي رد فعل تحسسي يهدد الحياة ويمكن أن يجعل التنفس صعبًا.

تم توثيق آثار جانبية خطيرة أخرى مرتبطة بهذا العلاج، بما في ذلك فرط التنفس والتعب وفقدان الشهية والألم الشديد وزيادة خطر النزيف والقيء.

ومن الجدير بالذكر أن مراجعة 145 دراسة حول الآثار الجانبية للعلاج بسم النحل وجدت أن ما معدله 29٪ من الأشخاص عانوا من آثار جانبية، تتراوح من خفيفة إلى شديدة.


بالإضافة إلى ذلك، وجدت المراجعة أنه مقارنة بحقنة محلول ملحي، فإن الوخز بالإبر بسم النحل يزيد من حدوث الآثار الجانبية الضارة بنسبة مهمة بلغت 261٪.

بالنسبة للأفراد المعرضين للخطر، يمكن أن يؤدي استخدام منتجات سم النحل الموضعية مثل الأمصال والمرطبات أيضًا إلى حدوث ردود فعل سلبية، مثل الحكة والشرى والاحمرار.

وبناءً على الأبحاث المتاحة، من الآمن أن نقول إن ردود الفعل السلبية، التي تتراوح من خفيفة إلى قاتلة محتملة، شائعة عند استخدام سم النحل، لهذا السبب، يجب توخي الحذر الشديد عند استخدام هذه المنتجات أو العلاجات. (عربي بوست)

اقرأ أيضاً:

سرطان الثدي: هل يساعد سم نحل العسل في محاربة المرض؟

MENAFN24082024000072011014ID1108596826

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث