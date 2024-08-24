4 أغذية يحتاجها من يشكو نقص الحديد

ويمكن لبعض العوامل -مثل فقدان الدم، وعدم القدرة على امتصاص الحديد، والحمل أو عدم وجود هذا النوع من المغذيات بالأغذية الخاصة بنا- أن تسبب عجزا ترافقه أعراض مثل التعب الشديد والضعف وألم في الصدر أو صعوبة في التنفس، فضلا عن تورم في اللسان والدوار.



اللحوم









والحل الأكثر فعالية لتجاوز هذه الحالة يكمن في التغذية، ووفقا لعيادة مايو الأميركية "يمتص الجسم الحديد من اللحم أكثر من أي مصدر آخر. وبالتالي، إذا كنت ممن لا يفضلون أكل اللحوم، فربما تحتاج إلى زيادة كمية الخضار الغنية بالحديد لتمكين الجسم من امتصاص نفس كمية الحديد الموجودة في اللحوم".



وعلى ضوء ذلك، يتعين على بعض المرضى اتخاذ كافة الاحتياطات وإيلاء عناية فائقة بأنفسهم لتجنب هذا النقص، خاصة النباتيين والأطفال والرضع والنساء اللاتي يفقدن كثيرا من الدم أثناء فترة الحيض، كما هو الشأن بالنسبة للمتبرعين بالدم بشكل متكرر، بحسب تقرير للكاتبة فيرونيكا مويخو نشرته صحيفة "كونفدنسيال" الإسبانية.



ولسائل أن يستفسر: ما هي الأطعمة التي يجب أن نضيفها إلى نظامنا الغذائي للحد من نقص الحديد؟



الفول السوداني









يوفر كل 100 غرام من الفول السوداني حوالي 2.1 ملليغرام من الحديد. وبالتالي، فإن مجرد حفنة واحدة من الفول السوداني قادرة على توفير كميات هامة من الحديد والألياف وفيتامين ب مما يساعد على تحسين المزاج.



العدس









يعرف العدس أيضا بمساهمته الكبيرة في مدّ الجسم بالحديد. وعلى الرغم من كونه من أصل نباتي، يجب أن يكون مصحوبا بالأغذية الغنية بفيتامين سي. كما تعد الألياف الغذائية أحد العناصر الغذائية الأساسية الموجودة فيه.



وعموما، يوفر كوب واحد من العدس المطبوخ حوالي 63% من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف. ومقارنة مع اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، يحتوي هذا النوع من البقوليات على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول.



طحالب سبيرولينا









توصي الأمم المتحدة بهذا المكمل الغذائي الخارق لمكافحة فقر الدم وسوء التغذية بفضل كمية الحديد المثيرة للاهتمام التي يوفرها للجسم، فهي تساهم بحوالي 66.38 ملليغراما من الحديد لكل 100 غرام في المتوسط.



وبالطبع، من المهم تناولها بكميات صغيرة، أي من ثلاثة إلى أربعة غرامات موزعة بين الوجبات الرئيسية، وذلك تجنبا لحدوث آثار جانبية مثل العطش والإمساك والحمى الخفيفة أو الدوار.

الخضراوات الورقية









يعتبر السلق والسبانخ والكرنب أو الخس من أكثر الخضراوات الورقية التي تحتوي على الحديد، كما أنها غنية بالكاروتينات وحمض الفوليك وفيتامين سي، على الرغم من أنها تفقد جزءا هاما منها عند طهيها، لذلك يستحسن استهلاكها نيئة مع السلطات. وكالات

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