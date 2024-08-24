6 أطعمة تجعل قولونك العصبي في حالة «أسوأ»

MENAFN - Alghad Newspaper)ويوضح الدكتور فيكرام مورثي، المؤسس المشارك لعيادة ((هارلي ستريت مورثي هيلث)) بلندن، أن ((متلازمة القولون العصبي، المعروفة باسم (IBS)، هي حالة شائعة تؤثر على الجهاز الهضمي، يمكن أن تشمل أعراضها الإمساك والإسهال والانتفاخ وتشنجات المعدة، وقد تُسبب أيضاً آلام الظهر ومَشاكل في المسالك البولية والغثيان وانتفاخ البطن)).



ويعاني ثلث الأشخاص في بريطانيا هذه الأعراض في بعض الأحيان، ويعاني واحد من كل 10 أشخاص، منها بشكل خطير بدرجة تضطره لطلب الرعاية الطبية. ومع ذلك، يقول الدكتور مورثي إن السبب فيها لا يزال مجهولاً. ويوضح: ((نحن نعلم أن المتلازمة لها علاقة بتاريخ العائلة تجاهها، كما أنها يمكن أن تنجم عن القلق والتوتر وبعض الأطعمة))، مضيفاً أنه ((لا يوجد لها علاج حالياً)).



وفي حين أن الأدوية يمكن أن تساعد، فإن ((النظام الغذائي هو العامل الرئيسي الذي يمكن أن يسيطر على الأعراض))، كما يقول مورثي. وكقاعدة عامة، فإن الأطعمة من عائلة ((FODMAPS)) أو ((الكربوهيدرات قصيرة السلسلة)) هي التي يجب تجنبها تماماً، وفق ما ذكرته صحيفة ((التلغراف)) البريطانية.



وتُعدّ ((الكربوهيدرات قصيرة السلسلة)) مجموعة من الكربوهيدرات والسكريات التي لا يجري هضمها أو امتصاصها بالكامل في القناة الهضمية، وبدلاً من ذلك، بمجرد تناولها، يمكن أن تتخمر في الأمعاء، مما قد يؤدي إلى ظهور ((الأعراض غير السارّة))؛ من الانتفاخ، إلى التشنج، التي يعاني منها كثير من مرضى القولون العصبي.



وهناك فواكه وخضراوات تحتوي على نسبة عالية من ((الكربوهيدرات قصيرة السلسلة))، وهي: الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي، والكرنب، والملفوف، والقرنبيط، والبصل والثوم، والفواكه مثل التفاح والكرز والمانجو. ورغم أن طهي الخضراوات يجعلها أسهل في الهضم، لكن من المفضل اتباع نظام غذائي يحتوي على كميات منخفضة من الأطعمة ذات ((الكربوهيدرات قصيرة السلسلة)).



وفيما يلي الأطعمة الستة الأسوأ لمرضى القولون العصبي:

1-القمح

يكتسب الغلوتين (البروتين الموجود في الحبوب) سُمعة سيئة بوصفه أحد الأطعمة ذات ((الكربوهيدرات قصيرة السلسلة))، لكنه ليس ((عدواً دائماً))؛ فبعض الأشخاص الذين يعانون القولون العصبي يشعرون بتحسن عند اتباع نظام غذائي خال من الغلوتين، ولكن هذه ليست هي الحال للجميع، فهناك دراسات تشير إلى أن هناك مرضى لا يضرهم الغلوتين، لكن عدوهم هو ((الفركتانز))؛ وهو نوع من السكر الموجود في الأطعمة ذات ((الكربوهيدرات قصيرة السلسلة)).



2-الألبان

تكون منتجات الألبان مزعجة لمرضى القولون العصبي؛ لأنهم قد يجدون صعوبة في هضم اللاكتوز؛ وهو السكر الطبيعي الموجود في منتجات الألبان. لكن منتجات الحليب المخمرة مثل الزبادي ((يمكن تحملها بشكل أفضل))؛ لأنه ((أثناء عملية التخمير يتم تكسير اللاكتوز في الغالب)).



3-الفول والبقوليات

تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي يمكن أن تسبب الغازات أو عدم الراحة.



4-الأطعمة الحارة

الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن تكون بمثابة مهيِّج للأمعاء، والأشخاص الذين يعانون القولون العصبي، يكون لديهم بالفعل تهيج أو التهاب بأمعائهم.



5-الأطعمة المقلية قلياً عميقاً أو ((Deep fried foods))

ربطت دراسات لا حصر لها بين الأطعمة الدهنية والمقلية، وأعراض القولون العصبي؛ لأن الأطعمة المقلية صعبة الهضم؛ لأسباب كثيرة، منها قليها في زيوت غير صحية وفاسدة، أو لاحتوائها على كميات أكبر من السكر أو المواد الحافظة أو المُستحلبات.

6-القهوة

يمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يحفز الأمعاء، ومن ثم يتحرك الطعام بشكل أسرع عبر جهازك الهضمي، وهذا يمكن أن يسبب الإسهال للأشخاص الذين يعانون أمعاء حساسة. وكالات

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