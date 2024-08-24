6 أطعمة تجعل قولونك العصبي في حالة «أسوأ»

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تُعدّ متلازمة القولون العصبي أمراً مؤلماً وصعباً، والأصعب أن كثيرين منا يجدون أنفسهم مصابين بها فجأة دون تعمد أو قصد.
ويوضح الدكتور فيكرام مورثي، المؤسس المشارك لعيادة ((هارلي ستريت مورثي هيلث)) بلندن، أن ((متلازمة القولون العصبي، المعروفة باسم (IBS)، هي حالة شائعة تؤثر على الجهاز الهضمي، يمكن أن تشمل أعراضها الإمساك والإسهال والانتفاخ وتشنجات المعدة، وقد تُسبب أيضاً آلام الظهر ومَشاكل في المسالك البولية والغثيان وانتفاخ البطن)).
ويعاني ثلث الأشخاص في بريطانيا هذه الأعراض في بعض الأحيان، ويعاني واحد من كل 10 أشخاص، منها بشكل خطير بدرجة تضطره لطلب الرعاية الطبية. ومع ذلك، يقول الدكتور مورثي إن السبب فيها لا يزال مجهولاً. ويوضح: ((نحن نعلم أن المتلازمة لها علاقة بتاريخ العائلة تجاهها، كما أنها يمكن أن تنجم عن القلق والتوتر وبعض الأطعمة))، مضيفاً أنه ((لا يوجد لها علاج حالياً)).
وفي حين أن الأدوية يمكن أن تساعد، فإن ((النظام الغذائي هو العامل الرئيسي الذي يمكن أن يسيطر على الأعراض))، كما يقول مورثي. وكقاعدة عامة، فإن الأطعمة من عائلة ((FODMAPS)) أو ((الكربوهيدرات قصيرة السلسلة)) هي التي يجب تجنبها تماماً، وفق ما ذكرته صحيفة ((التلغراف)) البريطانية.
وتُعدّ ((الكربوهيدرات قصيرة السلسلة)) مجموعة من الكربوهيدرات والسكريات التي لا يجري هضمها أو امتصاصها بالكامل في القناة الهضمية، وبدلاً من ذلك، بمجرد تناولها، يمكن أن تتخمر في الأمعاء، مما قد يؤدي إلى ظهور ((الأعراض غير السارّة))؛ من الانتفاخ، إلى التشنج، التي يعاني منها كثير من مرضى القولون العصبي.
وهناك فواكه وخضراوات تحتوي على نسبة عالية من ((الكربوهيدرات قصيرة السلسلة))، وهي: الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي، والكرنب، والملفوف، والقرنبيط، والبصل والثوم، والفواكه مثل التفاح والكرز والمانجو. ورغم أن طهي الخضراوات يجعلها أسهل في الهضم، لكن من المفضل اتباع نظام غذائي يحتوي على كميات منخفضة من الأطعمة ذات ((الكربوهيدرات قصيرة السلسلة)).
وفيما يلي الأطعمة الستة الأسوأ لمرضى القولون العصبي:
1-القمح
يكتسب الغلوتين (البروتين الموجود في الحبوب) سُمعة سيئة بوصفه أحد الأطعمة ذات ((الكربوهيدرات قصيرة السلسلة))، لكنه ليس ((عدواً دائماً))؛ فبعض الأشخاص الذين يعانون القولون العصبي يشعرون بتحسن عند اتباع نظام غذائي خال من الغلوتين، ولكن هذه ليست هي الحال للجميع، فهناك دراسات تشير إلى أن هناك مرضى لا يضرهم الغلوتين، لكن عدوهم هو ((الفركتانز))؛ وهو نوع من السكر الموجود في الأطعمة ذات ((الكربوهيدرات قصيرة السلسلة)).
2-الألبان
تكون منتجات الألبان مزعجة لمرضى القولون العصبي؛ لأنهم قد يجدون صعوبة في هضم اللاكتوز؛ وهو السكر الطبيعي الموجود في منتجات الألبان. لكن منتجات الحليب المخمرة مثل الزبادي ((يمكن تحملها بشكل أفضل))؛ لأنه ((أثناء عملية التخمير يتم تكسير اللاكتوز في الغالب)).
3-الفول والبقوليات
تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي يمكن أن تسبب الغازات أو عدم الراحة.
4-الأطعمة الحارة
الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن تكون بمثابة مهيِّج للأمعاء، والأشخاص الذين يعانون القولون العصبي، يكون لديهم بالفعل تهيج أو التهاب بأمعائهم.
5-الأطعمة المقلية قلياً عميقاً أو ((Deep fried foods))
ربطت دراسات لا حصر لها بين الأطعمة الدهنية والمقلية، وأعراض القولون العصبي؛ لأن الأطعمة المقلية صعبة الهضم؛ لأسباب كثيرة، منها قليها في زيوت غير صحية وفاسدة، أو لاحتوائها على كميات أكبر من السكر أو المواد الحافظة أو المُستحلبات.
6-القهوة
يمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يحفز الأمعاء، ومن ثم يتحرك الطعام بشكل أسرع عبر جهازك الهضمي، وهذا يمكن أن يسبب الإسهال للأشخاص الذين يعانون أمعاء حساسة. وكالات
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