همسات الأرض معرض لوداد الدباس في المتحف الوطني

MENAFN - Alghad Newspaper) برعاية الأميرة وجدان الهاشمي ينظم المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة معرضا فنيا بعنوان " همسات الأرض" لوداد الدباس، وذلك في الساعة 6:30 من مساء يوم الاثنين 26/8/2024 في جالري "وصل" المتحف الوطني مبنى2.ودرست وداد الدباس علم البيئة والأحياء الدقيقة، وتمضي الكثير من وقتها بين الجبال والبحار، مما جعلها تهتم بالتوعية بالبيئة من خلال الفن التجريبي والتصوير الفوتوغرافي. وتقدم في معرضها الشخصي الأول هذا، 26 عملا فوتوغرافيا بمختلف الأحجام والوسائط، بعضها في إطار المجسمات المصنوعة من الطين وأخرى مؤطرة باستخدام المواد العضوية والبديلة، حيث تتقاطع جميعها في المشاهد المختلفة التي التقطتها خلال ترحالها في الأردن ومناطق أخرى من حول العالم.



وتقول الدباس عن معرضها :"بينما كنت استكشف الأرض، وجدت فيها الحق والارتباط، بدءا من قمم الجبال الشاهقة وصولا إلى تراب الحدائق، وفي هذه التجارب كنت أجد اتصالاً روحياً قدسياً، لكنه أصبح صامتاً مطموسا تحت وطأة مساعينا المجحفة نحو التقدم والاستهلاك، والتي حرمتنا نعمة وبركة التأمل، ونحن نسير في تجاربنا المعاشة".



معرض”همسات الأرض“ هو بمثابة محاولة تسعى الى إبطاء إيقاع الحياة بما يكفي، من أجل التواصل مع الكون وإبصار الصفات الأصيلة لوجودنا، كما أن المعرض يغوص في فكرة إعلاء همسات الأرض من خلال استعادة صوتها وحضورها في محيطنا.

من خلال هذا المعرض تسعى وداد إلى جعل الأرض في المقدمة، كموضوع ومادة تشكيل، لتجسيد وكشف عظمتها. حيث اتخذت من تربة الحديقة والجبس والزجاج موادها التشكيلية، التي طوعتها لتأطير المشاهد المختلفة التي عايشتها. المواد المنتقاة في هذا المعرض تمثل دعوة لاكتشاف ميزات استخدام المواد الطبيعية في الهياكل الحديثة، كخطوة طموحة لتشافي الأرض، والتخلص من السموم والأجزاء البلاستيكية الدقيقة، التي تشكل خطراً كبيرا يهدد حياتنا.



يأتي الإلهام الأساسي لوداد الدباس من وراء مجموعة الأعمال هذه، من استماعها إلى تراب الحديقة، وإلى همسات "ميكروبات" التربة الضرورية لنمو النباتات، وامتصاص المياه، والحد من التغير المناخي. انها ايضا همسات الصيف البارد، والشتاء الدافئ، الذي تعززه المنازل المبنية من الطين. همسات الاقتراب من أرضنا والمكوث في كينوناتها وأشكالها الوفيرة.



تدعونا الدباس من خلال هذه التجربة أن نمارس التأني من أجل الإتصال مع حواسنا الكونية، وممارسة هذا النهج في حياتنا، والتفكير في كيفية إعلاء واسترجاع همسات الأرض، كل منا حسب قدراته الفريدة. هذا ويستمر المعرض الى 26/9/ 2024 يوميا من الساعة 9 صباحا ولغاية 7 مساء عدا أيام الجمعة.