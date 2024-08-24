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جاستن وهايلي بيبر يستقبلان مولودهما الأول

8/24/2024 3:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن نجم البوب الكندي جاستن بيبر، الجمعة، ولادة ابنه الأول جاك بلوز، من عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر، في منشور عبر منصة إنستغرام، سرعان ما حصد ملايين الإعجابات.


ونشر المغني البالغ من العمر 30 سنة، صورة لقدم رضيع حديث الولادة، وأرفقها بتعليق: "أهلا بك في بيتك، جاك بلوز بيبر".


وكان النجمان قد أعلنا في مايو أنهما ينتظران مولودا، ونشرا عبر إنستغرام حينها سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو تظهر هايلي بيبر، وهي عارضة أزياء ورائدة أعمال تبلغ 27 عاماً، مرتديةً فستاناً من الدانتيل الأبيض، وتضع يدها على بطنها الذي كبر بفعل الحمل.

وبعدما سطع نجمه عام 2009، طرح جاستن بيبر، سلسلة من الأغاني الناجحة بينها "بايبي" و"سامبادي تو لاف". وبات أحد المغنيين الأكثر استقطاباً للمستمعين على الإطلاق.


أما هايلي بيبر، ابنة الممثل ستيفن بالدوين، فعملت عارضة أزياء لدى ماركات بارزة من بينها "رالف لوران" و"تومي هيلفيغر"، وأسست ماركتها الخاصة رود (Rhode) لمستحضرات التجميل.- وكالات

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