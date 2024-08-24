جاستن وهايلي بيبر يستقبلان مولودهما الأول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن نجم البوب الكندي جاستن بيبر، الجمعة، ولادة ابنه
الأول جاك بلوز، من عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر، في منشور عبر
منصة إنستغرام، سرعان ما حصد ملايين الإعجابات.
ونشر المغني البالغ من العمر 30 سنة، صورة لقدم رضيع حديث الولادة، وأرفقها بتعليق: "أهلا بك في بيتك، جاك بلوز بيبر".
وكان
النجمان قد أعلنا في مايو أنهما ينتظران مولودا، ونشرا عبر إنستغرام حينها
سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو تظهر هايلي بيبر، وهي عارضة أزياء ورائدة
أعمال تبلغ 27 عاماً، مرتديةً فستاناً من الدانتيل الأبيض، وتضع يدها على
بطنها الذي كبر بفعل الحمل.
وبعدما سطع نجمه عام 2009، طرح جاستن بيبر، سلسلة من الأغاني الناجحة
بينها "بايبي" و"سامبادي تو لاف". وبات أحد المغنيين الأكثر استقطاباً
للمستمعين على الإطلاق.
أما هايلي بيبر، ابنة الممثل ستيفن بالدوين،
فعملت عارضة أزياء لدى ماركات بارزة من بينها "رالف لوران" و"تومي
هيلفيغر"، وأسست ماركتها الخاصة رود (Rhode) لمستحضرات التجميل.- وكالات
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