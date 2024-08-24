كريمات الحماية من الشمس..هل تفوق مخاطرها الأشعة فوق البنفسجية؟

MENAFN - Alghad Newspaper)منذ حوالي عامين، سحبت شركات العديد من مستحضرات الوقاية من الشمس من الأسواق بعد أن أثبتت اختبارات مستقلة أنها تحتوي على مادة البنزين المسرطنة، وفقًا لموقع سي إن إن. ويتسبب التعرض لتلك المادة، بحسب المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة، في”ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الدم واضطرابات الدم الأخرى".



ومنذ ذلك الحين، تزايدت علامات الاستفهام بشأن كريمات الحماية من أشعة الشم ، وما إن كانت ضرورية بالنظر إلى مخاطرها المحتملة.



ووجد العلماء أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس يتسبب فيما يصل إلى 95 بالمئة من سرطان الخلايا الصدفية الأقل فتكًا، والتي تشكل الطبقة العليا من الجلد، وأكثر من 70 بالمئة من الأورام الميلانينية الأكثر فتكًا، وتصيب خلايا الجلد الصبغية المسؤولة عن منحه لونا معينا.



وتشرح الباحثة الأسترالية في سرطان الجلد، الدكتورة راشيل نيل، لموقع سي إن إن:”تتسبب تلك الأشعة في حدوث طفرات بالحمض النووي في خلايانا. طفرة واحدة ليست مشكلة كبيرة بشكل عام". وتضيف: ”ثم نحصل على طفرة أخرى، ومن المحتمل طفرة أخرى وهكذا. ثم في النهاية تنقلب خلايانا لتتحول إلى سرطان الجلد".



يفضل استخدام الكريمات الواقية رغم مخاطرها المحتملة

أما بالنسبة للكريمات الواقية من الشمس، فهناك نوعان: معدنية وكيميائية. توضح نيل أن واقيات الشمس المعدنية، كتلك المصنوعة من التيتانيوم والزنك، تشكل حاجزًا بين سطح الجلد والشمس. أما الكيميائية فهي تحول الأشعة فوق البنفسجية إلى حرارة تتشتت مع حرارة الجسم.



ويشير متخصصون إلى أن طريقة استخدامك للكريمات الواقية من الشمس والتدابير الوقائية الأخرى التي تتخذها هي ما يحدد مدى قدرتك على حماية نفسك من الإصابة بحروق الشمس أو سرطان الجلد أو شيخوخة الجلد المبكرة أو غيرها من مخاطر التعرض المفرط للشمس.



وتتضمن النصائح الرئيسية للسلامة من أشعة الشمس تجنب التعرض لها ما بين الساعة 10 صباحًا و2 ظهرًا، وارتداء ملابس لتغطية البشرة المعرضة للشمس، واستخدم كريمات الوقاية من الشمس، وإعادة وضعها كل ساعتين تقريبًا في حالة التعرق أو السباحة.



ولازالت الآثار الجانبية بشأن استخدام الكريمات الواقية من أضرار أشعة الشمس محل بحث. ولكن ينصح موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بالاستمرار في استخدامها”نظراً للفوائد الصحية العامة المعترف بها لاستخدام واقي الشمس".



ولحين وصول العلم لحقائق مؤكدة، يرى خبراء أن استخدام واقي الشمس بشكل عام يعد خيارًا أفضل من عدم استخدام أي شيء على الإطلاق، في مقابل احتمالات الإصابة بسرطان الجلد.