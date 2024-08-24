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مع علاقة فرقعة الأصابع في التهاب المفاصل؟

8/24/2024 3:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالما ارتبطت عادة "فرقعة" أو "طقطقة" الأصابع، التي يمارسها الكثيرون لتخفيف التوتر والضغط أو للاستمتاع بالصوت الناتج، بوجود اعتقاد سائد بأن هذه العادة قد تسبب ضررا خطيرا ودائما، بما في ذلك التهاب المفاصل.


ومع ذلك، يكشف أطباء وفق صحيفة "واشنطن بوست " الأميركية، عن عدم وجود دليل قاطع يثبت وجود علاقة بين "فرقعة" الأصابع وتلف المفاصل.


ونقلت عن طبيب أمراض الروماتيزم في مايو كلينك بولاية أريزونا، مايكل فام، قوله: "أخبر مرضاي عادة أنه لا يوجد دليل على أن فرقعة الأصابع ضارة".


وفي دراسة حالة نشرت عام 1998 بمجلة "Arthritis & Rheumatology " الأكاديمية، اختبر طبيب يدعى دونالد أونغر "هذا الاعتقاد الذي روجت له والدته وعماته ووالدة زوجته"، حيث كان يطقطق مفاصل يده اليسرى مرتين يوميا، ليجد بعد 50 عاما، أن مفاصل يديه لم تظهر أي علامات لالتهاب، ولم تكن هناك اختلافات بين يديه اليسرى واليمنى.


وهناك العديد من أنواع التهاب المفاصل، لكن النوع الذي تم إلقاء اللوم على "فرقعة" الأصابع بالتسبب به، هو التهاب المفاصل العظمي، وهو مرض تتآكل فيه الأنسجة بالمفصل، مما يتسبب في الألم والانتفاخ والتصلب.

وقال جراح العظام في مستشفى هيوستن ميثوديست، كورش جافارنيا، إن الإصابة أو الإفراط في استخدام اليد، يمكن أن يساهم في هذا النوع من تلف الأنسجة، لكن ذلك يتطلب حمل الوزن المفرط، وهو ما لا يحدث عن طريق "الطقطقة".


ومع ذلك، قالت مديرة مركز التهاب المفاصل والعضلات في كليفلاند كلينيك، إميليان هوسني، إنه لا توجد دراسات صارمة تستبعد بشكل قاطع ارتباط "فرقعة" الأصابع بالتهاب المفاصل العظمي.


وقد لا يكون التهاب المفاصل مصدر قلق، لكن في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي "فرقعة" المفاصل بشكل مفرط إلى إصابات طفيفة مثل إصابات الأربطة وخلع المفصل، وفقا لجافارنيا.


بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الدراسات منقسمة حول ما إذا كانت هذه العادة يمكن أن تسبب مشاكل أخرى، حيث أفادت دراسة أجريت عام 1990، أن الأشخاص الذين يطقطقون مفاصل أصابعهم بشكل عادي أكثر عرضة للإصابة بتورم اليد وانخفاض قوة القبضة، لكن دراسة أجريت عام 2017 أفادت العكس.


وقالت هوسني إن طقطقة المفاصل من حين لآخر من غير المرجح أن تسبب ضررا، على الرغم من أن آثار طقطقة المفاصل المعتادة، والتي عرفت بأنها أكثر من 5 مرات في اليوم، يجري دراستها حاليا.

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