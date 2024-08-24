لماذا تستيقظ بشكل مفاجئ ليلا؟.. اعرف السر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الاستيقاظ المفاجئ
ليلاً، هو أمر شائع يعاني منه الكثيرون، وقد يكون مزعجًا ويؤثر على جودة
النوم والاسترخاء، ومن أسباب الاستيقاظ المفاجئ:
الإجهاد والتوتر
يؤدي التوتر والإجهاد المستمر إلى اضطراب في دورة النوم الطبيعية.
تصفح الهاتف قبل النوم
الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف يؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.
مشروبات الكافيين
الكافيين منبه قوي ويؤخر وقت النوم.
الحرمان من النوم
يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى اضطرابات في الدورة النومية.
التدخين
النيكوتين مادة منبهة تؤثر على جودة النوم.
توقف التنفس أثناء النوم
يسبب الشخير توقفًا مؤقتًا للتنفس، مما يؤدي إلى الاستيقاظ المفاجئ.
الكوابيس
الأحلام المزعجة تسبب الاستيقاظ في حالة من الخوف والقلق.
الأمراض
بعض الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب قد تسبب الاستيقاظ المتكرر.
العوامل البيئية
الضوضاء، الإضاءة الساطعة، ودرجة الحرارة غير المناسبة يمكن أن تؤثر على النوم.
الأدوية
بعض الأدوية قد تسبب الأرق أو الاستيقاظ المتكرر.
كيف يمكنك التغلب على هذه المشكلة؟
تحسين عادات النوم.
حدد وقتًا ثابتًا للنوم والاستيقاظ.
جهز غرفة نوم مريحة ومظلمة وهادئة.
تجنب الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل.
مارس تمارين الاسترخاء قبل النوم مثل التأمل أو اليوجا.
تجنب تناول الأطعمة الثقيلة أو المشروبات المنبهة قبل النوم.
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