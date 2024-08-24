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لماذا تستيقظ بشكل مفاجئ ليلا؟.. اعرف السر

8/24/2024 3:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الاستيقاظ المفاجئ ليلاً، هو أمر شائع يعاني منه الكثيرون، وقد يكون مزعجًا ويؤثر على جودة النوم والاسترخاء، ومن أسباب الاستيقاظ المفاجئ:

الإجهاد والتوتر
يؤدي التوتر والإجهاد المستمر إلى اضطراب في دورة النوم الطبيعية.

تصفح الهاتف قبل النوم
الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف يؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.

مشروبات الكافيين
الكافيين منبه قوي ويؤخر وقت النوم.

الحرمان من النوم
يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى اضطرابات في الدورة النومية.

التدخين
النيكوتين مادة منبهة تؤثر على جودة النوم.

توقف التنفس أثناء النوم
يسبب الشخير توقفًا مؤقتًا للتنفس، مما يؤدي إلى الاستيقاظ المفاجئ.

الكوابيس
الأحلام المزعجة تسبب الاستيقاظ في حالة من الخوف والقلق.

الأمراض
بعض الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب قد تسبب الاستيقاظ المتكرر.

العوامل البيئية
الضوضاء، الإضاءة الساطعة، ودرجة الحرارة غير المناسبة يمكن أن تؤثر على النوم.

الأدوية
بعض الأدوية قد تسبب الأرق أو الاستيقاظ المتكرر.

كيف يمكنك التغلب على هذه المشكلة؟
تحسين عادات النوم.
حدد وقتًا ثابتًا للنوم والاستيقاظ.
جهز غرفة نوم مريحة ومظلمة وهادئة.
تجنب الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل.
مارس تمارين الاسترخاء قبل النوم مثل التأمل أو اليوجا.
تجنب تناول الأطعمة الثقيلة أو المشروبات المنبهة قبل النوم.

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