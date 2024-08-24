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6 نصائح غذائية لتعزيز إنتاج فيتامين د في الجسم

8/24/2024 3:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إن فيتامين "د" أحد العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لبناء عظام صحية والحفاظ عليها، لأن الجسم لا يمكنه امتصاص الكالسيوم - المكون الرئيسي للعظام - إلا عند وجود فيتامين د. بحسب ما نشر موقع "العربية نت".
كما ينظم فيتامين "د" الكثير من الوظائف الأخرى في خلايا الجسم، إضافة إلى أن خصائصه المضادة للالتهابات وللأكسدة والواقية للأعصاب تعزز صحة الجهاز المناعي ووظائف العضلات ونشاط خلايا الدماغ، وفقًا لما نشرته Mayo Clinic.
وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع صحيفة India Times، يمكن اتباع نصائح غذائية عدة، لتحسين مستويات فيتامين د في الجسم، كما يأتي:
- المأكولات البحرية: تشير التقارير إلى أن 100 غرام فقط من سمك السلمون المعلب، يمكن أن توفر ما يصل إلى 386 وحدة دولية من فيتامين "د".
- الفطر: يعتبر الفطر أو عيش الغراب غنيا بالبروتينات، لكن الأبحاث كشفت أنه يمكن أن يكون مفيدا أيضا في استعادة مستويات فيتامين "د".
- منتجات الألبان: يساعد حليب البقر وبدائله، مثل حليب الصويا واللوز والقنب في تعزيز مستويات فيتامين "د" في جسم الإنسان.
- صفار البيض: تشير الأبحاث إلى أن صفار بيض الدجاج، الذي يتم تربيته في المراعي، يمكن أن يوفر كمية جيدة من فيتامين "د".
- المكملات الغذائية: يمكن للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين "د"، أن يختاروا أيضا المكملات الغذائية، لكن يجب مراعاة أن يتم وصفها وتحديد الجرعات بواسطة طبيب.
- أشعة الشمس: إن ضوء الشمس هو المصدر التقليدي لفيتامين "د"، يساعد التعرض لأشعة الشمس لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميًا على إنتاج فيتامين "د" بشكل طبيعي.

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