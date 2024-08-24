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هل نمو طفلك صحي وسليم مقارنة بأقرانه؟.. اختصاصيون يجيبون

8/24/2024 3:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هل وجدت نفسك يومًا تقارن جم طفلك بأقرانه في المدرسة، وتملّكك شعور بالقلق إزاء صحّته؟
في هذا الإطار، علّقت جيل كاسل، اختصاصية التغذية للأطفال في ولاية ماساتشوستس، أنه مثلما لا ينبغي الحكم على الكتاب من غلافه، لا يمكنك الحكم على صحة الشخص من خلال مظهر جسمه فقط.
وفي كتابها الجديد بعنوان "الأطفال ينمون بكل الأحجام"، تهدف كاسل إلى تقديم نموذج جديد لتقييم صحة الأطفال، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان. عربية".
وأوضحت كاسل أن الأطفال الذين يملكون أجسامًا أكبر أو أصغر من المتوسط أكثر عرضة لخطر الإصابة بأذى نفسي مرتبط بحجمهم مقارنة بأقرانهم من ذوي الحجم المتوسط.
من جانبها أشارت جينيفر رولين، مؤسسة مركز اضطرابات الأكل في مدينة روكفيل بولاية ماريلاند، إلى أن بعض التكتيكات التي يستخدمها الكبار للتأثير على حجم أطفالهم قد يكون لها عواقب على صحتهم وعلاقتهم بالطعام لبقية حياتهم.
وقالت كاسل إنه مع بداية العام الدراسي الجديد، يواجه الأطفال ذوو الأجسام الأكبر أو الأصغر حجما احتمال مواجهة صعوبات في المدرسة، لكن البالغين الذين يعتنون بهم لديهم فرصة لإعادة ضبط نهج الأسرة تجاه الصحة والحجم.
أشارت كاسل إلى أن الطريقة التي يتم بها تقييم صحة الأطفال غالبًا ما تركز بشكل كبير على حجمهم وشكلهم.
فيما رأت طبيبة الأطفال، الدكتورة نيمالي فرناندو، مؤسسة مشروع الدكتور يام، وهي منظمة غير ربحية مقرها ولاية فيرجينيا تساعد المجتمعات على التغلب على العقبات التي تحول دون تناول الطعام الجيد، أنّ هناك بعض المشاكل في هذه المقاربة، إحداها تتمثّل بأنّ الوزن والحجم نادرًا ما يخبران القصة الكاملة.
وقالت فرناندو: "هناك الكثير من المحددات الاجتماعية للصحة التي نحتاج إلى مراعاتها عندما ننظر إلى الصحة العامة للطفل، ومن السهل التركيز على عوامل يمكننا قياسها، عوض قضاء الوقت لفهم ما يحدث في حياة الطفل".
ثمة مشكلة أخرى تتمثل بالطرق التي يتم بها التعامل مع الحجم بشكل مباشر، والتي لا تكون مفيدة في كثير من الأحيان.
وقالت كاسل: "الضغط على الأطفال لتناول المزيد أو كميات أقل من الطعام، وتقييد الأطفال من تناول وجبة ثانية، تعد ممارسات تغذوية غير فعالة جدًا على المدى الطويل، ويمكن أن تعرقل العلاقة النامية مع الطعام".
عوض ذلك، طورت كاسل نموذجًا يسمى "صحة الطفل بالكامل" يؤكد على التوازن بين الصحة البدنية والرفاهية العاطفية.
وأضافت: "يشمل النموذج عوامل مثل النوم، والحركة، ووقت الشاشة، والطعام، ويشمل أيضًا ثقافة الأسرة، وحب الذات كركيزة أساسية".
يبدو أن القواعد الصحية الصارمة ليست الحل لضمان طفل سليم، بدلاً من ذلك، قالت كاسل، "يحتاج كل طفل إلى عادات نمط حياة جيدة وصحية حتى ينمو بصحة جيدة وبسعادة".
تؤكد كاسل أن الركيزة الأولى للصحة لا تتعلق بنظام الطفل الغذائي أو ممارسته للتمارين الرياضية، بل تتعلق بثقافة الأسرة المحيطة به.
وأوضحت أن ثقافة العائلة تشكل ما تؤمن به، وقيمك الأساسية، ومواقفك، وما تقضي وقتك في القيام به. وبالنسبة للأطفال الذين قد يكبرون بجسم أكبر أو أصغر، فإنهم يحتاجون إلى أسر ذات ثقافة عائلية قوية وإيجابية.
وتوصي بالتحقق حقًا من الطريقة التي تتحدث بها عائلتك عن الطعام، وعن جسمك، وأجسام الآخرين والقضايا الأخرى المهمة بالنسبة لك. وأشارت إلى أن عقد اجتماعات عائلية، وتعاليم عائلية وأنشطة تدعم هذه القيم يمكن أن يساعد في تعزيز البيئة التي تريد خلقها لطفلك.
الهدف من ركيزة الطعام بناء مرونة مع الطعام والتركيز على الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، إضافة إلى السماح أيضًا بالأطعمة التي قد تكون مغذية بشكل ضئيل ضمن النظام الغذائي بطرق يمكن الاستمتاع بها بشكل كامل.
وأوصت كاسل بالتركيز على أمور مثل تناول وجبات الطعام في نفس الموعد تقريبًا كل يوم، وتناول الطعام بوعي، والجلوس لمشاركة وجبة كعائلة قدر الإمكان خلال الأسبوع.
وأخيرا، حاول التحرك نحو فهم الطعام باعتباره أكثر أو أقل قيمة من الناحية الغذائية والابتعاد عن وصفه بأنه "جيد" أو "سيئ"، وفقا لكاسل.
كما يعد الحصول على نوم جيد أمرا بالغ الأهمية لصحة طفلك الجسدية والعاطفية، لذا يجب أن تكون ممارسة مفهوم "عادات الاستعداد لوقت النوم" على قائمة أولوياتك، وفق كاسل.
وقد تشعر العائلات أيضًا بالقلق بشأن العام الدراسي الجديد، وأي تنمّر قد يتعرّض له أطفالهم ذوو الأجسام الأكبر أو الأصغر.
ومن الضروري النظر في البيئة التي يخلقها الآباء والأمهات في المنزل، وفقا لكاسل، والتواصل مع طفلك بأنه مقبول، وأنّ قيمته لا ترتبط بمظهره.

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