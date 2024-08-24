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الخدمة المجتمعية.. كيف تصبح بصمة نجاح في حياة الأفراد؟

8/24/2024 3:28:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اليوم ليس بالأمر السهل أمام أفواج الخريجين من الجامعات والباحثين والباحثات عن العمل، إذ إن نسبة البطالة في الربع الأول من هذا العام تبلغ 21.4 حسب دائرة الإحصاءات العامة.
ويبدو أن الخدمة المجتمعية أصبحت اليوم عاملا فارقا في التوظيف لدى العديد من المؤسسات. حيث يعتبر بعض أصحاب العمل المتقدمين الذين لديهم خبرة في الخدمة المجتمعية مميزين عن غيرهم.
هذا ما حدث مع المحامي تيسير خليل، الذي تطوع في عدد من الجمعيات الخيرية منذ أن كان في المرحلة الثانوية واستمر في ذلك خلال سنواته الجامعية وما بعدها. هذه التجارب أضافت قيمة كبيرة لسيرته الذاتية، مما جعلها مميزة مقارنة بالمتقدمين الآخرين. كما أن أسئلة المقابلة الوظيفية التي خضع لها تناولت تلك الأنشطة المجتمعية وما اكتسبه منها من مهارات وخبرات في سنوات عمره.
اليوم، يشارك أيضا في تنظيم عمل جماعي مع عدد من أفراد شركته في إطار المسؤولية الاجتماعية من خلال تطوير مبادرات مجتمعية ترعاها المؤسسة.
اختصاصي علم الاجتماع، الدكتور حسين الخزاعي، يوضح أن الخدمة المجتمعية ليست مجرد نشاط تطوعي، بل هي التزام تجاه المجتمع يحمل في طياته رغبة صادقة في تحسين حياة الآخرين. وتتنوع طرق المشاركة فيها، سواء بتقديم الدعم للمحتاجين والمشاركة في حملات بيئية، حيث يمكن لأي عمل، مهما كان بسيطا، أن يترك أثرا إيجابيا.
ويتابع، اليوم بعض الشركات المهمة وجدت أن الخدمة المجتمعية ومسؤوليتها اتجاه هذا الأمر هي فرصة لتعزيز مكانتها وبناء علاقة أعمق مع المجتمع، وذلك ليس فقط من تحسين صورتها العامة، بل لتكتسب ولاء العملاء وتزيد من رضا موظفيها وكفاءتهم وتحسن من جودة العمل.
ووفق قوله، فإن العمل المجتمعي يساعد على تطوير المهارات الشخصية كالعمل الجماعي، القيادة، التواصل، وحل المشكلات، وهذه المهارات تعتبر أساسية في بيئة العمل، وأحيانا تكون أكثر أهمية من الدرجات الأكاديمية.
ويبين أن الخبرة العملية كالتطوع يمنح الأفراد خبرة قد تكون مفيدة في وظائفهم المستقبلية، فأصحاب العمل يفضلون المتقدمين الذين لديهم تجربة فعلية في التعامل مع تحديات ومواقف حقيقية. كما أن الذين يتطوعون يظهرون التزاما بالمجتمع واهتماما بالقضايا الاجتماعية، وهذا يظهر أنهم ليسوا مهتمين فقط بأنفسهم، ولكن أيضا بما يهم الآخرين.
ويكمل خزاعي، العمل التطوعي له مجالات متنوعة ويساعد في تطوير القدرة على التفكير خارج الصندوق، مما يمكن أن يؤدي إلى ابتكار حلول جديدة في بيئة العمل، وبعض الشركات تفضل توظيف أشخاص يشاركونها ذات القيم والمبادئ المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية.
كما أن تجربة الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة تطوعية متنوعة لديهم تجربة حياتية أوسع وفق خزاعي، وهذا يمكن أن يضيف بعدا مختلفا للشركة، ويساهم في تطوير حلول وإستراتيجيات مبتكرة.
ومن الجانب التربوي تبين المرشدة النفسية والتربوية رائدة الكيلاني، أن الخدمة المجتمعية هي نوع من النشاط التطوعي يقوم به الأفراد أو المجموعات للمساهمة في تحسين المجتمع أو حل مشكلة معينة فيه، ويمكن أن تشمل هذه الأنشطة مساعدة الفئات المحرومة، كالمشاركة في حملات تنظيف البيئة، وتقديم الدعم التعليمي، أو حتى تنظيم فعاليات توعية صحية، والفكرة الأساسية هي أن الخدمة المجتمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة من دون توقع عائد مادي مباشر.
وفي المقابل تبين أن الدرجات الأكاديمية العالية مهمة، لكنها قد لا تعكس دائما قدرة الفرد على التكيف والعمل في بيئة متنوعة ومتغيرة وتجد من خلال مدرستهم وما تتعامل معه عند توظيف هذه المدرسة للمعلمات والمعلمين أنهم يبحثون عن توازن بين المهارات النظرية والعملية، بالإضافة إلى القيم الشخصية والاجتماعية التي يمكن أن يجلبها للمدرسة.
وتبين الكيلاني، أن مدرستهم وبشكل دوري تهتم بالتطوع مع منظمات غير ربحية مثل: الجمعيات الخيرية، المنظمات البيئية، والمراكز المجتمعية، وتحفز الانضمام إلى حملات توعية أو جمع تبرعات، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق الإنترنت أو المشاركة في فعاليات محلية، والمساهمة بالمهارات الشخصية مثل تقديم دروس مجانية، أو الاستشارات المهنية، أو المساعدة في تنظيم أحداث مجتمعية.
ولذلك فمن المهم بالنسبة لهم أن يتشاركوا مع الموظفين من ذات الثقافة والاهتمام وتنفيذ رؤيتهم في العمل والمشاركة المجتمعية.
ومن الناحية النفسية تؤكد الكيلاني، أن العمل التطوعي يشعر الإنسان بالرضا الذاتي ويمنح الشخص إحساسا بأنه يسهم في تحسين حياة الآخرين، والتقليل من التوتر والاكتئاب عند تقديم المساعدة للآخرين وزيادة الشعور بالسعادة، وتطوير المهارات الاجتماعية التفاعلية مع مختلف الأشخاص خلال الخدمة المجتمعية.
وتؤكد بأنها، من خلال عملها في المدرسة وفي بداية كل عام تقوم المدرسة باجتماع مع الأهالي والمعلمين والمعلمات والموظفين لنشر التثقيف والتوعية بأهمية الخدمة المجتمعية والفوائد التي يمكن أن تعود على الأفراد والمجتمع من خلالها، وتقدم برامج تعليمية كدمج الخدمة المجتمعية، وكيف يعود بالنفع على المجتمع للطلاب والطالبات.
إلى ذلك، تنظيم حملات تطوعية على مستوى الشركات، المدارس، أو الأحياء السكنية، مؤكدة أن الخدمة المجتمعية ليست فقط وسيلة لمساعدة الآخرين، بل هي أيضا فرصة لتنمية الذات والمجتمع معا.

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