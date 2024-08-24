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تغيير المسار الوظيفي.. استثمار في المستقبل أم مخاطرة يخوضها الشباب؟

8/24/2024 3:28:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- في عالم الأعمال المتطور والمتسارع والمتغير، يسعى كثيرون للعثور على عمل يحاكي شغفهم. البعض يشعرون بأنهم لم يجدوا بعدُ المكانَ الذي يتناسب وطموحاتهم وأهدافهم في هذه الحياة، ويدفعهم هذا الشعور إلى البحث عن الذات واكتشاف المسار والطريق الأفضل لهم.
في المقابل، يتجه العديد من الشباب إلى تغيير مسارهم المهني بعيدا من الركود المرتبط بالتخصص الجامعي وارتفاع معدلات البطالة. فهم يعلمون جيدا أن فرص العمل في مجال دراستهم قد تبقى محدودة، ويسعون لبناء مستقبل مهني أكثر ازدهارا ونجاحا.
تغيير المسار الوظيفي، أو ما يطلق عليه "career shifts"، هو قرار يدفع إليه العديد من الأشخاص بحثاً عن فرص جديدة في التطور المهني، وتحقيق الذات، وإحداث تغيير في الحياة العملية.
بعد تخرجها في هندسة القوى وآلات كهربائية العام 2016، واجهت ياسمين طارق، صعوبة في العثور على وظيفة في تخصصها حالها حال الكثير من الخريجين. وبعد ثمانية أشهر، بدأت عملها كمندوبة مبيعات في إحدى شركات التوريدات الكهربائية. خلال فترة عملها، عملت في إعداد العطاءات، والمبيعات، وحتى المحتوى الرقمي وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما كانت تؤدي هذه المهام، اكتشفت شغفا خاصا بالجانب الذي تتقنه.
وجدت ياسمين أن جميع المهام التي تفعلها تندرج تحت المسمى الوظيفي "تطوير الأعمال Business Development"، وهو يجمع بين المبيعات والتسويق وجوانب أخرى كثيرة.
ومن هنا بدأت ياسمين في الدراسة الذاتية، إذ قامت بشراء مجموعة كتب أونلاين من الولايات المتحدة ثم بدأت بالتحضير لامتحان "مدير تطوير أعمال معتمد" من الولايات المتحدة في نهاية العام 2019.
وتذكر ياسمين أن هدفها كان منذ البداية أن تصبح "مدير تطوير أعمال" ولكن لم تكن لديها خبرة عملية في السوق، كانت جميعها كتبا ونظريات، لذلك، خلال فترة التحضير للامتحان، بدأت بتطبيق ما درسته بشكل نظري من خلال البدء بتأسيس عملها الحرّ كـ "مطور أعمال" لإحدى شركات الطاقة الشمسية في بداية سنة 2020 واستمرت بعملها الحرّ لمدة عام ونصف مع عملاء مختلفين من الأردن وأستراليا ودول أخرى، في مجالات وصناعات مختلفة.
وفي منتصف عام 2021، حصلت ياسمين أخيرًا على منصب مدير تطوير الأعمال في إحدى الشركات المتوسطة الحجم وفي نهاية العام قررت أن تثق بحدسها وتستقيل بدون أي خطة احتياطية، على حد قولها، ومنذ ذلك الحين كرّست نفسها بالكامل لعملي الحر "كمطوّرة أعمال وكاتبة محتوى بيعي copywriter".
بالإضافة إلى عملها الحر، قامت ياسمين بإنشاء منصة "سكن" في نهاية الربع الأول من عام 2022 وكتبت دليلا كاملا تفاعليا وواقعيا تمامًا فيه خطوات عملية بالتفصيل لتغيير المسار الوظيفي بغض النظر عن خلفية الفرد التعليمية أو عدد سنوات الخبرة، لأنها تؤمن أن هذه المعلومة يجب أن تكون متاحة للجميع، وأن الفرد حتى لو لم يختر تخصصه أو مساره الوظيفي من قبل، فإنه ما زال لديه الحرية والقرار ليتخذ مسارًا آخر. تقول "الآن القرار يبدأ بك أنت".
دراسة محمد (36 عاما) لتخصص السياحة لم تساعده في إيجاد عمل بشكل سريع، ليدرك في وقتها أن أمامه طريق طويل ليحصل على وظيفة تناسب دراسته، وبعد انتظار طال لأشهر، استطاع أن يعمل في تخصصه غير أن المردود المالي لم يكن كما توقعه.
اختار البحث بمجال بعيد عن تخصصه ليحصل على فرص أكثر ودخل أفضل، وسعى خلال سنوات عمله إلى التطور واكتساب مهارات جديدة ليصعد خطوة بخطوة في هذا العمل ويحصد خبرة سنين مكنته من نيل مناصب مهمة في عمله.
تشير اللايف كوتش والباحثة الأكاديمية فيروز مصطفى إلى أن أحد الدوافع الرئيسة لتغيير المسار الوظيفي هو عدم توفر فرص عمل في التخصص الأصلي، فبعد التخرج لا يجدون وظيفة تتناسب مع دراستهم، مما يدفعهم للبحث عن فرص في مجالات أخرى، أو انتظار فرصة في مجال آخر. وتغيير المسار الوظيفي الذي يحدث بشكل واع بحسب مصطفى، يأتي من شخص يعمل في مجاله ولديه خبرات طويلة ولكن اكتشف في نقطة معينة أن هذا المسار لا يشبهه، ويسعى لاكتشاف ذاته وقدراته ومواهبه في مكان آخر.
ووفق مصطفى فإنه بالمدرسة اليابانية هنالك طرق تساعد كل شخص على أن يكتشف الطريق الأفضل ويعني أن كل إنسان عبارة عن مجموعة من المهارات التي تظهر على الشخص من الطفولة في سمات شخصيته التي تناسب مجالا ما، وترشده للطريق الأفضل والذي سيبدع به.
وتذكر مصطفى أنه عندما يقرر الشخص تغيير المسار الوظيفي يأخذ هذه الموهبة ويصقلها، ويكتسب مهارات لها علاقة بالمهنة، مبينة أن هنالك مهارات يكتسبها بشهادة ومؤهل علمي مثل الماجستير أو الدبلوم، وكورسات وتدريبات، فالمهارات مرتبطة بالمهنة نفسها ولكن الأهم من المهارات هو الوضوح، بمعنى أن الشخص يتأكد أنه يغير مسار وظيفته لأجل مستقبل أفضل.
وتنوّه مصطفى إلى أن التغيير يأتي ليتناسب مع ميول وشغف الفرد ويؤدي إلى تحقيق عدة فوائد. فمن جهة، يساهم في زيادة الرضا. ومن جهة أخرى، يفتح فرصا جديدة للابتكار والإبداع.
وتشدد مصطفى أن تغيير المسار الوظيفي هو سلاح ذو حدين، لذلك تنصح دائما أن يكون مع الفرد مدرب "كوتش" ليعرض أمامه الأوراق وجميع الخيارات، حيث يقوم باختبارات عميقة ضمن منهجية كاملة في المناهج اليابانية وليست مجرد اختبارات سطحية، ومنها يأتي التعرف على شخصية الفرد وما يناسبه من المسار الوظيفي.
من جهته يشير الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الدراسة الجامعية ومتطلبات سوق العمل. فالكثير من التخصصات الجامعية، سواء كانت إنسانية أو علمية، قد لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار، ما يضاعف من صعوبة إيجاد وظيفة مناسبة.
ويوضح عايش أننا نتحدث عن تغيرات متسارعة في سوق العمل وفي إدخال التكنولوجيا الرقمية والأتمتة والذكاء الصناعي ما يهدد 60-70 % من الوظائف الحالية كما يقول خبراء.
ووفق عايش فإن سوق العمل في الأردن يتغير بشكل سريع قياسا للأوضاع الاقتصادية العامة، مما يؤثر على مستقبل الخريجين وأهمية الاتجاه لمسارات جديدة.
ويبين عايش أن الشباب ينتقلون بين الوظائف، ويحاولون أن يجدوا لأنفسهم طريقا بالبحث عن الفرصة المناسبة، لافتا الى أن كثيرين ممن تفوقوا في أعمال ووظائف وابتكارات لم تكن مرتبطة بالتخصص الذي درسوه في الجامعة، إنما تسلحوا بالمعرفة وتقنيات التفكير وأدواتها المختلفة.
واقتصاديا تغيير المسار الوظيفي هو عملية تلقيح للوظائف والمهن بتخصصات ومعارف ربما تكون جديدة، وهو نوع من أنواع التدوير الوظيفي والمعرفي من أجل بلورة طريق مهني لهؤلاء الشباب للمضي قدما فيه، وعندما ينتقل الشاب من العمل بتخصصه إلى العمل في مهن خارج نطاق تخصصه، فإنه يتطور ويتحسن وضعه الوظيفي.
وعلى الفرد أن يعزز نفسه بالمعارف الجديدة والمتغيرة، وأن يحصل على المدخلات التعليمية ذات الصلة بعمله، وكذلك عليه أن يدعم تقدمه الوظيفي بالكثير من الدورات والمعارف والتدريب والحصول على شهادات علمية تعزز المهنة الجديدة.
ووفقا لذلك يؤكد عايش أن المسار الوظيفي الجديد للشباب يثري العملية الاقتصادية، وأيضاً يقلل من معدلات البطالة. فالتنقل في الوظائف والمهن المختلفة وسيلة مهمة لأن يجد الشاب نفسه لا ينتظر وظيفة على طبق من ذهب تتناسب وتخصصه.
المسار الوظيفي أحد عوامل النمو الاقتصادي المستدام والمتواصل، وأحد أهم موشرات التنمية البشرية الجيدة في الأردن، كما يدعم فكرة الاستقلال عن التخصص بما يؤدي إلى توسيع قاعدة المهن والوظائف المختلفة.
ويختم عايش حديثه بأن الشباب قادر على أن يسلك طريقا مختلفا وأن يقدم إنجازا متقدما يساهم في تحسين الأداء المهني والاقتصادي والاجتماعي والوظيفي وعبر توفير الإمكانية لأن يكون الشاب قادرا ومبدعا ومبتكرا في المسار الذي يسلكه.

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