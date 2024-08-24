المستقلة للانتخاب: كل من تم قبول طلب ترشّحه حاصل على شهادة عدم محكومية
التاريخ
8/24/2024 3:28:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكّدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن جميع المتقدمين الذين تم قبول طلبات ترشّحهم في الدائرتين العامة والمحلية، قد حصلوا على شهادة عدم محكومية لم يمضِ على إصدارها أكثر من 30 يومًا. يأتي ذلك تطبيقًا لأحكام الفقرة (أ/1) من المادة (9) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشّح للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية، وذلك وفقًا لأحكام المادة (10) من قانون الانتخاب النافذ.
وشدّدت الهيئة في بيانٍ لها على أن جميع الوثائق والبيانات المرفقة بطلبات الترشّح قد خضعت للتدقيق والتحقق من صحتها قبل اتخاذ مجلس المفوضين قراره بقبول أو رفض الطلبات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بإصدار كل وثيقة حسب اختصاصها.
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