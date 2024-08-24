طقس خريفي في آخر أيام آب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب الإقليمي إن المملكة تستمر بالتأثر بمشيئة الله بكُتلة هوائية أقل حرارة يوم الأحد، لذا تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نسبةً لمثل هذه الفترة من السنة، وتسود بذلك أجواء لطيفة ورطبة في ساعات الصباح الباكر، تميل للبرودة فوق الجبال، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، وتكون الأجواء أشبه بالخريفية صباحًا.
طقس صيفي اعتيادي بقية نهار يوم الأحد
وخلال بقية النهار، تسود أجواء صيفية اعتيادية في مختلف المناطق، وتكون درجات الحرارة العُظمى يوم الأحد في نهاية الـ20 مئوية فوق المُرتفعات الجبلية العالية بما فيها مُرتفعات غربي العاصمة عمان، بينما تصل إلى مطلع الثلاثينات في بقية مُدن ومناطق المملكة، وتصل نهايتها في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعات العصر والمساء وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية الشرقية.
أجواء منعشة ولطيفة ليلاً تميل للبرودة تدريجيًا
وتسود خلال ساعات ليل الأحد/الإثنين أجواء لطيفة الحرارة للغاية فوق مختلف المناطق وتميل للبرودة تدريجيًا في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول الشرقية، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 15-17 درجة مئوية فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية، خاصة الجنوبية، مما قد يستدعي ارتداء معطف، بينما تكون درجات الحرارة الصغرى في بقية المناطق ما بين 18-21 مئوية وسط أجواء لطيفة ومنعشة بشكل عام.
كما ترتفع نسب الرطوبة لتتجاوز الـ90٪ في بعض مناطق المملكة، ويكون الطقس رطبًا بشكل لافت مع ظهور السُحب المنخفضة واحتمال تشكل الضباب الخفيف فوق بعض المرتفعات الجبلية، خاصة الشمالية منها.
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