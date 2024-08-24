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طقس خريفي في آخر أيام آب

8/24/2024 3:28:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب الإقليمي إن المملكة تستمر بالتأثر بمشيئة الله بكُتلة هوائية أقل حرارة يوم الأحد، لذا تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نسبةً لمثل هذه الفترة من السنة، وتسود بذلك أجواء لطيفة ورطبة في ساعات الصباح الباكر، تميل للبرودة فوق الجبال، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، وتكون الأجواء أشبه بالخريفية صباحًا.

طقس صيفي اعتيادي بقية نهار يوم الأحد
وخلال بقية النهار، تسود أجواء صيفية اعتيادية في مختلف المناطق، وتكون درجات الحرارة العُظمى يوم الأحد في نهاية الـ20 مئوية فوق المُرتفعات الجبلية العالية بما فيها مُرتفعات غربي العاصمة عمان، بينما تصل إلى مطلع الثلاثينات في بقية مُدن ومناطق المملكة، وتصل نهايتها في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعات العصر والمساء وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية الشرقية.

أجواء منعشة ولطيفة ليلاً تميل للبرودة تدريجيًا

وتسود خلال ساعات ليل الأحد/الإثنين أجواء لطيفة الحرارة للغاية فوق مختلف المناطق وتميل للبرودة تدريجيًا في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول الشرقية، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 15-17 درجة مئوية فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية، خاصة الجنوبية، مما قد يستدعي ارتداء معطف، بينما تكون درجات الحرارة الصغرى في بقية المناطق ما بين 18-21 مئوية وسط أجواء لطيفة ومنعشة بشكل عام.

كما ترتفع نسب الرطوبة لتتجاوز الـ90٪ في بعض مناطق المملكة، ويكون الطقس رطبًا بشكل لافت مع ظهور السُحب المنخفضة واحتمال تشكل الضباب الخفيف فوق بعض المرتفعات الجبلية، خاصة الشمالية منها.

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