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التعليم والاقتصاد والعمل.. المواءمة غير المستقرة

8/24/2024 3:28:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. ابراهيم بدران منذ عدة سنوات، وعند بدء السنة الجامعية وتحرك الطلبة لتحديد اختياراتهم والتخصصات التي يرغبون بها، تنطلق مقولة "المواءمة بين التعليم وسوق العمل"، وتشتد الدعوة للابتعاد عن التخصصات التي أطلق عليها اسم "راكدة أو مشبعة".
ومع هذا فإن تغيرا واسعا وعميقا لم يحدث، لا في التعليم ولا في بطالة الخريجين الجامعيين التي تتعدى 27 % للذكور، و 33 % للإناث، ولا في الاقتصاد الذي ما يزال معدل النمو فيه ضئيلا حوالي
2.5 % بينما الزيادة السكانية الطبيعية 2.8 %، والحاجة سنويا إلى 140 ألف فرصة عمل. وما يزال الإقبال على التعليم الجامعي يتصدر المشهد، فلدينا هذا العام 70 ألف طالب مقابل 15 ألفا أو أقل للتعليم المهني والتكنولوجي.
من جانب آخر فإن إحالة عطاء الناقل الوطني بكلفة 2 مليار دينار على شركة فرنسية دون أن يكون للقطاع الخاص الأردني دور فاعل في دراسات وتمويل وتنفيذ هذا المشروع يثير التساؤل، خاصة وأن التصريحات الرسمية، هنا وهناك، تؤكد على أن القطاع الخاص الوطني شريك إستراتيجي في تنفيذ المشاريع الكبيرة. وعلى هامش الانتخابات يتساءل البعض هل سيكون لمجلس النواب مساهمة واضحة في تطوير الاقتصاد الوطني؟
وهنا لا بد من الإشارة إلى عدد من النقاط، وعلى النحو التالي. اولاً: إن النمو الاقتصادي المتواضع في اقتصاد يتفوق فيه الاستيراد، 18 مليار دينار لعام 2023، على التصدير 8 مليارات دينار لنفس العام، يجعل سوق العمل هلاميا غير محدد المعالم بطريقة يمكن البناء عليها لسنوات مقبلة. فالطالب الجامعي الذي يلتحق اليوم بالجامعة لن يصل إلى سوق العمل قبل 4 أو 5 سنوات مما يجعل مقولة المواءمة قلقة بعيدة عن الاستقرار. ثانياً: إن التركيز على تخصصات جديدة في سوق صغير الحجم لن يحل المشكلة، لأن المطلوب ليس فقط التخصصات الجديدة على أهميتها، وإنما المطلوب إحداث تغيير جوهري في التعليم الجامعي وفي جميع التخصصات بدون استثناء لينقل التعليم من " إعطاء المعلومات الى التمكين من المهارات". إضافة أن الأرقام العالمية تبين أن70 % من الخريجين لا يعملون في تخصصاتهم باستثناء الطب والعلوم الصحية. وتمكنهم مهارات "التعلم" و"الإبحار في المجتمع" من العمل في مجالات أخرى. ثالثاً: إن المهارات الحياتية واللغوية والرقمية والإبداعية والتخصصية إضافة إلى مهارات التعلم والتفكير والتحليل وحل المشكلات، ومهارات مواجهة المسؤولية والإبحار في تفصيلات المجتمع، كلها أصبحت ضرورية لكل تخصص ابتداء من اللغة وانتهاء بالهندسة والتكنولوجيا. رابعاً: إن تأهيل الطالب في الجامعة وتمكينه من المهارات فلسفته ومبرراته ان يكون الخريج قادراً على التكيف مع مجالات أخرى للانخراط فيها، أو إنشاء فرصة عمل له بنفسه من خلال المشاريع الصغيرة التي يبادر بها الخريجون، وليس استسلام الخريج ليبحث عن فرصة عمل محددة قد يجدها أو لا يجدها. وهذا يجعل من تعليم مادة " الريادية وإدارة المشاريع" ضرورة قاطعة لكل تخصص مهما كان. خامساً: أن تدريس الريادية وتمكين الطالب من مهاراتها يمثل البوابة الواسعة لتنشيط النمو الاقتصادي وزيادة معدلاته وفي نفس الوقت لمواجهة مشكلة البطالة التي تتفاقم عددياً سنة بعد أخرى. فكل مشروع صغير يبدأ به الريادي يخلق من 3 الى 5 فرص عمل خلال3 سنوات. سادساً: يجب أن يستقر في عقل الإدارة الرسمية ان هناك "تشابكا شرطيا كبيرا بين نوعية التعليم وبين النمو الاقتصادي وبين سوق العمل والإنتاج، والذي بدوره لا يتحقق بشكل فاعل إلا بالمشاركة الفعلية للقطاع الخاص. وان البطالة لن تتراجع اذا استمرت السياسة بالبحث عن المستثمر الأجنبي (مع الاحترام) والمقاول الأجنبي (مع التقدير) وفي نفس الوقت التغاضي عن الخبرات والمهارات والعقول الأردنية في كل مجال. سابعاً: صرحت وزارة الاستثمار بأن هناك مشاريع استثمارية تزيد قيمتها على 5.4 مليار دولار وتبحث عن مستثمرين. والسؤال لماذا لا تطرح وزارة الاستثمار هذه المشاريع بالتفصيل والتشاركية على رجال الأعمال الأردنيين من خلال لقاءات واجتماعات متواصلة وعلى البنوك والشركات الكبرى بدل انتظار المستثمر ليأتي في ظروف اقليمية بالغة التعقيد؟. ثامنا: إن البرامج الاقتصادية تضعها الحكومات بالتعاون مع الخبراء والعلماء والمفكرين الوطنيين ويراقب البرلمان تنفيذها، وليس العكس.
وأخيراً فإن التناولات الجزئية لا تؤدي إلى أي تغيير حقيقي فالتعليم والبطالة والاقتصاد والقطاع الخاص والقطاع الرسمي ورؤية الدولة للمستقبل كلها حلقات متشابكة لا تعمل أي منها على انفراد.
هل يمكن للجامعات أن تبدأ مرحلة جديدة في تطوير التعليم باتجاه المهارات؟ وللإدارة الحكومية أن لا تتجاهل القطاع الخاص الوطني بما فيه من إمكانات مالية ومهنية وتعاقدية تستطيع تنفيذ أي من المشاريع؟ تلك هي المسألة. لندع الطلبة يدرسون ما يشاءون، وما يمكن ان يبدعوا ويتميزوا فيه، ولكن علينا أن نمكنهم من المهارات العصرية ومن الريادية والاعتماد على الذات، فذلك هو المستقبل.

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