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هل إجراءات الأردن المتعلقة بتغير المناخ ما تزال ضعيفة؟

8/24/2024 3:28:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان - ما يزال اتباع الأردن لنهج قائم على حقوق الإنسان في جميع الإجراءات المتعلقة بتغير المُناخ "ضعيفاً"، وفق ما جاء في التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام الماضي.
ويهدد تغير المُناخ التمتع الكامل والفعلي بمجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحياة، والحصول على المياه، وخدمات الصرف الصحي، الغذاء، الصحة، البيئة السليمة، وفق المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
والحق في بيئة سليمة كفلته العديد من المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية، عبر ضرورة إنفاذ وتعزيز ضمانات حمايته.
ويقع على عاتق الأردن التزام في مجال حقوق الإنسان "بمنع الآثار السلبية المتوقعة لتغير المُناخ، وضمان أن يتمتع الأشخاص المتضررون منه، لا سيما من يعيش في أوضاع هشة، بإمكانية الوصول الى التعويضات، ووسائل التكيف لعيش حياة كريمة"، وفق خبراء حقوقين.
ولتعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان في الإجراءات المتعلقة بالمُناخ لا بد من "التعاون مع الشركاء لإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية، ودعم إدماج المجتمع المدني في عمليات صنع القرارات البيئية"، وفق الخبراء.
ومن وجهة نظر رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية د. محمد عيادات فإن "الإجراءات المتعلقة بتغير المُناخ في الأردن غير مرتبطة بعد بمعايير حقوق الإنسان، في وقت أن صفة الضابطة العدلية لم تعد موجودة في بنود قانون حماية البيئة الجديد، الذي أقر عام 2017".
وأشار إلى أن "كافة الاتفاقيات التي صادق عليها الأردن، وبعض من المبادئ الدولية المتعلقة بالتغير المًناخي لم يُدمج أي منها في قانون حماية البيئة الجديد، أو في الأنظمة ككل".
وضرب مثالاً على رأيه بأن "أنظمة حماية التربة والهواء والمحميات الطبيعية لم تقم وزارة البيئة بإجراء أي تعديلات عليهم منذ صدورها عام 2005، وعقب تعديل قانون حماية البيئة عام 2017، رغم ارتباطها بصورة مباشرة بالتغير المُناخي".
وأضاف أن "السياسات المُناخية أدمجت النوع الاجتماعي لكنه ومن الناحية الفعلية فإن آليات التنفيذ غير موجودة، وبقيت مجرد كلمات فضفاضة على الورق لا أكثر".
ولفت إلى أن "العمل المُناخي مرتبط بستة قطاعات في الأردن وهي السياحة، والزراعة، والطاقة، والمياه، والنقل، والبيئة، وهذا التداخل بالتشريعات وتفرع القوانين، مع السياسة الوطنية للتغير المُناخي، يُضعف من آلية النفاذ والرقابة على المشاريع المستهدفة".
وأضاف أنه "لا يوجد مشاريع حقيقية منفذة في مجال التكيف مع التغير المُناخي في المناطق الأكثر هشاشة لتبعات المُناخ، لتخدم الفئات المتأثرة والضعيفة لهذه المتغيرات، بحيث إن جلها ينفذ في المواقع غير المتضررة بصورة كبيرة".
وهذه المشاريع "تتسم بالقلة بالدرجة الأولى، وتفوق القدرات الحكومية على تنفيذها، بحيث ما زال هنالك قصور بتمكين الفئات الهشة التي تعمل في القطاع الزراعي على سبيل المثال، على التحول من الزراعات التقليدية الى تلك الحديثة"، تبعا له.
كما أن "مؤسسات المجتمع المدني مغيبة عن عملية صنع القرار، الى جانب النساء الأكثر تضرراً بالتغيرات المناخية ممن يعملن في قطاع الزراعة"، بحسبه.
ومن إجل إدماج النهج القائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بإجراءات المُناخ اقترح عيادات أن "يجري تعديل قانون حماية البيئة لإدماج كافة المعايير الدولية الحديثة، التي تنسجم مع تداعيات التغير المُناخي، وتحسين الأطر التشريعية كاملة".
وتابع قائلا: "القانون الإطاري للنفايات يحتوي على تفاصيل ومبادئ عامة متعلقة بالعمل البيئي، مثل مبدأ الملوث يدفع ومسؤولية المنتج الممتدة، أكثر بكثير من قانون حماية البيئة الذي يعتبر هو المظلة لكافة التشريعات والأنظمة".
ومن بين المقترحات كذلك "إعطاء فرصة لمؤسسات المجتمع المدني بأن تكون جزءا من صنع القرار، مع إعطاء تدريبات للفئات الأكثر هشاشة حول التغيرات المُناخية لتلعب دوراً في الحلول"، كما أفاد عيادات.
ومن أجل تطبيق مبدأ العدالة والمساواة، مع ضمان حصول كافة الفئات على حقوقها، لا بد من "إدماج النهج القائم في حقوق الإنسان في جميع الإجراءات المتعلقة بتغير المُناخ"، وفق رئيسة الهيئة الإدارية في جمعية معهد "تضامن" النساء الأردني نهى محريز.
ولأن جل النساء في الأردن يعملن في القطاع الزراعي فإنهن الأكثر تأثراً بالتغيرات المُناخية، ما يجعلهن عرضة لتذبذب الأجور، والعمل لساعات طويلة، مع عدم إيجاد وسائل الحماية لهن من ارتفاع درجات الحرارة صيفا، أو مع تدني درجات الحرارة شتاءً"، وفق محريز.
وفي رأيها فإن "ضعف الحماية الحقوقية والقانونية للنساء بكافة التشريعات التي تُعنى بالتعامل مع إجراءات تغير المُناخ، يجعلها عرضة للمزيد من الانتهاكات، ولتداعيات التغيرات المُناخية".
وأضافت أن "هنالك حاجة لتفعيل نظام العاملات بالزراعة بالدرجة الأولى لتوفير الحماية الاجتماعية لهن، بخاصة في ظل تزايد تعرضهن لتأثيرات التغيرات المُناخية التي تهدد مصدر رزقهن".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قولها بل إن "وزارة البيئة لا تضمن سياساتها وقوانينها حماية حقوق النساء لدى تطبيق الإجراءات المُناخية".

MENAFN24082024000072011014ID1108596804

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