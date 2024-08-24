هل إجراءات الأردن المتعلقة بتغير المناخ ما تزال ضعيفة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
عمان - ما يزال اتباع الأردن لنهج قائم على حقوق الإنسان في جميع الإجراءات المتعلقة بتغير المُناخ "ضعيفاً"، وفق ما جاء في التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام الماضي.
ويهدد تغير المُناخ التمتع الكامل والفعلي بمجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحياة، والحصول على المياه، وخدمات الصرف الصحي، الغذاء، الصحة، البيئة السليمة، وفق المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
والحق في بيئة سليمة كفلته العديد من المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية، عبر ضرورة إنفاذ وتعزيز ضمانات حمايته.
ويقع على عاتق الأردن التزام في مجال حقوق الإنسان "بمنع الآثار السلبية المتوقعة لتغير المُناخ، وضمان أن يتمتع الأشخاص المتضررون منه، لا سيما من يعيش في أوضاع هشة، بإمكانية الوصول الى التعويضات، ووسائل التكيف لعيش حياة كريمة"، وفق خبراء حقوقين.
ولتعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان في الإجراءات المتعلقة بالمُناخ لا بد من "التعاون مع الشركاء لإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية، ودعم إدماج المجتمع المدني في عمليات صنع القرارات البيئية"، وفق الخبراء.
ومن وجهة نظر رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية د. محمد عيادات فإن "الإجراءات المتعلقة بتغير المُناخ في الأردن غير مرتبطة بعد بمعايير حقوق الإنسان، في وقت أن صفة الضابطة العدلية لم تعد موجودة في بنود قانون حماية البيئة الجديد، الذي أقر عام 2017".
وأشار إلى أن "كافة الاتفاقيات التي صادق عليها الأردن، وبعض من المبادئ الدولية المتعلقة بالتغير المًناخي لم يُدمج أي منها في قانون حماية البيئة الجديد، أو في الأنظمة ككل".
وضرب مثالاً على رأيه بأن "أنظمة حماية التربة والهواء والمحميات الطبيعية لم تقم وزارة البيئة بإجراء أي تعديلات عليهم منذ صدورها عام 2005، وعقب تعديل قانون حماية البيئة عام 2017، رغم ارتباطها بصورة مباشرة بالتغير المُناخي".
وأضاف أن "السياسات المُناخية أدمجت النوع الاجتماعي لكنه ومن الناحية الفعلية فإن آليات التنفيذ غير موجودة، وبقيت مجرد كلمات فضفاضة على الورق لا أكثر".
ولفت إلى أن "العمل المُناخي مرتبط بستة قطاعات في الأردن وهي السياحة، والزراعة، والطاقة، والمياه، والنقل، والبيئة، وهذا التداخل بالتشريعات وتفرع القوانين، مع السياسة الوطنية للتغير المُناخي، يُضعف من آلية النفاذ والرقابة على المشاريع المستهدفة".
وأضاف أنه "لا يوجد مشاريع حقيقية منفذة في مجال التكيف مع التغير المُناخي في المناطق الأكثر هشاشة لتبعات المُناخ، لتخدم الفئات المتأثرة والضعيفة لهذه المتغيرات، بحيث إن جلها ينفذ في المواقع غير المتضررة بصورة كبيرة".
وهذه المشاريع "تتسم بالقلة بالدرجة الأولى، وتفوق القدرات الحكومية على تنفيذها، بحيث ما زال هنالك قصور بتمكين الفئات الهشة التي تعمل في القطاع الزراعي على سبيل المثال، على التحول من الزراعات التقليدية الى تلك الحديثة"، تبعا له.
كما أن "مؤسسات المجتمع المدني مغيبة عن عملية صنع القرار، الى جانب النساء الأكثر تضرراً بالتغيرات المناخية ممن يعملن في قطاع الزراعة"، بحسبه.
ومن إجل إدماج النهج القائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بإجراءات المُناخ اقترح عيادات أن "يجري تعديل قانون حماية البيئة لإدماج كافة المعايير الدولية الحديثة، التي تنسجم مع تداعيات التغير المُناخي، وتحسين الأطر التشريعية كاملة".
وتابع قائلا: "القانون الإطاري للنفايات يحتوي على تفاصيل ومبادئ عامة متعلقة بالعمل البيئي، مثل مبدأ الملوث يدفع ومسؤولية المنتج الممتدة، أكثر بكثير من قانون حماية البيئة الذي يعتبر هو المظلة لكافة التشريعات والأنظمة".
ومن بين المقترحات كذلك "إعطاء فرصة لمؤسسات المجتمع المدني بأن تكون جزءا من صنع القرار، مع إعطاء تدريبات للفئات الأكثر هشاشة حول التغيرات المُناخية لتلعب دوراً في الحلول"، كما أفاد عيادات.
ومن أجل تطبيق مبدأ العدالة والمساواة، مع ضمان حصول كافة الفئات على حقوقها، لا بد من "إدماج النهج القائم في حقوق الإنسان في جميع الإجراءات المتعلقة بتغير المُناخ"، وفق رئيسة الهيئة الإدارية في جمعية معهد "تضامن" النساء الأردني نهى محريز.
ولأن جل النساء في الأردن يعملن في القطاع الزراعي فإنهن الأكثر تأثراً بالتغيرات المُناخية، ما يجعلهن عرضة لتذبذب الأجور، والعمل لساعات طويلة، مع عدم إيجاد وسائل الحماية لهن من ارتفاع درجات الحرارة صيفا، أو مع تدني درجات الحرارة شتاءً"، وفق محريز.
وفي رأيها فإن "ضعف الحماية الحقوقية والقانونية للنساء بكافة التشريعات التي تُعنى بالتعامل مع إجراءات تغير المُناخ، يجعلها عرضة للمزيد من الانتهاكات، ولتداعيات التغيرات المُناخية".
وأضافت أن "هنالك حاجة لتفعيل نظام العاملات بالزراعة بالدرجة الأولى لتوفير الحماية الاجتماعية لهن، بخاصة في ظل تزايد تعرضهن لتأثيرات التغيرات المُناخية التي تهدد مصدر رزقهن".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قولها بل إن "وزارة البيئة لا تضمن سياساتها وقوانينها حماية حقوق النساء لدى تطبيق الإجراءات المُناخية".
MENAFN24082024000072011014ID1108596804