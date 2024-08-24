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وفد من حماس يتجه إلى القاهرة للاستماع لنتائج المفاوضات

8/24/2024 3:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أن وفدا من الحركة سيصل مساء السبت، إلى القاهرة حيث "سيستمع لنتائج مفاوضات" وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي جرت في العاصمة المصرية.
وقال القيادي في الحركة عزت الرشق، في بيان نقلته الحركة، "يصل إلى القاهرة مساء اليوم (السبت) وفد حركة حماس برئاسة الأخ خليل الحية، بناء على دعوة الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، وذلك للاستماع لنتائج المفاوضات التي جرت في القاهرة".

وأكد أن حماس "ملتزمة بما وافقت عليه في 2 تموز/يوليو والمبني على إعلان (الرئيس الأميركي جو) بايدن وقرار مجلس الأمن"، مؤكدا كذلك "جاهزيتها لتنفيذ ما اتفق عليه".

ودعا الرشق إلى الضغط على إسرائيل و"إلزامها بتنفيذ ذلك ووقف تعطيل التوصل لاتفاق".

وكانت وكالة فرانس برس نقلت عن قيادي في حماس السبت، قوله إن وفدا من الحركة سيتوجه إلى القاهرة، من دون أن يشارك في المباحثات التي تستضيفها سعيا لهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقال المصدر إن "وفدا قياديا من حركة حماس يتوجه اليوم السبت إلى العاصمة المصرية القاهرة، وسيلتقي ... كبار المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية بهدف الاطلاع على تطورات جولة المحادثات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وشدد المصدر على أن هذه الزيارة "لا تعني المشاركة في جولة المفاوضات" التي تعقد بوساطة من الولايات المتحدة وقطر ومصر، سعيا لإبرام اتفاق يتيح تحقيق هدنة في الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، والافراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين.

وتأتي جولة المباحثات بعد جولة مماثلة عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي وغابت عنها حركة المقاومة الإسلامية.

وكان متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الخميس، أن وفدا يضم رئيسي جهازي الموساد ديفيد برنيع والشاباك رونين بار وصل إلى القاهرة "للدفع قدما نحو اتفاق (للإفراج) عن الرهائن".

وأكدت واشنطن الجمعة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" وليام بيرنز وصل إلى القاهرة للمشاركة في المباحثات، متحدثة عن "تحقيق تقدم" في النقاشات التمهيدية التي تسبق المباحثات الموسعة.

وأفاد مصدر مصري الجمعة بأن جولة المفاوضات "الموسعة" ستنطلق الأحد بمشاركة مسؤولين مصريين وقطريين.

ورأى أن جولة الأحد ستكون "مفصلية لبلورة اتفاق سيعلن عنه إذا نجحت واشنطن في الضغط على نتنياهو".

وشدد المصدر القيادي في الحركة السبت، على أن "حماس وفصائل المقاومة تؤكد تمسكهما بشروط المقاومة أن يشمل أي اتفاق وقفا دائما وشاملا للعدوان والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك من منطقة الشريط الحدودي مع مصر (محور فيلادلفيا) وطريق الشهداء مع طريق صلاح الدين (محور نتساريم) وعودة النازحين والمهجرين دون قيود أو شروط، وضمان إعمار القطاع وصفقة تبادل حقيقية للأسرى" في السجون الإسرائيلية.

وأكد مكتب نتنياهو هذا الأسبوع تمسكه بتحقيق "جميع أهداف الحرب" قبل وقف النار، معتبرا أن "هذا يتطلّب تأمين الحدود الجنوبية" للقطاع مع مصر.

ويؤشر ذلك إلى تمسّك إسرائيل بإبقاء قوات في غزة خصوصا عند الشريط الحدودي بين القطاع ومصر المعروف بـ "محور فيلادلفيا". وترفض حماس ذلك بشدة وتشدد على ضرورة الانسحاب الكامل.

وتتمسّك حماس بموقفها الداعي إلى التقيد بالمقترح وفق الصيغة التي أعلنها بايدن في 31 أيار/مايو، وأعلنت قبولها في مطلع تموز/يوليو.

وينص المقترح على هدنة مدتها 6 أسابيع يصاحبها انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان في غزة وإطلاق سراح محتجزين، ثم مرحلة ثانية تنتهي بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.-(وكالات)

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