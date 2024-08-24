إصابة 7 مدنيين بضربات إسرائيلية على المنطقة الوسطى بسوريا

إصابة 7 مدنيين بضربات إسرائيلية على المنطقة الوسطى بسوريا
التاريخ
8/24/2024 3:27:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الدفاع السورية إن سبعة مدنيين أصيبوا بضربات إسرائيلية على المنطقة الوسطى في سوريا الليلة الماضية.
ونقلت وكالة سانا السورية، بيانا صادرا عن الوزارة أكدت فيه أن " العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية".
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