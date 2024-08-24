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إصابة 7 مدنيين بضربات إسرائيلية على المنطقة الوسطى بسوريا

8/24/2024 3:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الدفاع السورية إن سبعة مدنيين أصيبوا بضربات إسرائيلية على المنطقة الوسطى في سوريا الليلة الماضية.
 ونقلت وكالة سانا السورية، بيانا صادرا عن الوزارة أكدت فيه أن " العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية".

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