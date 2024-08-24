الاحتلال يقلص مساحة قطاع غزة أمام سكانه إلى 10%



ونقلت وكالة أسوشسيتد برس عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 84% من مساحة قطاع غزة أصبحت ضمن منطقة الإخلاء الإسرائيلية، مؤكدة أن لا مكان آمنا في القطاع حاليا.

وأكدت أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تحشر الفلسطينيين في منطقة إنسانية محدودة يشح فيها الغذاء والمياه.



وتم إصدار 13 أمرا بالإخلاء منذ 22 يوليو/تموز الماضي، وفقا لإحصاء أسوشيتد برس، مما أدى إلى تقليص كبير في حجم المنطقة الإنسانية التي أعلنتها إسرائيل في بداية الحرب، في حين دُفع المزيد من الفلسطينيين إليها أكثر من أي وقت مضى.





عُشر المساحة



من جانبه، أعلن الدفاع المدني في غزة أن عمليات وغارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع قلّصت ما يُعرف بالمناطق الإنسانية الآمنة من 230 كيلومترا مربعا إلى 35 كيلومترا مربعا فقط.



وأوضح الدفاع المدني، في بيان، أنه منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي دفع مئات آلاف المدنيين في شمال القطاع للنزوح إلى المناطق الجنوبية بمساحة تُقدر بنحو 63% من القطاع، من ضمنها أراضٍ زراعية ومرافق اقتصادية وخدماتية.



وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي اجتاح الاحتلال محافظة خان يونس جنوب القطاع، فتقلصت المساحة التي توصف بالآمنة إلى 140 كيلومترا مربعا.



وبعد اجتياحه محافظة رفح في مايو/أيار الماضي قلّص الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الإنسانية إلى 79 كيلومترا.



وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي أيضا، زاد الاحتلال من تقليصه المنطقة الإنسانية، لتصل إلى 60 كيلومترا مربعا أي ما نسبته 16% من أرض القطاع، ثم قلّص المساحة المذكورة مجددا إلى 48 كيلومترا مربعا أي ما نسبته 13% فقط.



وخلال أغسطس/آب الجاري وصلت حدود المساحة الآمنة إلى 35 كيلومترا أي ما نسبته عُشر مساحة القطاع تقريبا.



من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية خلال شهر أغسطس/آب الجاري وحده أدت لتشريد 250 ألف فلسطيني.





بدورها، أفادت بلدية دير البلح وسط القطاع بنزوح 100 ألف مواطن من شرق المدينة خلال اليومين الماضيين وخروج 20 مركز إيواء عن الخدمة.



وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول -بدعم أميركي واسع- حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.