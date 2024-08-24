ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 40334

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40334 شهيدا و93356 مصابا؛ منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ323 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 69 شهيدا و212 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبحسب الوزارة مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.
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