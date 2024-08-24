إعلام عبري: نتنياهو يتعهد لبايدن بالانسحاب من كيلو متر واحد من محور فيلادلفيا



وزعمت القناة "12" الخاصة أن "مصر وافقت على تسليم الخرائط المحدثة لتواجد الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا إلى حماس"، دون تعليق رسمي من القاهرة حتى الساعة 08:25 (ت.غ).



وأضافت: "في الاتصال الهاتفي بين وبايدن (مساء الأربعاء)، وافق رئيس الوزراء على الاستجابة لضغوط الرئيس الأمريكي، وتحديدا على شرطين"، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.



وأوضحت: "وافق نتنياهو على طلب بايدن إخلاء كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا (طوله نحو 14 كلم) على طريق البحر والاكتفاء بالحد الأدنى من المواقع العسكرية. أي أن نتنياهو وافق على أن يكون هناك تواجد للجيش الإسرائيلي، ولكن مع الحد الأدنى من المواقع".



وبحسب المصدر ذاته، تعهد نتنياهو بأنه إذا حصل على موافقة حماس ببقاء قوات الجيش الإسرائيلي في فيلادلفيا، فلن ينسف الصفقة معها بسبب محور نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.



وتابعت القناة: "قبل رئيس الوزراء الحل الأمريكي الذي سيمنع عبور المسلحين (الفلسطينيين) والأسلحة إلى الشمال في نتساريم، ويتنازل عن مطلب إقامة نقاط تفتيش أو مواقع عسكرية تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي".



ولم توضح القناة طبيعة الحل الأمريكي بشأن محور نتساريم.



ويصر نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة، والتمسك باستمرار السيطرة العسكرية على محوري فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، ما يقلل فرص نجاح مفاوضات الهدنة المستأنفة في القاهرة.



في المقابل، تصر حماس على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي كاملا من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.



وقالت القناة: "حصل المصريون على التفاصيل وسلموها إلى حماس، ولكن الإسرائيليين لا يعرفون حقا ما الذي تفكر فيه الحركة (بشأن المقترح)".

وقالت القناة إن "فريق التفاوض الإسرائيلي يعتقد أن حماس لن توافق على هذا العرض".



واعتبرت أنه "سيكون بإمكان نتنياهو القول إنه نجح في البقاء بمحور فيلادلفيا (إذا وافقت حماس على المقترح) على عكس رأي قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الذين قالوا إنه يمكن الانسحاب منه".



ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين لم تسمهم، أنه "كان هناك اتفاق على الطاولة منذ شهر ونصف، لكن قضية فيلادلفيا أخرت المفاوضات". (الأناضول)

