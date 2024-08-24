ماذا بعد التوغل الأوكراني في روسيا مع سيطرتها على مواقع جديدة؟



ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن مسؤولين أميركيين، أنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على التوغل الأوكراني في مناطق غربي روسيا، وبدء سياسيين أوكرانيين الحديث عن إنشاء منطقة عازلة، يظل مدى التقدم الأوكراني أو مدة بقاء قوات كييف في تلك المناطق الروسية أمرا "غير واضح".



وتتوغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية منذ السادس من أغسطس، واتهمتها روسيا بمهاجمة محطة نووية في المنطقة، الخميس، معتبرة أن كييف مارست "عملا من أعمال الإرهاب النووي"، وفق وكالة رويترز.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن التوغل في منطقة كورسك الروسية كان "خطوة ضمن جهود منهجية لإنهاء الحرب" المستمرة منذ 30 شهرا، بشروط كييف.



وأضاف خلال مناسبة في كييف، أن التوغل، إضافة للدفاعات الأوكرانية في شرق البلاد حيث تركز روسيا هجومها هناك، هو جزء من مسار "لإنهاء الحرب بشروط أوكرانيا المستقلة".



وزار زيلينسكي، الخميس، منطقة سومي شمالي أوكرانيا عند الحدود مع كورسك، حيث اجتمع مع قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي.



وأكد أن قواته سيطرت على بلدة أخرى، ليبلغ العدد الإجمالي للبلدات الواقعة تحت سيطرة كييف 94، و"عززت صندوق التبادل"، وهو ما يعني أنها أسرت المزيد من الجنود الروس لاستخدامهم في عمليات تبادل مستقبلية، وفق فرانس برس.

من جانبه، أعلن الجيش الروسي أنه يواصل إلحاق خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية في منطقة كورسك، وإحباط محاولاتها لتحقيق تقدم في عمق الأراضي.



ومنذ بدء الهجوم الأوكراني، فر أكثر من 130 ألف شخص من المعارك والقصف، حسب السلطات في منطقة كورسك. وذكرت وكالة تاس الروسية أن 31 مدنيا على الأقل قتلوا، وأصيب 143 آخرون.



وفي مؤشر على خطورة الوضع الميداني، أعلنت السلطات الروسية، الخميس، أن الفصول الدراسية في أكثر من 100 مدرسة ستقام عن بعد مع بداية العام الدراسي.



وبالعودة إلى تقرير "نيويورك تايمز"، فقد أعرب المسؤولون الأميركيون عن عدم اقتناعهم بأن أوكرانيا "تعتزم الاحتفاظ بمواقعها داخل الأراضي الروسية على المدى الطويل"، مرجعين ذلك لأنها "لم تجهز خنادق واسعة لازمة لحماية الجنود والمعدات من نيران القوات الروسية، حال حشدت الأخيرة ما يكفي لمواجهة الهجوم الأوكراني".



وأضافوا أن كييف "لم تزرع الألغام اللازمة لإبطاء أي هجوم روسي مضاد، ولم تشيّد حواجز لإبطاء الدبابات".

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، سيث جي جونز، قوله: "لو لم يدافعوا عن الأرض بمزيج من الخنادق والألغام، سيكون من المستحيل عمليًا الاحتفاظ بها (المواقع)".



وقال مسؤولون ومحللون أميركيون للصحيفة، إنه كلما سيطرت كييف على المزيد من الأراضي، "كلما زاد حجم التحدي الذي تواجهه القوات الأوكرانية من أجل الدفاع عنها".

من جانبه، اعتبر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" (رفض الكشف عن هويته)، وفق الصحيفة، أن تأخير أوكرانيا في بناء الدفاعات والتحصينات "ليس بالضرورة معناه أن كييف لا تعتزم الاحتفاظ بالمناطق التي سيطرت عليها في روسيا".



وأضاف أنه من الممكن أنها "تعتزم زيادة حجم تلك المناطق، لبناء المنطقة العازلة التي تحدث عنها الرئيس زيلينسكي".



كانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكرت في تقرير، الجمعة، أن الجيش الأوكراني بصدد توجيه قواته لمحاصرة نحو 3 آلاف جندي روسي محاصرين بالقرب من نهر في مقاطعة كورسك الروسية، في محاولة لتوجيه ضربة جديدة لموسكو في الأسبوع الثالث من التوغل المفاجئ.



وأفادت الصحيفة بأن قوات كييف استخدمت أنظمة صواريخ "هيمارس" الأميركية وطائرات بدون طيار لضرب المعابر العائمة ومعدات الجسور، بينما تحاول روسيا منع تطويق قواتها بين نهر سيم والحدود الأوكرانية.

وهذا التوغل الأوكراني، الذي بدأ في 6 أغسطس، أحرج الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث استولت القوات الأوكرانية على عشرات البلدات والقرى في منطقة بحجم يعادل ما استولت عليه روسيا في عام كامل من الهجمات في أوكرانيا، وفق الصحيفة.



هذا النهج يضع بوتين أمام معضلة كبيرة وفق الصحيفة، حيث أن محاولة إخراج القوات الأوكرانية تستدعي سحب قوات كبيرة من أوكرانيا، وهو ما سيضعف الهجمات الروسية المستمرة ضد الأهداف الاستراتيجية في الشرق ويتيح للأوكرانيين استغلال الفجوات واستعادة أراضيهم.



وحتى الآن، يبدو أن روسيا تنقل بشكل أساسي قوات من الاحتياطات والمناطق في أوكرانيا حيث القتال ليس شديدا، مثل الجنوب والشمال الشرقي.

من جانبه، اعتبر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" (رفض الكشف عن هويته)، وفق الصحيفة، أن تأخير أوكرانيا في بناء الدفاعات والتحصينات "ليس بالضرورة معناه أن كييف لا تعتزم الاحتفاظ بالمناطق التي سيطرت عليها في روسيا".



وأضاف أنه من الممكن أنها "تعتزم زيادة حجم تلك المناطق، لبناء المنطقة العازلة التي تحدث عنها الرئيس زيلينسكي".



كانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكرت في تقرير، الجمعة، أن الجيش الأوكراني بصدد توجيه قواته لمحاصرة نحو 3 آلاف جندي روسي محاصرين بالقرب من نهر في مقاطعة كورسك الروسية، في محاولة لتوجيه ضربة جديدة لموسكو في الأسبوع الثالث من التوغل المفاجئ.



وأفادت الصحيفة بأن قوات كييف استخدمت أنظمة صواريخ "هيمارس" الأميركية وطائرات بدون طيار لضرب المعابر العائمة ومعدات الجسور، بينما تحاول روسيا منع تطويق قواتها بين نهر سيم والحدود الأوكرانية.

وهذا التوغل الأوكراني، الذي بدأ في 6 أغسطس، أحرج الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث استولت القوات الأوكرانية على عشرات البلدات والقرى في منطقة بحجم يعادل ما استولت عليه روسيا في عام كامل من الهجمات في أوكرانيا، وفق الصحيفة.



هذا النهج يضع بوتين أمام معضلة كبيرة وفق الصحيفة، حيث أن محاولة إخراج القوات الأوكرانية تستدعي سحب قوات كبيرة من أوكرانيا، وهو ما سيضعف الهجمات الروسية المستمرة ضد الأهداف الاستراتيجية في الشرق ويتيح للأوكرانيين استغلال الفجوات واستعادة أراضيهم.



وحتى الآن، يبدو أن روسيا تنقل بشكل أساسي قوات من الاحتياطات والمناطق في أوكرانيا حيث القتال ليس شديدا، مثل الجنوب والشمال الشرقي.- وكالات