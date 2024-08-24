ماذا بعد التوغل الأوكراني في روسيا مع سيطرتها على مواقع جديدة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في الوقت الذي تتقدم فيه قوات أوكرانية في مناطق روسية وتسيطر
على مواقع جديدة، تبقى خطط ما بعد التوغل "غير واضحة"، وفق مسؤولين
أميركيين تحدثوا لصحيفة "نيويورك تايمز"، رغم إشارة كييف إلى عزمها بناء
"منطقة عازلة" داخل تلك الأراضي الروسية.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"
الأميركية، عن مسؤولين أميركيين، أنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على التوغل
الأوكراني في مناطق غربي روسيا، وبدء سياسيين أوكرانيين الحديث عن إنشاء
منطقة عازلة، يظل مدى التقدم الأوكراني أو مدة بقاء قوات كييف في تلك
المناطق الروسية أمرا "غير واضح".
وتتوغل أوكرانيا في
منطقة كورسك الروسية منذ السادس من أغسطس، واتهمتها روسيا بمهاجمة محطة
نووية في المنطقة، الخميس، معتبرة أن كييف مارست "عملا من أعمال الإرهاب
النووي"، وفق وكالة رويترز.
من جانبه، قال الرئيس
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن التوغل في منطقة كورسك الروسية
كان "خطوة ضمن جهود منهجية لإنهاء الحرب" المستمرة منذ 30 شهرا، بشروط
كييف.
وأضاف خلال مناسبة في كييف، أن التوغل، إضافة
للدفاعات الأوكرانية في شرق البلاد حيث تركز روسيا هجومها هناك، هو جزء من
مسار "لإنهاء الحرب بشروط أوكرانيا المستقلة".
وزار زيلينسكي، الخميس، منطقة سومي شمالي أوكرانيا عند الحدود مع كورسك، حيث اجتمع مع قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي.
وأكد
أن قواته سيطرت على بلدة أخرى، ليبلغ العدد الإجمالي للبلدات الواقعة تحت
سيطرة كييف 94، و"عززت صندوق التبادل"، وهو ما يعني أنها أسرت المزيد من
الجنود الروس لاستخدامهم في عمليات تبادل مستقبلية، وفق فرانس برس.
من جانبه، أعلن الجيش الروسي أنه يواصل إلحاق خسائر فادحة
بالقوات الأوكرانية في منطقة كورسك، وإحباط محاولاتها لتحقيق تقدم في عمق
الأراضي.
ومنذ بدء الهجوم الأوكراني، فر أكثر من 130 ألف
شخص من المعارك والقصف، حسب السلطات في منطقة كورسك. وذكرت وكالة تاس
الروسية أن 31 مدنيا على الأقل قتلوا، وأصيب 143 آخرون.
وفي
مؤشر على خطورة الوضع الميداني، أعلنت السلطات الروسية، الخميس، أن الفصول
الدراسية في أكثر من 100 مدرسة ستقام عن بعد مع بداية العام الدراسي.
وبالعودة
إلى تقرير "نيويورك تايمز"، فقد أعرب المسؤولون الأميركيون عن عدم
اقتناعهم بأن أوكرانيا "تعتزم الاحتفاظ بمواقعها داخل الأراضي الروسية على
المدى الطويل"، مرجعين ذلك لأنها "لم تجهز خنادق واسعة لازمة لحماية الجنود
والمعدات من نيران القوات الروسية، حال حشدت الأخيرة ما يكفي لمواجهة
الهجوم الأوكراني".
وأضافوا أن كييف "لم تزرع الألغام اللازمة لإبطاء أي هجوم روسي مضاد، ولم تشيّد حواجز لإبطاء الدبابات".
ونقلت
الصحيفة عن نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، سيث جي جونز،
قوله: "لو لم يدافعوا عن الأرض بمزيج من الخنادق والألغام، سيكون من
المستحيل عمليًا الاحتفاظ بها (المواقع)".
وقال مسؤولون
ومحللون أميركيون للصحيفة، إنه كلما سيطرت كييف على المزيد من الأراضي،
"كلما زاد حجم التحدي الذي تواجهه القوات الأوكرانية من أجل الدفاع عنها".
من جانبه، اعتبر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"
(رفض الكشف عن هويته)، وفق الصحيفة، أن تأخير أوكرانيا في بناء الدفاعات
والتحصينات "ليس بالضرورة معناه أن كييف لا تعتزم الاحتفاظ بالمناطق التي
سيطرت عليها في روسيا".
وأضاف أنه من الممكن أنها "تعتزم زيادة حجم تلك المناطق، لبناء المنطقة العازلة التي تحدث عنها الرئيس زيلينسكي".
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال"،
ذكرت في تقرير، الجمعة، أن الجيش الأوكراني بصدد توجيه قواته لمحاصرة نحو 3
آلاف جندي روسي محاصرين بالقرب من نهر في مقاطعة كورسك الروسية، في محاولة
لتوجيه ضربة جديدة لموسكو في الأسبوع الثالث من التوغل المفاجئ.
وأفادت
الصحيفة بأن قوات كييف استخدمت أنظمة صواريخ "هيمارس" الأميركية وطائرات
بدون طيار لضرب المعابر العائمة ومعدات الجسور، بينما تحاول روسيا منع
تطويق قواتها بين نهر سيم والحدود الأوكرانية.
وهذا التوغل
الأوكراني، الذي بدأ في 6 أغسطس، أحرج الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث
استولت القوات الأوكرانية على عشرات البلدات والقرى في منطقة بحجم يعادل ما
استولت عليه روسيا في عام كامل من الهجمات في أوكرانيا، وفق الصحيفة.
هذا
النهج يضع بوتين أمام معضلة كبيرة وفق الصحيفة، حيث أن محاولة إخراج
القوات الأوكرانية تستدعي سحب قوات كبيرة من أوكرانيا، وهو ما سيضعف
الهجمات الروسية المستمرة ضد الأهداف الاستراتيجية في الشرق ويتيح
للأوكرانيين استغلال الفجوات واستعادة أراضيهم.
وحتى الآن، يبدو أن
روسيا تنقل بشكل أساسي قوات من الاحتياطات والمناطق في أوكرانيا حيث القتال
ليس شديدا، مثل الجنوب والشمال الشرقي.
من جانبه، اعتبر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"
(رفض الكشف عن هويته)، وفق الصحيفة، أن تأخير أوكرانيا في بناء الدفاعات
والتحصينات "ليس بالضرورة معناه أن كييف لا تعتزم الاحتفاظ بالمناطق التي
سيطرت عليها في روسيا".
وأضاف أنه من الممكن أنها "تعتزم زيادة حجم تلك المناطق، لبناء المنطقة العازلة التي تحدث عنها الرئيس زيلينسكي".
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال"،
ذكرت في تقرير، الجمعة، أن الجيش الأوكراني بصدد توجيه قواته لمحاصرة نحو 3
آلاف جندي روسي محاصرين بالقرب من نهر في مقاطعة كورسك الروسية، في محاولة
لتوجيه ضربة جديدة لموسكو في الأسبوع الثالث من التوغل المفاجئ.
وأفادت
الصحيفة بأن قوات كييف استخدمت أنظمة صواريخ "هيمارس" الأميركية وطائرات
بدون طيار لضرب المعابر العائمة ومعدات الجسور، بينما تحاول روسيا منع
تطويق قواتها بين نهر سيم والحدود الأوكرانية.
وهذا التوغل
الأوكراني، الذي بدأ في 6 أغسطس، أحرج الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث
استولت القوات الأوكرانية على عشرات البلدات والقرى في منطقة بحجم يعادل ما
استولت عليه روسيا في عام كامل من الهجمات في أوكرانيا، وفق الصحيفة.
هذا
النهج يضع بوتين أمام معضلة كبيرة وفق الصحيفة، حيث أن محاولة إخراج
القوات الأوكرانية تستدعي سحب قوات كبيرة من أوكرانيا، وهو ما سيضعف
الهجمات الروسية المستمرة ضد الأهداف الاستراتيجية في الشرق ويتيح
للأوكرانيين استغلال الفجوات واستعادة أراضيهم.
وحتى الآن، يبدو أن
روسيا تنقل بشكل أساسي قوات من الاحتياطات والمناطق في أوكرانيا حيث القتال
ليس شديدا، مثل الجنوب والشمال الشرقي.- وكالات
MENAFN24082024000072011014ID1108596797