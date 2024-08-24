الرئيس الأوكراني يوقع قانون حظر الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، قانونا يحظر الكنيسة
الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا في أوكرانيا، ونُشر القرار على الموقع
الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.
وأقر زيلينسكي القانون الذي نددت به
روسيا، في اليوم المصادف لذكرى استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي، وذلك
بعد عامين ونصف على الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب وكالة فرانس برس.
وكانت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لقرون تحت إشراف روسيا الديني، لكنها أعلنت استقلالها عن بطريركية موسكو في 2019.
وكان
الأوكرانيون قد أقاموا قداديس عيد الميلاد في 25 ديسمبر الماضي للمرة
الأولى عوضا عن 7 يناير مثل غالبية المنتمين للطائفة الأرثوذكسية في
العالم، في خطوة تعكس تكريس الانفصال عن روسيا.
وقال زيلينسكي، في رسالة عيد الميلاد، وقتها: "نحتفل جميعنا بعيد
الميلاد في نفس التاريخ، كعائلة كبيرة واحدة وأمة واحدة ودولة واحدة
موحدة".
وكان زيلينسكي قد صادق رسميا، في وقت سابق، على نقل موعد الاحتفالات بعيد الميلاد إلى 25 ديسمبر.
وجاء
في مذكرة مرفقة لنص القانون الذي أقره النواب: "أُخضع الشعب الأوكراني
لفترة طويلة للأيديولوجية الروسية في كل مجالات الحياة تقريبا، بما يشمل
التقويم اليولياني والاحتفال بعيد الميلاد في 7 يناير".
وأشارت المذكرة إلى "رغبة كل مواطن أوكراني بعيش حياة خاصة به وتقاليد وأعياد خاصة به".- وكالات
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