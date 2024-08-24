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الرئيس الأوكراني يوقع قانون حظر الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا

8/24/2024 3:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، قانونا يحظر الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا في أوكرانيا، ونُشر القرار على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.


وأقر زيلينسكي القانون الذي نددت به روسيا، في اليوم المصادف لذكرى استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي، وذلك بعد عامين ونصف على الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب وكالة فرانس برس.


وكانت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لقرون تحت إشراف روسيا الديني، لكنها أعلنت استقلالها عن بطريركية موسكو في 2019.

وكان الأوكرانيون قد أقاموا قداديس عيد الميلاد في 25 ديسمبر الماضي للمرة الأولى عوضا عن 7 يناير مثل غالبية المنتمين للطائفة الأرثوذكسية في العالم، في خطوة تعكس تكريس الانفصال عن روسيا.

وقال زيلينسكي، في رسالة عيد الميلاد، وقتها: "نحتفل جميعنا بعيد الميلاد في نفس التاريخ، كعائلة كبيرة واحدة وأمة واحدة ودولة واحدة موحدة".


وكان زيلينسكي قد صادق رسميا، في وقت سابق، على نقل موعد الاحتفالات بعيد الميلاد إلى 25 ديسمبر.


وجاء في مذكرة مرفقة لنص القانون الذي أقره النواب: "أُخضع الشعب الأوكراني لفترة طويلة للأيديولوجية الروسية في كل مجالات الحياة تقريبا، بما يشمل التقويم اليولياني والاحتفال بعيد الميلاد في 7 يناير".
وأشارت المذكرة إلى "رغبة كل مواطن أوكراني بعيش حياة خاصة به وتقاليد وأعياد خاصة به".- وكالات

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