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جيش الاحتلال يعثر على الإسرائيليين اللذين دخلا قلقيلية

8/24/2024 3:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت هيئة البث العبرية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عثرت على المستوطنين اللذين اختفيا في قليلة صباح اليوم.

كانت القناة 14 العبرية ذكرت أن إسرائيليين اثنين دخلا قلقيلية شمالي الضفة الغربية لإصلاح سيارتهما قبل أن يختفيا.


وأشارت القناة إلى أن قوات الاحتلال التي اقتحمت قلقيلية للبحث عن الإسرائيليين تعرضت لإطلاق النار ولم تعثر عليهما.


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