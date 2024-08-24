جيش الاحتلال يعثر على الإسرائيليين اللذين دخلا قلقيلية

جيش الاحتلال يعثر على الإسرائيليين اللذين دخلا قلقيلية
التاريخ
8/24/2024 3:27:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت هيئة البث العبرية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عثرت على المستوطنين اللذين اختفيا في قليلة صباح اليوم.
كانت القناة 14 العبرية ذكرت أن إسرائيليين اثنين دخلا قلقيلية شمالي الضفة الغربية لإصلاح سيارتهما قبل أن يختفيا.
وأشارت القناة إلى أن قوات الاحتلال التي اقتحمت قلقيلية للبحث عن الإسرائيليين تعرضت لإطلاق النار ولم تعثر عليهما.
MENAFN24082024000072011014ID1108596795
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.