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القسام: فجرنا نفقا مفخخا بقوة صهيونية شرق دير البلح

8/24/2024 3:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام-الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مساء اليوم السبت، تفجيرها نفقا مفخخا بقوة إسرائيلية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة مما أدى إلى إيقاع تلك القوة بين قتيل وجريح.

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