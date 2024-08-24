القسام: فجرنا نفقا مفخخا بقوة صهيونية شرق دير البلح
التاريخ
8/24/2024 3:27:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب القسام-الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مساء اليوم السبت، تفجيرها نفقا مفخخا بقوة إسرائيلية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة مما أدى إلى إيقاع تلك القوة بين قتيل وجريح.
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