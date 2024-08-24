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جيش الاحتلال: مقتل 3 جنود في معارك وسط غزة

8/24/2024 3:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت عن مقتل 3 جنود في معارك وسط قطاع غزة.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن جنديين اثنين قتلا جراء استهدافهما بعبوة ناسفة وسط القطاع والثالث قتل بمعارك مع مسلحين.


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