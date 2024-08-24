جيش الاحتلال: مقتل 3 جنود في معارك وسط غزة
التاريخ
8/24/2024 3:27:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت عن مقتل 3 جنود في معارك وسط قطاع غزة.
من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن جنديين اثنين قتلا
جراء استهدافهما بعبوة ناسفة وسط القطاع والثالث قتل بمعارك مع
مسلحين.
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