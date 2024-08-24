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عشرات الشهداء.. والمقاومة تقارع الاحتلال بعدة مواقع في غزة

8/24/2024 3:27:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - في اليوم الـ323 للحرب على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، مكثفا قصفه وغاراته على دير البلح وخان يونس مما أدى إلى استشهاد عشرات من الفلسطينيين وإصابة آخرين، وسط اشتباكات مع المقاومة على محاور عدة.
وقالت مصادر طبية إن حصيلة الشهداء بلغت 50 شهيدا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة وسط قطاع غزة وجنوبه منذ فجر أمس.
وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددا من الفلسطينيين بعد حملات دهم وتفتيش لمنازلهم.
وذكرت أنباء أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في مدينة نابلس انطلاقا من حاجز صرة العسكري غربي المدينة.
وأكد أن قوة من الاحتلال اعتقلت فلسينيين اثنين، خلال اقتحامها المدينة، وتمركزت في شارع عصيرة وسطها، ودهمت بناية سكنية، واعتقلت فلسطينيا آخر بعد تفتيش منزله.
كذلك اعتقلت فلسطينيا آخر بعد دهم منزله في بلدة بيت إيبا شمال غربي المدينة.
ووفق مصادر محلية، فقد تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار خلال اقتحامها لمدينة نابلس، قبل أن تنسحب منها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل غربي نابلس، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على منازل الفلسطينين.
وفي الضفة أيضا، اقتحمت قوات مشاة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة دير أبو مشعل غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية.
كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة عند مدخل بلدة بيت أُمّر شمالي الخليل بالضفة.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين هناك، كما اعتدت على شاب بالضرب المبرح بعد احتجازه، كما حظرت التجوال في المنطقة ودفعت بتعزيزات عسكرية إليها.
ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أقام الاحتلال مناطق عازلة شمال الضفة الغربية، تجاوزت المساحة الأساسية المقررة أمنيا عند إنشاء جدار الفصل، خصوصا في محافظة طولكرم.
وحولت الأراضي الزراعية إلى مناطق عازلة في 16 قرية وبلدة، بزعم مخاوف من تكرار أحداث طوفان الأقصى في مستوطنات خلف الجدار، انطلاقا من شمال الضفة.
وقد أضاف الواقع الجديد مزيدا من التعقيد على حياة الفلسطينيين في الضفة وأضرّ بهم اقتصاديا.
وتشهد الضفة الغربية التي المحتلة تصاعدا في عمليات الاقتحام، لكن الوضع تصاعد منذ أن شن الاحتلال حربه المدمرة والمتواصلة قبل 10 شهور على قطاع غزة.
ووفق مصادر رسمية فلسطينية، فقد خلفت اعتداءات الاحتلال على سكان الضفة 640 شهيدا ونحو 5400 جريح منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقالت الأمم المتحدة إن 1175 عملية تدمير أو مصادرة أو هدم قسري للمنشآت شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترة ما بين 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وآب (أغسطس) 2024.-(وكالات)

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