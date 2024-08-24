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الاحتلال يقلص مساحة قطاع غزة أمام سكانه إلى %10

8/24/2024 3:27:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - أكدت الأمم المتحدة أن 90 % من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة شردتهم الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في حين أكد الدفاع المدني أن الاحتلال قلص مساحة ما يسميه بالمناطق الآمنة للسكان إلى ما يقرب من عُشر مساحة القطاع.
ونقلت أنباء عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 84 % من مساحة قطاع غزة أصبحت ضمن منطقة الإخلاء الإسرائيلية، مؤكدة أن لا مكان آمنا في القطاع حاليا.
وأكدت أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تحشر الفلسطينيين في منطقة إنسانية محدودة يشح فيها الغذاء والمياه.
وتم إصدار 13 أمرا بالإخلاء منذ 22 تموز (يوليو) الماضي، وفقًا لإحصاء أسوشيتد برس، ما أدى إلى تقليص كبير في حجم المنطقة الإنسانية التي أعلنها الاحتلال في بداية الحرب بينما دفع المزيد من الفلسطينيين إليها أكثر من أي وقت مضى.
من جانبه أعلن الدفاع المدني في غزة أن عمليات وغارات الاحتلال على القطاع قلصت ما يعرف بالمناطق الإنسانية الآمنة من 230 كيلومترا مربعا إلى 35 كيلومترا مربعا فقط.
وأوضح الدفاع المدني في بيان أنه منذ بداية العدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي البري لقطاع غزة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي دفع مئات آلاف المدنيين في شمال القطاع للنزوح إلى المناطق الجنوبية بمساحة تقدر بنحو 63 % من القطاع ومن ضمنها أراض زراعية ومرافق اقتصادية وخدماتية.
وفي مطلع كانون الأول ( ديسمبر) الماضي اجتاح الاحتلال محافظة خان يونس جنوب القطاع فتقلصت المساحة التي توصف بالآمنة إلى 140 كيلومترا مربعا.
وبعد اجتياحه محافظة رفح في أيار (مايو) الماضي قلص الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الإنسانية إلى 79 كيلومترا.
وفي منتصف حزيران (يونيو) الماضي أيضا زاد الاحتلال من تقليصه للمنطقة الإنسانية لتصل إلى 60 كيلومترا مربعا أي ما نسبته 16 % من أرض القطاع. ثم قلص المساحة المذكورة مجددا إلى 48 كيلومترا مربعا أي ما نسبته 13 % فقط.
وخلال الشهر الحالي وصلت حدود المساحة الآمنة إلى 35 كيلومترا أي ما نسبته عُشر مساحة القطاع.
من جانبه قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية خلال الشهر الحالي لوحده أدت لتشريد 250 ألف فلسطيني.
بدورها، أفادت بلدية دير البلح وسط القطاع بنزوح 100 ألف مواطن من شرق المدينة خلال اليومين الماضيين وخروج 20 مركز إيواء عن الخدمة.
ويشن الاحتلال منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) بدعم أميركي واسع حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
ويواصل الاحتلال وعلى مسمع واستهانة من المجتمع الدولي، عدوانه على غزة متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وفي شأن الازمة الغذائية الانسانية في غزة تعالت صرخات الفتيات الصغيرات خلال تدافعهن في جنوب غزة، في محاولة يائسة لبلوغ مقدمة الصف سعيا للحصول على الطعام، وكان متطوعون يقومون بتوزيع الأرز والدجاج في وقت قياسي، لتسقط أطباق الطعام على الأرض خلال التدافع.
وبالقرب منهم، انتظر الأولاد لملء حاويات بلاستيكية بالماء، ووقفوا لساعات بين الخيام المتلاصقة.
وكان الجوع واليأس واضحين، أول من أمس في مخيم الخيام على طول شاطئ دير البلح، بعد شهر من أوامر الإخلاء المتتالية التي دفعت آلاف الفلسطينيين إلى المنطقة التي يطلق عليها جيش الاحتلال "منطقة إنسانية".
وكانت المنطقة مكتظة منذ فترة طويلة بالفلسطينيين الذين يبحثون عن ملاذ من القصف، لكن الوضع يزداد سوءا يوما تلو الآخر، مع وصول موجات النازحين وندرة الغذاء والماء.
وخلال الشهر الماضي، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لجنوب غزة بوتيرة غير مسبوقة.
وفقا للأمم المتحدة، يقع ما لا يقل عن 84 % من غزة ضمن منطقة الإخلاء، وبحسب تقديرات المنظمة الأممية فقد نزح 90 % من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة خلال مسار الحرب.
وصدر 13 أمرا بالإخلاء منذ 22 تموز (يوليو) الماضي، وفقا لإحصاء "الأسوشيتدبرس"، مما أدى إلى تقلص كبير في حجم المنطقة الإنسانية التي أعلنها الاحتلال في بداية الحرب لتدفع المزيد من الفلسطينيين إليها أكثر من أي وقت مضى.
وقال محمد القايد، الذي نزح من مدينة غزة ويعيش الآن على الشاطئ: "الطعام الذي يصل إلينا من الجمعية الخيرية بالكاد يكفي الناس في مخيمنا. من أين سيحصل الأشخاص الذين نزحوا مؤخرا على الطعام، ومن سيوفر لهم الطعام".
وقال نازح آخر يدعى أدهم حجازي: "بدأت أفكر أنه إذا لم يكن هناك طعام، فسوف أذهب وأشرب مياه البحر لأتحمل ذلك. أنا أتحدث بجدية. سأشرب الماء والملح".
وحتى الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة الإنسانية التي أعلنها الاحتلال في بداية الحرب اضطروا إلى الرحيل.
وتأتي عمليات الإخلاء في الوقت الذي يكافح فيه الوسطاء الدوليون لسد الفجوة بين الاحتلال وحماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يوقف القتال في غزة وتبادل عشرات الرهائن الإسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين.-(وكالات)

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