الاحتلال يقلص مساحة قطاع غزة أمام سكانه إلى %10

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - أكدت الأمم المتحدة أن 90 % من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة شردتهم الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في حين أكد الدفاع المدني أن الاحتلال قلص مساحة ما يسميه بالمناطق الآمنة للسكان إلى ما يقرب من عُشر مساحة القطاع.
ونقلت أنباء عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 84 % من مساحة قطاع غزة أصبحت ضمن منطقة الإخلاء الإسرائيلية، مؤكدة أن لا مكان آمنا في القطاع حاليا.
وأكدت أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تحشر الفلسطينيين في منطقة إنسانية محدودة يشح فيها الغذاء والمياه.
وتم إصدار 13 أمرا بالإخلاء منذ 22 تموز (يوليو) الماضي، وفقًا لإحصاء أسوشيتد برس، ما أدى إلى تقليص كبير في حجم المنطقة الإنسانية التي أعلنها الاحتلال في بداية الحرب بينما دفع المزيد من الفلسطينيين إليها أكثر من أي وقت مضى.
من جانبه أعلن الدفاع المدني في غزة أن عمليات وغارات الاحتلال على القطاع قلصت ما يعرف بالمناطق الإنسانية الآمنة من 230 كيلومترا مربعا إلى 35 كيلومترا مربعا فقط.
وأوضح الدفاع المدني في بيان أنه منذ بداية العدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي البري لقطاع غزة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي دفع مئات آلاف المدنيين في شمال القطاع للنزوح إلى المناطق الجنوبية بمساحة تقدر بنحو 63 % من القطاع ومن ضمنها أراض زراعية ومرافق اقتصادية وخدماتية.
وفي مطلع كانون الأول ( ديسمبر) الماضي اجتاح الاحتلال محافظة خان يونس جنوب القطاع فتقلصت المساحة التي توصف بالآمنة إلى 140 كيلومترا مربعا.
وبعد اجتياحه محافظة رفح في أيار (مايو) الماضي قلص الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الإنسانية إلى 79 كيلومترا.
وفي منتصف حزيران (يونيو) الماضي أيضا زاد الاحتلال من تقليصه للمنطقة الإنسانية لتصل إلى 60 كيلومترا مربعا أي ما نسبته 16 % من أرض القطاع. ثم قلص المساحة المذكورة مجددا إلى 48 كيلومترا مربعا أي ما نسبته 13 % فقط.
وخلال الشهر الحالي وصلت حدود المساحة الآمنة إلى 35 كيلومترا أي ما نسبته عُشر مساحة القطاع.
من جانبه قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية خلال الشهر الحالي لوحده أدت لتشريد 250 ألف فلسطيني.
بدورها، أفادت بلدية دير البلح وسط القطاع بنزوح 100 ألف مواطن من شرق المدينة خلال اليومين الماضيين وخروج 20 مركز إيواء عن الخدمة.
ويشن الاحتلال منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) بدعم أميركي واسع حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
ويواصل الاحتلال وعلى مسمع واستهانة من المجتمع الدولي، عدوانه على غزة متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وفي شأن الازمة الغذائية الانسانية في غزة تعالت صرخات الفتيات الصغيرات خلال تدافعهن في جنوب غزة، في محاولة يائسة لبلوغ مقدمة الصف سعيا للحصول على الطعام، وكان متطوعون يقومون بتوزيع الأرز والدجاج في وقت قياسي، لتسقط أطباق الطعام على الأرض خلال التدافع.
وبالقرب منهم، انتظر الأولاد لملء حاويات بلاستيكية بالماء، ووقفوا لساعات بين الخيام المتلاصقة.
وكان الجوع واليأس واضحين، أول من أمس في مخيم الخيام على طول شاطئ دير البلح، بعد شهر من أوامر الإخلاء المتتالية التي دفعت آلاف الفلسطينيين إلى المنطقة التي يطلق عليها جيش الاحتلال "منطقة إنسانية".
وكانت المنطقة مكتظة منذ فترة طويلة بالفلسطينيين الذين يبحثون عن ملاذ من القصف، لكن الوضع يزداد سوءا يوما تلو الآخر، مع وصول موجات النازحين وندرة الغذاء والماء.
وخلال الشهر الماضي، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لجنوب غزة بوتيرة غير مسبوقة.
وفقا للأمم المتحدة، يقع ما لا يقل عن 84 % من غزة ضمن منطقة الإخلاء، وبحسب تقديرات المنظمة الأممية فقد نزح 90 % من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة خلال مسار الحرب.
وصدر 13 أمرا بالإخلاء منذ 22 تموز (يوليو) الماضي، وفقا لإحصاء "الأسوشيتدبرس"، مما أدى إلى تقلص كبير في حجم المنطقة الإنسانية التي أعلنها الاحتلال في بداية الحرب لتدفع المزيد من الفلسطينيين إليها أكثر من أي وقت مضى.
وقال محمد القايد، الذي نزح من مدينة غزة ويعيش الآن على الشاطئ: "الطعام الذي يصل إلينا من الجمعية الخيرية بالكاد يكفي الناس في مخيمنا. من أين سيحصل الأشخاص الذين نزحوا مؤخرا على الطعام، ومن سيوفر لهم الطعام".
وقال نازح آخر يدعى أدهم حجازي: "بدأت أفكر أنه إذا لم يكن هناك طعام، فسوف أذهب وأشرب مياه البحر لأتحمل ذلك. أنا أتحدث بجدية. سأشرب الماء والملح".
وحتى الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة الإنسانية التي أعلنها الاحتلال في بداية الحرب اضطروا إلى الرحيل.
وتأتي عمليات الإخلاء في الوقت الذي يكافح فيه الوسطاء الدوليون لسد الفجوة بين الاحتلال وحماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يوقف القتال في غزة وتبادل عشرات الرهائن الإسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين.-(وكالات)
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