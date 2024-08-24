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جولة جديدة من المفاوضات بين الاحتلال وحماس محكومة بالفشل قبل بدئها

8/24/2024 3:27:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- يرى محللون أن التنازلات من قبل كيان الاحتلال وهي الانسحاب الجزئي من محور فيلادلفيا، وعلى رأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي يروج لها الأميركيون، ويدعي الجانبان أنهم متفائلون بشأنها مع بدء جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة اليوم، لا تحقق الحد الأدنى من مطالب "حماس" أو حتى مصر، وأبرزها الانسحاب الكامل من كامل قطاع غزة.
جولة مفاوضات اليوم تأتي بعد ساعات فقط من فشل محادثات سابقة، وسط جهود الوسطاء الكثيفة التي قالت إنها توصلت إلى مقترح يعالج القضايا الخلافية بين حركة "حماس" والاحتلال ليصار إلى تقديمه على أمل تحقيق انفراجة تفضي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
حركة حماس قالت إن وفدها الذي سيتوجه للقاهرة، برئاسة القيادي خليل الحيّة، فإنه سيكون هناك للاطلاع وليس المشاركة، حيث سيلتقي كبار المسؤولين المصريين للاطلاع على تطورات المحادثات الجارية، التي تعقد بحضور رئيس جهاز المخابرات المصرية، ورئيس الوزراء القطري، ورئيس المخابرات الأميركية، ورئيس "الموساد" الصهيوني، لبحث التوصل لصفقة لتبادل الأسرى.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، إن الوفد للقاهرة بغرض "الاستماع لنتائج المفاوضات"، مؤكداً "التزام حماس بما وافقت عليه في 2 تموز (يوليو)، والمبني على إعلان (الرئيس الأميركي جو بايدن) وقرار مجلس الأمن".
وشدد الرشق على جاهزية "حماس" لتنفيذ ما اتفق عليه، مطالباً بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ ذلك ووقف تعطيل التوصل لاتفاق.
وقد أكدت "حماس"، في تصريح مشترك مع حركة "الجهاد الإسلامي"، التمسك بشروط المقاومة لعقد أي اتفاق مع الاحتلال، بما يشمل الوقف الشامل للحرب على قطاع غزة والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال وبدء إعمار القطاع وإنهاء حصاره مع إبرام صفقة تبادل جادة.
وتدور أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين حول إصرار رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، على بقاء قواته عند "محور فيلادلفيا" و"ممر نتساريم" و"معبر رفح"، وهو الأمر الذي ترفضه "حماس" ومصر بشكل قاطع، بالإضافة إلى الخلاف حول عدد الأسرى وأسمائهم.
ووصفت الدوائر الرسمية والإعلامية في الكيان المحتل اجتماع اليوم بين الوسطاء ووفد الاحتلال بالقاهرة بأنه سيكون حاسما في ما يتعلق بمستقبل الجهود المبذولة لتحقيق صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار مع حركة حماس في غزة.
وحسب ما نقلته هيئة البث لدى الاحتلال عن مصادر أميركية وإسرائيلية مطلعة، فإن هناك تقدما بمسار المباحثات، لكن هناك حاجة إلى مزيد من المرونة من الجانبين.
وحسب مسؤول في الكيان المحتل فإن الاحتلال قدم ما وصفه بتنازلات مهمة أدت إلى تقليص الفجوات، وتحديدا في مستقبل الوجود العسكري على محور الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر المعروف باسم فيلادلفيا.
وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن مصر رفضت المنحى الإسرائيلي ببقاء أي قوات عسكرية للاحتلال على هذا المحور، لكنها وعدت بنقله إلى حركة حماس.
ونقل موقع "والا" الإخباري أن ما وصفها بالقمة المرتقبة (اليوم) ستكون بمشاركة مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع ورئيس جهاز الاستخبارات المصرية عباس كامل ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وكشفت "القناة 12" بالكيان المحتل، بأن "نتنياهو" أبدى مرونة للرئيس بايدن، بخصوص محور "فيلادلفيا" مع مصر، والمواقع العسكرية في قطاع غزة، فقد قبل طلباً من "بايدن" بإخلاء كيلومتر واحد من محور "فيلادلفيا" من جانب البحر، والاكتفاء بالحد الأدنى من المواقع العسكرية هناك.
وادّعت القناة الصهيونية نفسها، بأن "نتنياهو" وافق على مقترح أميركي بشأن منع انتقال عناصر المقاومة الفلسطينية المسلحين من جنوب القطاع إلى شماله، وتنازل عن مطلبه بإقامة نقاط تفتيش في القطاع، أو إقامة مواقع استيطانية تحت سيطرة جيش الاحتلال في غزة.
في الأثناء، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى مساء أول من أمس اتصالين بأمير قطر والرئيس المصري ناقش خلالهما الحاجة الملحة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، إضافة لضرورة التوصل لاتفاق يتضمن تقديم الإغاثة المنقذة لحياة المدنيين في غزة ويهدئ التوترات الإقليمية.
وذكر مصدر مطلع في الكيان المحتل أن نتنياهو دخل في خلاف مع مفاوضي وقف إطلاق النار بسبب إصراره على عدم الانسحاب من ممر فيلادلفيا، فيما يرى بعضهم أن الانسحاب من هناك ضرورة لتنفيذ الاتفاق".
ويواجه نتنياهو ضغوطا من أعضاء بحكومته يرفضون تقديم أي تنازلات.
في الأثناء؛ يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد 40 ألفا و334 شهيدا، وإصابة 93 ألفاً و356 آخرين، ونزوح 90 % من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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